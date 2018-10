IBM: nem húznak a legfontosabb üzletágak

Az elemzői várakozásoktól számottevően elmaradt az IBM negyedéve. A szeptember 30-cal zárt három hónapban a vállalat 18,8 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 2,1 százalékos visszaesés az előző év hasonló időszakához képest. Az adózott profit érdemben nem változott, maradt 2,7 milliárd dollár.

Ami kiborította a befektetőket, az a "stratégiai imperatívuszok" bevételek sora. A cég az előző negyedévekben erre tette a hangsúlyt, előző negyedévben 20 százalékkal bővült ez a sor. Most sem gyorsabb a növekedés, 10 százalék, ami látványosan elmarad a várt gyors ütemű bővüléstől. Ennek a tételnek kellene lennie az IBM új húzómotorjának, amely fokozatosan bevétel- és profittermelő ponttá válik a cégen belül. A 10 százalékos növekedés azonban nagyon alacsony, és messze elmarad a versenytársak, a Microsoft vagy az Amazon sokszor 50 százalék fölötti növekedésétől.

Az IBM elmúlt pár éve a fokozatos zsugorodásról szólt, előbb teljesen tudatosan, profitra "szálkásítva", később már kényszerből, ahogy a cég képtelen volt visszatérni a növekedési pályára. A kivételt az előző negyedév képezte, amikor végre sikerült megszakítani az évek óta tartó bevételcsökkenést - jellemző, hogy akkor sem valamilyen szexi új szegmens, hanem a mainframe-ek kimagaslóan jó teljesítménye húzta meg a céget.

Irigylésre méltó válság

A fentiek alapján gondolhatnánk, hogy az IBM válságban van - ez bizonyos mértékig igaz, egyelőre nem látszik, hogy újra tudná magát pozicionálni a következő generációs IT irányába, felhős törekvései nem lendületesek. Ezzel párhuzamosan viszont a cég egészségesen profitábilis, pénzügyileg roppant stabil, és bár a munkavállalók már egy ideje saját bőrükön érzik a problémákat, ez az IBM-et egyelőre nem rengeti meg.

Az egyes szegmensekre pillantva: a cég gerincét képező "informatikai szolgáltatások és felhős platformok" nem tudta növelni bevételét, maradt 8,3 milliárdos forgalomnál, jövedelmezősége viszont romlott. Az üzleti szolgáltatások szerény, 3 százalékos növekedéssel 4,1 milliárdig nőtt, profitja azonban maradt hajszálvékony - de legalább emelkedett harmadával. A Cognitive Solutions, amely az üzleti alkalmazásokat gyűjti, 5 százalékot zsugorodott (4,1 milliárd), a vastag profit viszont maradt (1,6 milliárd).

A jó öreg hardveres szegmens növekedése most kifulladt, de ez nem feltétlenül rossz hír, a bázisév (amelyhez hasonlítjuk) szintén nagyon erős volt, az pedig kisebb csoda, hogy a mainframe-bevétel még ehhez képest is tudott 6 százalékot nőni. A Power-alapú rendszereket is nagyon jól fogadta a piac, 17 százalékkal nőtt a bevétel. A tárolós biznisz viszont nem bír feltápászkodni, most 6 százalékos zsugorodásról adott számot. Ezzel együtt a Systems szegmens még mindig a legkisebb, profitja pedig hajszálvékony (és esik) - ezt az IBM a következő generáció befektetésigényének tulajdonítja.