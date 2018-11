Mi a fejlesztő gondja 2018-ban?

Mi foglalkoztatja idén a hazai fejlesztőket? - mindig ezt a kérdést tesszük fel, amikor nekiülünk összerakni a HWSW mobile! konferencia programját. Idén is ezzel indítottunk, és néhány tucat beszélgetésből szépen kirajzolódott a válasz: 2018-ban már nem az egyes keretrendszerek, az iOS és az Android újdonságai vagy épp a legújabb webes technológiák foglalkoztatják a többséget.

A technológia, noha érdekes maradt, egyre inkább kiismerhető, követhető, az okostelefonos forradalom után több hullámban érkező felfordulások (web vs natív appok, a JavaScript felemelkedése, a Kotlin és a Swift generációváltása) korszaka lassan lejárt. Helyette olyan kérdések kerültek előtérbe, mint a folyamatok (például CI/CD), a fejlesztői metodológiák, szervezési kérdések. És persze égető kérdés a munkaerő is: hogyan lehet megtartani és bővíteni a csapatot, kialakítani egy jó és produktív, vonzó kultúrát?

Messze legfontosabb kérdés pedig, ami gyakorlatilag mindenkit foglalkoztat: hogyan lehet a nagyvállalatokkal együtt dolgozni? A sokszor hangoztatott digitalizáció ugyanis tényleg testet öltött, a sokszor szocialista hagyományokkal rendelkező nagy cégek (közművek, bankok, stb.) is elkezdtek felszállni a vonatra. Ez azt jelenti, hogy megjelentek megrendelőként a piacon - nagy, vonzó, hatalmas elköltendő büdzsével rendelkező megrendelőként.

A kis, csúcstechnológiát vivő, jellemzően mobilos és webes technológiákban járatos fejlesztőcsapatok számára azonban az ilyen projektek komoly kihívásokat rejtegetnek. Egyrészt egy nagyvállalathoz bejutni beszállítóként nem egyszerű feladat, másrészt a fejlesztési filozófia és a céges kultúra is fennakadást tud okozni. A gyors release-ütemekhez szokott csapat számára például drámai törés lehet a féléves, éves vagy még ritkább kiadási ciklus, ami miatt a belső folyamatokat is teljesen át kell szabni a specifikációtól a tesztelésig. A kihívás pedig mindkét oldalon jelentkezik, nem csak a külső fejlesztőknek kell "lassulni", a vállalati ügyfélnek is tolerálnia kell, hogy az IT-t gyorsítania kell - legalább részben (lásd bimodális IT).

A digitalizáció lényege, hogy a nagyvállalat által nyújtott szolgáltatásokhoz egészen új felületeken ad hozzáférést. A közmű például nem csak a mérőóra diktálását, a számla befizetését, hanem a szerződésmódosítást és -kötést is elérhetővé teszi egy mobilappon keresztül. Ehhez viszont a core rendszerekhez kell kivezetést (API-t) biztosítani a fejlesztők számára, komplex integrációkkal. Ezek egy vállalat legféltettebb rendszerei, és sokszor meglehetősen tradicionális technológiákat használnak - a kivezetés integrációs, biztonsági, stabilitási, rendelkezésre állási kérdéseket is felvet.

Mi lesz még?

A fejlesztő vs nagyvállalat kérdéskörön kívül is bőséggel kínálunk tartalmat. Egyik keynote előadónk például Roland Tiefenbrunner szabadúszó fejlesztő, aki az elmúlt években az Amazon Alexa fejlesztői programjában vett részt és több tucat "skillt", hangalapon hívható, az Echo okoshangszórókon futó alkalmazást fejlesztett - ezek egy része kimondottan sikeres lett, több százezer felhasználóval, míg mások visszhang nélkül maradtak. Roland arról is beszél majd, hogy hogyan érdemes a hangalapú interakciókat megközelíteni - ez még világszerte nagyon új területnek számít.

Technológiai oldalon szemügyre vesszük a webes technológiák állását a PWA-k felfutását követően, a weben talált könyvtárak és snippetek felhasználásának buktatóit licencelési oldalról, az infrastruktúra-mint-kód előnyeit (és hátrányait), a szinte Android 2.0-ként is felfogható Android Jetpack lényegét, illetve a Kotlinra történő átállást. Ez utóbbit a Loginet fejlesztői adják elő, nekik pont a tavalyi HWSW mobile! adta az inspirációt a nyelv kipróbálására - a többi majd az előadásból kiderül.

A konferencián mintegy 90 előadó, és a fejlesztőivel együtt öt különböző szekció tartalma érhető el a résztvevők számára. A konferenciát november 21-22-én szervezzük, a fejlesztői tartalom az első napon 20 perces pörgős előadások, a második napon mély, 3 órás workshopok formájában érhető el. A rendezvény és a többi szekció programjáért, illetve jegyvásárláshoz a konferencia weboldalára érdemes ellátogatni.