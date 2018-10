Erősíti a vállalati funkciókat a G Suite-os Google+

Hét elején a Google bejelentette a korábbi Google+ biztonsági rés javítása és a konzumer verzió bezárása mellett a vállalati verzió fókuszba helyezését is. Most pedig a G Suite előfizetői számára elérhető, irodai felhasználásra szánt Google+ új funkcióiról is elárult néhány részletet a cég egy friss blogbejegyzésben. Soha nem látott újdonságok egyébként nem érkeznek, de maga a szándék is fontos, hogy a keresőóriás komolyan gondolja a Google+ vállalati fókuszának erősítését.

Talán a legfontosabb a fejlesztések közül az adminisztrátori funkciók kiterjesztésének a terve, amellyel nagyobb áttekintést és kezelési lehetőséget kapnak a céges kollégák bejegyzései felett. Továbbá a rendszergazdák beállíthatnak majd egyedi hírfolyamokat (streameket) is, amelyen keresztül a munkatársak egy-egy megadott témában kommunikálhatnak egymással, például a globális vezetés az összes üzenetét itt teheti közzé, és ezen a csatornánk beszélheti meg a munkavállalók kérdéseit és visszajelzéseit az egyes bejelentésekkel kapcsolatban.

Érthető módon egyébként a Google az elmúlt egy évben is többször frissítette az adminisztrátorok lehetőségeit, így beállíthatnak a domainekhez kapcsolódó megosztási korlátokat különböző funkciókra és munkakörökre vonatkozóan. Előfordulhat például, hogy a külső domaineken található felhasználókkal (ügyfelekkel) csak a marketingesek vagy az értékesítők léphetnek kapcsolatba, de a fejlesztők nem. Továbbá külön beállítható, hogy a külső domainen található tartalmakat csak megtekinteni lehessen, de bejegyzéseket már nem lehet rá írni, vagy éppen fordítva. Ezenkívül az adminisztrátorok egyszerre akár teljes Google Groups csoportokat is hozzáadhatnak a vállalati Google+-hoz, és részletes statisztikákat is kapnak a tagok aktivitásáról.

Egyéb új funkció a szolgáltatásban a közösségi médiából is jól ismert címkézés, amelyekkel a kollégák különböző témaköröket követhetnek. "Hamarosan" pedig már a bejegyzések szerkesztésekor automatikusan felajánl majd a rendszer lehetséges címkéket. Végül pedig a felhasználók a bejegyzéseik megtekintéséről statisztikákat is fognak kapni, amelyben szervezeti funkciók szerint is láthatják, hogy az adott tartalmat például mennyi termékfelelős vagy értékesítő tekintette meg. A most beharangozott funkciókat a Google jelenleg a partnerekkel teszteli, és a közlemény szerint 2019 folyamán fogja általánosan elérhetővé tenni.

Erős a konkurencia

A vállalati Google+ ugyanazon a pályán versenyez, mint például a facebookos Workplace vagy a microsoftos Yammer vagy Teams, mivel mindegyik a munkahelyi kapcsolattartást és információcserét szeretné támogatni a kollégák között. A szolgáltatásokon keresztül a menedzsment egyszerre akár minden munkavállaló felé tud kommunikálni, de külön csoportok is létrehozhatóak a projektek számára. Ezáltal pedig a havi vagy heti jelentések és megbeszélések közötti időben is folyamatosan képesek a menedzserek és a kollégák egymás munkáját követni. Ez egy néhány fős szervezetben nyilván nem jelent problémát, de a több száz vagy több ezer fős vállalatoknál már jelentős a relevanciája, főleg ahol a munkatársak egyszerre több projekten dolgoznak, akár különböző országok irodáiban vagy például távmunkában.

A Facebook szerint a Workplace legfőbb előnye, hogy a széles körben ismert konzumer megoldáshoz hasonlít, és ezért nem igényel különösebb tanítást használata. A Microsoft pedig jellemzően csomagban kínálja a szolgáltatásait, amelyek között mély integrációk találhatók, ezért érdemes a vállalatoknak az Office mellett elérhető kollaborációs eszközöket is igénybe venni. A Google számára is valószínűleg inkább ez utóbbi irány jelenthet lehetőséget, hogy a G Suite részeként a céges felhasználók a gyors kommunikációhoz használt Hangouts-változatok mellett igénybe vehetik a kollaborációhoz a Google+ eszközeit is. A szélesebb körű vállalati elterjesztéshez viszont eléggé szükségszerű fejleszteni az említett adminisztrációs funkciókat, mivel a megfelelő kontroll a céges környezetben alapvető fontosságú.