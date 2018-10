Hirdetési céllal is gyűjthet adatokat a Facebook Portal

Kiderült az október elején bejelentett, otthoni messengeres videochatre fókuszáló Portal eszközről, hogy képes a Facebook számára felhasználói adatokat gyűjteni hirdetési céllal. A céleszközt a vállalat kifejezetten nappalikba vagy konyhákba szánta, mikrofonnal és kamerával szerelte fel, amely képes kiszűrni a háttérzajokat, valamint követni a felhasználót a lakáson keresztül. Mindezt elméletileg természetesen azért, hogy a családdal és barátokkal folytatott videós beszélgetések közben a chat másik oldalán ülő felhasználó mindent láthasson.

Már a bejelentéskor igyekezett hangsúlyozni a cég a korlátozásokat és biztonsági intézkedéseket, mely szerint például a mikrofon és kamera egy gombnyomással kikapcsolható az okoskijelzőkön, de fizikai fedőlap is tartozik a kamerákhoz, és mauálisan is lehetséges a hangelőzmények törlése. Ezenkívül pedig az eszközök csak a "Hey Portal" kifejezést hallva továbbítják a hangparancsokat a Facebook szervereinek, és az automatizált kamerafunkciók mögött dolgozó gépi tanulási algoritmusok is helyben futnak.

Azonban a Recode adatgyűjtéssel kapcsolatos kérdésére a Facebook meglehetősen homályosan reagált, és többször javította is álláspontját. Először a cég egyik szakértője úgy nyilatkozott, hogy a begyűjtött adatokat egyáltalán nem fogja a közösségi óriás felhasználni a hirdetések célzásához, sem a híváslistát vagy az app használati adatokat, például hogy a felhasználó Spotify-t hallgatott az eszközön.

Később viszont a vállalat helyesbített, miszerint a Portálon nem futnak reklámok, de a Faceookhoz tartozó egyéb szolgáltatásokban a cég megjeleníthet reklámokat az eszközön keresztül begyűjtött híváslista és a használt alkalmazások alapján. A szóvivő emailben küldött magyarázata szerint ugyanis a Portál hanghívása a Messenger infrastruktúráját használja, ezért ugyanazokat az információkat gyűjti, például a hívások gyakoriságát és a hosszát. Tehát egyrészt ezeket is felhasználhatja a platform hirdetéseiben, mint ahogy más általános aggregált alkalmazás felhasználói szokásokat.

Ezt követően viszont a Recode megerősítő kérdésére a Portal fejlesztéséért felelő Rafa Camargo elnézést kért a pontatlan információkért, és hozzátette, hogy az eszköz technikailag valóban képes a hirdetési célú adatgyűjtésre, de nem tud róla, hogy felhasználnák erre a célra. A termékfelelős szerint a szóvivő mindössze azért küldte a helyesbítést, mivel a Portal nem futtat reklámokat, de ettől függetlenül az adatokat a fejlesztők potenciálisan felhasználhatnák más szolgáltatásokban - ez viszont nézőpontja szerint nem azt jelenti, hogy fel is fogják használni. Sőt, Camargo közlése szerint a csapatnak jelenleg nincsenek ilyen tervei, hogy az adatokat felhasználnák máshol hirdetési céllal.

Az eset összességében jól szemlélteti, hogy mi a probléma a Facebook kommunikációjával, mivel a vállalat nem közli egyértelműen, hogy melyik eszköz, milyen adatokat használ fel, és pontosan milyen célból. Az otthonokban megjelenő eszközök kapcsán pedig már több gyártó is szemléltette, hogy milyen változatos adatokat lehet begyűjteni, mint például a Roomba porszívó, a nézőit figyelő Vizio televízió vagy a felhasználói adatokat értékesíteni akaró Sonos hangrendszerek. A novemberre tervezett Portal videochates eszköz bevezetésénél pedig ez még problémát jelenthet, mivel a felhasználók az eszközt kifejezetten a magán életterükbe engedik be, amelynek részleteiről nem szeretnék a Facebookot és főleg nem a hirdetőket értesíteni.