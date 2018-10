Egy félresiklott karbantartás zárta ki otthonaikból a Yale ügyfeleit

Kellemetlen pofont kaptak az angliai Yale Security ügyfelei az előző hét közepén. Az okosotthonos biztonsági rendszerrel, pontosabban mobilról nyitható zárral és megfigyelőrendszerrel foglalkozó cég egy előre nem tervezett karbantartásba kezdett múlt szerda reggel. A vállalat többek között egy Twitter bejegyzésben hívta fel a figyelmet a váratlan eseményre, amelyben azt is közölte, hogy a folyamat akár 24 óráig is eltarthat, mely során egyes ügyfelek problémákat tapasztalhatnak a részben online működő szolgáltatásban. A publikus visszajelzések alapján végül nem sikerült egy napon belül befejezni a karbantartást, amely miatt egyes ügyfelek nem tudtak bejutni otthonaikba.

A panaszokra a Yale úgy reagált, hogy ügyfelei az online rendszer problémáinak ellenére működtethetik okos zárjaikat az azokon található számlap segítségével. Ennek ellentmond az a The Register által idézett, IT mérnökként bemutatkozó felhasználó, aki elmondása szerint képtelen volt bemenni otthonába a váratlan karbantartás ideje alatt. Ez utóbbi igencsak elhúzódott, a Yale későbbi bejegyzései szerint még másnap délelőtt, bőven 24 órával az első bejelentést követően sem működött minden tökéletesen, sőt. A cég október 11-én közölte, hogy a biztonsági rendszer vezérlésére hivatott mobilos alkalmazás épp egyáltalán nem működik. A legutóbbi, szombati Twitter postok alapján még két nappal később sem volt tökéletes a szolgáltatás, egyes ügyfelek "kisebb" problémákat tapasztaltak a Yale szerint.

A cég termékei, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatása népszerűnek számít a releváns piacokon. Ez többek között annak köszönhető, hogy a Yale olyan komoly partnerekkel is együttműködik mint az Amazon, amely például komplett csomagban kínálja a termékeket. Az Amazon Key otthoni készlet 250 dollárért egyrészt a Kwikset vagy a Yale okos zárát foglalja magába, másrészt pedig a vállalat új 1080p-s Cloud Cam biztonsági kamerájának, éjjel is működő speciális (Key Edition) változatát, amelyet az Amazon akár ingyen beszerel. Bár a Yale zárja nem kevésbé biztonságos mint egy hagyományos megoldás, ahogyan a példa is mutatja, az internethez kapcsolt bejárati ajtó erősen kiszolgáltatottá teheti a tulajdonost.