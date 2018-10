Újabb chiptervezőt kebelez be az Apple

Újabb akvizíciót jelentett be az Apple, amely most épp a Dialog Semiconductor egy részét vásárolja fel. Utóbbi nem ismeretlen a cupertinói cég számára, az ugyanis immár egy évtizede együtt dolgozik az angliai székhelyű tervezővel, amely többek között a legújabb iPhone-okba is szállít energiagazdálkodási vezérlőchipeket. Ennek tükrében kicsit sem meglepő az Apple lépése, amely évek óta igyekszik házon belülre terelni a készülékeihez szükséges fontosabb (és/vagy drágább) chipek tervezését. A kaliforniai cégnek borítékolhatóan nem ez volt az utolsó felvásárlása, a következő években még tovább gyarapodhat a félvezetős kompetencia.

600 millió dollár, 300 új alkalmazott

A readingi székhelyű, 1981-ben alapított Dialog Semiconductor markát összesen 600 millió dollár üti a szerződés értelmében. Ennek pontosan feléért az Apple megkapja a számára szükséges chiptervezős kompetenciát, beleértve a Dialog létszámának 16 százalékát jelentő 300 mérnököt is. Bár utóbbi szám egyáltalán nem hangzik kiugrónak, a TechCrunch szerint egyik korábbi felvásárlással sem szerzett egyetlen körben ennyi új kollégát a cupertinói cég.

A szakemberek a Dialog több európai irodájából "ülnek át" az Apple-höz, az imént említett forrás szerint Livornban, Swindonban, Nabernben és Neuaubingben, illetve Münchenben is változásokat hoz a felvásárlás. Egyes irodák teljesen egészében átkerülnek a kaliforniai vállalathoz, más esetekben pedig osztott térben folyik majd a munka. A Dialog megmaradó nagyobb része változatlanul üzemel tovább, a közlemény szerint IoT-ra, autóiparra, illetve adatközpontos rendszerekre (szerverek, tárolók) fókuszál majd a cég vegyes jelű (mixed-signal) áramköreivel.

A zölddel és a kékkel keretezett chipek a Dialogtól származnak (forrás: iFixit)

A 600 millió dollár fennmaradó másik feléért szellemi tulajdont, illetve a következő három évre vásárolt be chipeket az Apple. A cupertinói vállalat és a Dialog már az első iPhone óta ápol üzleti kapcsolatot, melynek értelmében már az iPadekbe, illetve az Apple Watchokba is az angliai székhelyű tervezőcég szállít félvezetőket. Ez elsősorban energiagazdálkodási vezérlőchipeket jelent, az iPhone Xs-ben például két ilyen egységet is felfedezett az iFixit. Érdekesség, hogy ezek már saját márkanév is típusjelzés alatt kerültek be az okostelefonokba, a 338S00383-A0-t és a 338S00375-öt is saját tervezésnek titulálta az Apple.

Utóbbi arra utal, hogy a két cég már régóta szorosan együtt dolgozik az energiagazdálkodási vezérlőáramkörök tervezésében, a felvásárlás tehát a munka folytatását illetően csak formaság. A tranzakció jövő év első felére datált lezárását követően tovább bővülhet a saját tervezésű energiavezérlők köre. A már említett iPhone Xs-ben ugyanis nem csak két ilyen vezérlőchip van, az STMicroelectronics mellett az Intel egyik kontrollere is felkerült az alaplapra, utóbbi vélhetően az ugyancsak Inteltől származó rádiós modem miatt.

Nyílt titok, hogy utóbbi beszállítótól is mihamarabb meg szeretne szabadulni az Apple, amely a rádiós modem tervezését is igyekszik saját kezébe venni. Júliusi hírek szerint egyre biztosabbnak tűnik, hogy a cuptertinói vállalat dobja az Intelt (is), amely helyére a MediaTek 5G rádiós chipjei érkezhetnek 2020-tól. Bár utóbbi nagy dobás lenne a tajvani tervezőcégnek, valószínűleg az inteleshez hasonlóan nem lenne hosszú életű a klasszikus beszállítói együttműködés. Azt ugyanakkor egyelőre nem tudni, hogy a MediaTeknek pontosan milyen szerepet szánna az Apple. Esetleg csupán a házon belül tervezett modem elkészültéig lenne szükség a tajvani cégre, vagy egy esetleges sikeres együttműködést követően a Dialognál látott módon bevásárolnák magukat az első 5G modemét jövőre ígérő MediaTekbe a cupertinóiak.