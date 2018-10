Magyarországora is jön a Honor 8X

Európába is megérkezik a Honor 8X, a Huawei fiatalokat célzó albrandjének legújabb modellje. A Honor modellek hagyományosan jó ár-érték arányukról ismertek, a cég most is igyekszik ezen a vonalon maradni. A dizájn a Huwei csúcsmodellekét követi, a kijelző tetején belógó, kisméretű notch-csal, illetve az oldalak mellett már a panel alján is minimálisra nyírt kávákkal.

A telefon még mai léptékkel nézve is méretes, 6,5 hüvelykes IPS kijelzőt kapott, a szokottnál is nyújtottabb, 19,5:9-es képaránnyal és 1080x2340-es felbontással (396 PPI). Emögött egy Hisilicon Kirin 710 processzort találunk, négy darab 2,2 gigahertzes Cortex-A73 maggal és négy 1,7 gigahertzre állított Cortex-A53-mal. Ez a teljesítményt nézve kifejezetten biztató, a chip ugyanazt a processzormag-felállást hozza ugyanis, mint az idei csúcsmodellekből ismert Kirin 970, csak épp 0,1-0,2 gigahertzcel alacsonyabb órajelen, illetve előző generációs gyártástechnológia mellett. Így ha a lapka nem is éri utol a zászlóvivőket, jó eséllyel maga is derekas teljesítményt produkál. A telefon 4 gigabájt RAM-mal és igény szerint 64 vagy 128 gigabájt tárterülettel lesz elérhető, ez utóbbi microSD kártyával bővíthető.

A telefon üveg hátlapján két kamerát találunk: egy 20 megapixeles érzékelőt, kiegészítve egy 2 megapixeles szenzorral a mélységérzékeléshez, ami különböző effekteket, például utólagos háttérelmosást tesz lehetővé. Az előlapra egy 16 megapixeles kamera jutott. A méretes telefonba egy 3750 mAh kapacitású akku jutott, ez ugyan kisebb, mint a Honor 8X-nél egyébként kisebb kijelzővel szerelt csúcsmodellből, a P20 Próból megismert telep, ugyanakkor szerényebb teljesítményű processzort is kell táplálnia.

A Honor 8X a vállalat szerint hazánkban október 29-től lesz elérhető, a 64 gigabájtos modell ajánlott fogyasztói ára bruttó 100 ezer forint, a 128 gigabájtosé pedig bruttó 115 ezer forint lesz. Ez kifejezetten vonzó ajánlat lehet a gyártó részéről, főleg ha valaki kifejezetten nagyméretű panellel szerelt telefon után kutat.