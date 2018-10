Eltűnik az RSS-támogatás a Firefoxból

Eltűnik a Firefoxból az RSS-támogatás és a Live Bookmarks funkció - tájékoztat a Mozilla. A böngésző 64-es kiadása, amely 2018 decemberében érkezik, már nem fogja ezeket tartalmazni a bejegyzés szerint. A szervezet álláspontja szerint a funkciót túl kevesen használták. A kivezetett Live Bookmarks funkció rendkívül fapados: egy, az oldal RSS-feedje alapján folyamatosan frissülő "könyvjelző", az aktuális tartalom címeivel. Innen a címre kattintva megnyílik az oldal a böngészőben. Szó sincs tehát teljes értékű RSS-olvasóról mint a szép emlékű Google Reader, a nevének megfelelően ez csak a könyvjelzők között és kizárólag a címekre szorítkozva érhető el.

A Mozilla a felhasználóknak több továbblépési lehetőséget is ajánl: az egyik, hogy használjanak kiterjesztéseket - ilyenből több is elérhető a böngészőhöz. Van, amelyik a most kivezetendő funkció direkt klónja, illetve vannak ennél fejlettebb, vagy extra képességeket kínáló RSS-olvasók is (egy válogatás itt érhető el). Egy alternatíva a Firefox 60 használata, ez a "hosszanfriss" kiadás, amely 2019 októberéig kap biztonsági frissítéseket, így ha valakinek nélkülözhetetlen a Live Bookmarks, akkor visszatérhet erre a verzióra.

A 64-es Firefox telepítésekor a böngésző értesíti a felhasználót, és automatikusan kiexportálja az RSS-gyűjteményt a szabványos OPML-formátumban - ez tetszőleges olvasóba importálható majd. A feedeket pedig még egyszer frissíti és abban formájában a Live Bookmarkot statikus könyvjelzőre konvertálja

Extra funkció, extra költség

A támogatás megvonásának prózai oka van: a minden képesség (feature) fenntartása erőforrást igényel. A megírt kóddal nincs vége a szoftver életének, a biztonság, a kompatibilitás, a tesztelés oldalán még akkor is folyamatosan törődni kell vele, ha egyébként ezen a funkción nincs fejlesztés. Ez a karbantartás akkor éri meg, ha az adott funkciót használják is, vagyis van egy minimális felhasználószám, ami indokolja az erőfeszítést. A Mozilla most úgy látta a telemetriai adatok alapján, hogy ez a feltétel nem teljesül az RSS-alapú könyvjelzők esetében, ezért leépíti a funkciót.