Snapdragonra építő windowsos hibridet mutatott a Samsung

Snapdragon alapú Surface-klónnal állt elő a Samsung: a Galaxy Book2 néven debütáló készülék az "Always On" PC-k sorait bővíti, motorházteteje alatt pedig egy Qualcomm Snapdragon 850 processzor dolgozik, az ismert, telefonos Sanpdragon 845 nagyobb táblagépekhez és notebookokhoz igazított testvére. A készülék a termékkategóriában megszokott felépítést kapta, azaz a táblagép hátulján egy beépített, kihajtható támasz található, az eszközhöz továbbá egy billentyűzetes fedlapot csatlakoztathatunk. A gép emellett az érintőtollas bevitelt is támogatja.

A hibrid egy 12 hüvelykes AMOLED kijelzőt kapott, a mezőnyben már ismerős 3:2-es képaránnyal és 2160x1440 pixeles felbontással. A készülék már említett Snapdrgaon 850 lapkájában összesen nyolc Kryo 385 mag dolgozik, ebből négy 2,96 gigahertzre állítva, szintén négy pedig 1,7 gigahertzen. Az eszköz Adreno 630 GPU-t kapott, továbbá 4 gigabájt RAM-ot és 128 gigabájt flash tárhelyet, amely microSD kártyával tovább bővíthető.

A 7,2 milliméter vékony, 839 grammos házon egy ujjlenyomat-olvasónak is jutott hely, továbbá mindjárt két USB-C port is található rajta, noha az egyelőre nem világos, ezek pontosan milyen adatátviteli szabványokat támogatnak. A hátoldalon egy 8 megapixeles, az előlapon pedig egy 5 megapixeles kamera figyel. A cég egyelőre az akku pontos kapacitását sem közölte, mindössze annyit árult el, a hibrid "akár" 20 óra üzemidőt is produkál.

A Galaxy Book2-be egyébként a Snapdragon X20 LTE modemje is utat talált, amely Cat 18, illetve 4x4 MIMO támogatással másodpercenként 1,2 gigabites elméleti maximumot kínál letöltésnél, és 150 megabitet feltöltés esetén. A készülék emellett 802.11ac Wi-Fit támogat, amelyet lassan Wi-Fi 5-ként is emlegethetünk. Emellett természetesen a teljes táblagépes szenzorsereg megtalálható az eszközben, a gyorsulásmérőtől a giroszkópon át a mágneses szenzorig.

A gépen Windows 10 S fut, azaz csak a Microsoft Store-ban, a cég alkalmazásboltjában elérhető UWP appok telepíthetők rá. A Samsung új hibridjéből, amely első körben csak az Egyesült Államokban lesz elérhető, egyetlen konfiguráció kerül piacra, a géphez a cég továbbá a billentyűzetet és S Pen stylusát is hozzácsomagolja. A Galaxy Book2 november elején lesz elérhető a régióban, nettó 1000 dolláros áron.