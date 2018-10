Tízmillió mérföldet tettek meg közúton a Waymo önvezető autói

Jókora távolságot tudhatnak maguk mögött a Waymo önvezető autói, a Google-Alphabet zászlaja alatt működő cég bejelentette, sofőr nélküli járművei összesen már 10 millió mérföldet tettek meg közutakon. Ezzel párhuzamosan a cég virtuális tesztjeit is megállás nélkül futtatja, szimulált környezetben pedig az autók naponta tesznek meg ekkora távot - október végére a virtuális utakon megtett mérföldek száma a vállalat szerint túllépi a hétmilliárdot.

A Waymo autói a tisztességes távolságot az Egyesült Államok 25 városában tekerték kilométeróráikba, ahol a cég igyekezett a lehető legváltozatosabb közúti körülmények közé navigálni azokat. A járművek Michiganben például havas környezetben, Phoenix-ben tempós autópályákon, San Franciscóban pedig a sűrű városi dugóban gyűjthettek közúti tapasztalatot. Eközben a hasonlóan változatos, illetve extrém útviszonyokat a cég szimulációiban is reprodukálja, a legkülönbözőbb forgalmi helyzetek mellett. Arizonában egyébként a vállalat már utasokat is szállít a közutakon cirkáló autókkal, a tavaly bejelentett tesztüzem keretein belül mára mintegy 400 felhasználó utazik rendszeresen a Waymo önvezető járműveivel.

A vállalat a következő 10 millió mérföld során tovább csiszolja az autók képességeit az extrém úti körülmények között, és saját fejlesztésű rendszereivel a sűrű eső vagy hóesés közben is biztonságos automatizált közlekedést ígér. Emellett az időszakban már nem csak az autókat mozgató technológiára, de a járművekre épülő szolgáltatás fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet majd.

A Waymo mindezek mellett az utak felgyorsításán is dolgozik: jelenleg az autók mindig a lehető legbiztonságosabb útvonalat választják az útvonaltervezés során, akkor is, ha ez néhány perc plusz időt jelent az utas számára. Ugyanígy az érkezésnél is a legbiztonságosabbnak ítélt helyen áll félre az autó - nem állja el például a kapubeállókat - így lehet, hogy az utasnak egy kicsit vissza kell majd sétálnia úti céljához. A Waymo ezen a területen is igyekszik csiszolni a következő időszakban, hogy az utasok változatlan biztonság mellett, gyorsabban érjenek célba.

Közel évtizedes tapasztalatával a cég nagyon jó pozíciót tudhat magának a szegmensben, ezzel együtt azonban a konkurencia is tempósan fejlődik. Bár a terület egyik ismert szereplőjét az Ubert egyik tesztautójának márciusi halálos balesete erősen visszafogta, a Kaliforniában a legtöbb tesztautót működtető GM Cruise tavaly arról beszélt, már 2019-ben szabadon igénybe vehető, kereskedelmi önvezető taxiszolgáltatást indít.