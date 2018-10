Egyszerre két PC-vel is használható a Dell óriásmonitora

Új, ívelt óriásmonitort jelentett be a Dell: a vállalat legfrissebb kijelzője az ultraszéles trendet követi, a 49 hüvelykes óriás két darab, egymás mellé tett 27-hüvelykes monitornak felel meg. A gyártó U4919DW UltraSharp névre keresztelt termékét a hasonló gamer monitorokkal ellentétben kifejezetten üzleti felhasználásra szánja.

A 32:9-es képarányú U4919DW felbontása 5120x1440 (108 PPI) maximális frissítési rátája pedig 60 hertz, kontrasztaránya 1000:1. Az eszköz 3800R görbületű, azaz egy 3800 milliméteres sugarú kör ívére illeszkedik. Az IPS panel 178 fokos betekintési szöget kínál, és az sRGB spektrum 99 százalékát képes lefedni. DCI-P3 és hasonló plecsnit nem találunk a készüléken, az azonban nem is elsősorban a grafikusokat vagy videós tartalomkészítőket célozza, a végtelen Excel táblák rendezgetésekor pedig valószínűleg nem is lesz szükség a kiemelten pontos színhűségre.

A vállalati fókuszt az is jól mutatja, hogy a monitorba sem az Nvidiától megismert G-Sync, sem az AMD Freesyncje nem került bele, azaz a monitor nem szinkronizálja saját frissítési rátáját videokártya által küldött képkockákkal a folyamatosabb megjelenítés végett. A játékosoknak így érthető módon nem is lesz a legvonzóbb választás a megjelenítő, hiszen hasonlóan borsos árért már az említett gaming funkciókkal szerelt modellek is elérhetők.

Vállalati környezetben azonban jó szolgálatot tehet az óriás, amely egyetlen USB-C porton csatlakozik a PC-khez - ez az aljzat az adatkapcsolat mellett 90 wattos tápot is biztosít, így a rá kötött notebookok zöménél egy füst alatt a töltésről is gondoskodik. A monitoron emellett egy DisplayPort 1.2 és két HDMI 2.0 aljzat is található, továbbá összesen öt hagyományos downstream és két upstream USB 3.0 csatlakozó is helyet kapott rajta. A készülékhez természetesen állítható talapzat is tartozik, amelyen az eszköz magassága, valamint függőleges és vízszintes dőlésszögei is tetszés szerint szabályozhatók.

A panel bevethető egyetlen egybefüggő óriáskijelzőként és osztott monitorként is, ilyenkor akár egyszerre két számítógép is ráköthető és párhuzamosan használható rajta, a monitoron keresztül akár egyetlen egér-billentyűzet párossal - az U4919DW így kvázi automatizált KVM-switch-ként is működik. A Dell legújabb óriásánál az árcédulát is a vállalati ügyfelekhez szabta, az nettó 1700 dolláros ajánlott fogyasztói áron vásárolható meg. A készülék október 26-ától lesz elérhető.