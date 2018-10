Megerősítette a Google a kínai kereső fejlesztését

Nagyon biztatónak tartja Sundar Pichai Google-vezérigazgató a cenzúrát is alkalmazó kínai mobilos keresőalkalmazás tesztelésének belső tapasztalatait - árulta el a Wired 25 Summit rendezvényen. Ezzel pedig a keresőóriás vezére megerősítette a nagyjából két hónapja terjedő hírt, hogy a Google mégis feladja az eddigi elveit, és 2010 után ismét szeretne visszatérni a 800 millió internetező felhasználóval csábító Kínába. Egyelőre viszont Pichai nyilatkozata szerint a Dragonfly csak egy felderítő belső projekt volt, amellyel megnézi a cég, hogy milyen lenne, ha a Google Kínában is működne.

Ezzel kapcsolatban viszont a Google Search-ért felelős igazgató, Ben Gomes egy korábbi dolgozói belső megbeszélésen hozzátette, hogy egy olyan termék fejlesztésére volt szükségük, amelyet "bármikor levehetnek a polcról" - értesült a The Intercept egy kiszivárgott jegyzetből. Azaz ha a kínai hatóság szabad utat a Google-nek, akkor a fejlesztők bármikor gyorsan telepíthetik a korábban már lefejlesztett és tesztelt megoldást. Tehát Pichai ugyan nyilvánosan még kitart az álláspont mellett, hogy "még nem biztos, hogy meg tudják-e vagy akarják-e tenni" Kínában a cenzúrázó kereső bevezetését, de azért a gyakorlatilag már lefejlesztett és tesztelés alatt álló termék mégis arra utal, hogy hajlandó lenne a cég ezt bevezetni, ha engedélyt kapna.

Az eddigi belső tapasztalatok szerint a Google kínai változata képes lesz a keresőkifejezések 99 százalékára választ adni - mondta el a Google vezérigazgatója. Ezzel pedig Pichai arra utalt, hogy közel sem cenzúrázna a cég annyi keresést, mint amennyit a kritikusok feltételeznek. Ahogy már korábban megtudtuk, a rendszer a kínai nagy tűzfal elvárásainak megfelelően cenzúrázni fogja például az emberi jogokkal, a demokráciával, a vallással vagy a tüntetésekkel kapcsolatos információkat, ráadásul a kereséseket a telefonszámokkal is össze fogja kötni. A projekt híre korábban hatalmas felháborodást váltott ki például az emberi jogi aktivisták körében, és a Google fejlesztői is a jelenleginél sokkal nagyobb átláthatóságot követeltek meg a munkáltatójuktól, aminek tulajdonképpen a mostani nyilatkozat is az eredménye.

Pichai maga is elmondta a rendezvényen, hogy Kína a világ népességének 20 százalékát teszi ki, ami hatalmas lehetőség ahhoz, hogy az új felhasználókra és bevételekre vágyó vállalat ne akarja ezt kihasználni. A Google-vezér persze kicsit másként fogalmaz, miszerint az információt szeretné a világ minél több részére eljuttatni. Pichai érvei szerint így a kínai felhasználók is pontosabb információkat kaphatnak majd például a rák kezeléséről, mivel jelenleg túl sok hamis vagy haszontalan találathoz jutnak. Mindebből viszont továbbra is az látható, hogy a Google nagyon szeretne Kínába visszajutni, és inkább csak felszínes érvekkel próbál választ adni a döntést kritizálók számára.