Ingyenes online hozzáférést ad kvantumszámítógépeihez a D-Wave

Elsőként ad valós idejű felhős hozzáférést kvantumszámítógéphez a D-Wave. A vállalat frissen bejelentett Leap platformjával az érdeklődők ingyenesen, ismerős eszközökkel ismerkedhetnek meg a technológiával, továbbá a vállalat azt ígéri, azzal igény szerint kereskedelmi kvantum-appok is építhetők.

A D-Wave-et 1999-ben alapította Geordie Rose, Bob Wiens, Haig Farris és Alexandre Zagoskin. A cég spinoffként indult a Brit Kolumbiai Egyetemről (University of British Columbia, vagy UBC), és eleinte a kvantumszámításokra fókuszáló akadémiai kutatással foglalkozott, amelynek során széleskörű kapcsolatokat épített ki a szegmensben. A vállalat 2005-ben kezdett kvantumszámítógépek fejlesztésébe, első ilyen termékük az Orion volt, amelyet egyebek mellett különböző gyógyszerek hatóanyag-molekuláinak besorolására használtak. Mára a cég több tech-óriásnak is szállít akár 10 millió dolláros gépeket, ügyfelei között a Google és a Microsoft is ott van.

Ezek a masinák a hagyományos számítógépekkel szemben kvantumbitekre vagy qubitekre támaszkodnak számításaik során, amelyek nem csak 0-t vagy 1-et tartalmazhatnak, hanem azok kvantum-szuperpozícióját is. Ez a kvantummechanikai rendszereknek azt az állapotát jelenti, mikor egyszerre több helyzetben is létezhetnek, jelen esetben egyszerre 0 és 1 is lehet a kvantumbit értéke. A kvantumszámítógépek felépítésüknek hála párhuzamosan elképesztően nagy számú műveletet képesek elvégezni, hosszú távon pedig a klasszikus szuperszámítógépeket is maguk mögött hagyják majd - de már most sok feladat van, amellyel akár több ezerszer gyorsabban végezhetnek a mezei hagyományos gépeknél. A technológiában rejlő potenciált jól mutatja, hogy az egy-egy gépben a qubitek számának duplázásával a teljesítmény exponenciálisan növekszik. A D-Wave már tavaly is hangoztatott ütemterve szerint kétévente duplázza a qubitek számát kvantumprocesszorain (QPU - Quantum Processing Unit).

A technológia egzotikusságát az is jól mutatja, hogy a D-Wave esetében masszívabb ruhásszekrény méretű gépekben a QPU-k abszolút nulla fokhoz közeli hűtést igényelnek (egész pontosan -273,135 Celsiusra hűtik azokat) - a vállalat csúcsgépének egy wattra eső teljesítménye azonban még így is maga mögött hagyja az jelenlegi vezető szuperszámítógépekét.

A D-Wave rendszerein jelenleg mintegy száz korai verziójú alkalmazás fut, amelyeket az ügyfelek változatos feladatokra használnak, az időjárásminták elemzésétől a hálózati problémák megoldásán át, egészen a hirdetőfelületek optimalizálásáig. A vállalat 2010 óta biztosít felhős hozzáférést kvantumszámítógépeihez, most pedig újabb mérföldkőhöz érkezett, miután a világon elsőként ad nyilvános hozzáférést hasonló gépekhez - még ha nem is korlátlanul. Az ökoszisztéma bővítéséhez azonban fejlesztői eszközökre is szükség van: az érdeklődőknek a vállalat a Leap platformmal nyúl a hónuk alá.

A napokban bejelentett Leap QEA (Quantum Application Environment) egy nyílt forrású eszközkészlet, amelyben a fejlesztők Python kód segítségével adhatnak feladatokat a QPU-knak, azaz a gépekben dolgozó kvantumprocesszoroknak. A platform nyílt forrású fejlesztőeszközöket, interaktív demókat, kódpéldákat és egyéb oktatóanyagokat is tartalmaz a kóddal való ismerkedéshez, illetve online közösségén keresztül az együttműködésre is biztatja az érdeklődőket.

A Leap QEA-val a fejlesztők ingyenes, valós idejű hozzáférést kapnak egy D-Wave 2000Q kvantumszámítógéphez (amelyről a cég egyébként tavaly év elején rántotta le a leplet), továbbá a technológiával való ismerkedést is igyekszik a lehető legegyszerűbbé tenni a nyílt forrású Ocean SDK támogatásával, amelyben egy sor algoritmusminta található, illetve a már említett Pythonnal is használható. Az érdeklődők a regisztráció során egy percnyi kvantumszámítási időt kapnak, amely a vállalat szerint bőségesen elég a kezdeti kísérletezéshez, lévén hogy a legtöbb feladat feladat lefuttatásához szükséges idő milliszekundumokban mérhető.

A Leappel a vállalat igyekszik fejlesztők szélesebb körével megismertetni a kvantumszámítógépeket és minél inkább gyorsítani a technológia elterjedését - ahogy a vállalat közleményében a D-Wave ügyvezető igazgatója Alan Baratz fogalmaz, a cég meg akarja nyitni a kapukat az első kvantumszámítógépes "killer app" előtt, azaz széles körben népszerűvé tenni a technológia alkalmazását. Hosszabb távon a vállalat a gépi tanulás és az AI terén is szeretné növelni jelenlétét és kvantumszámítógépeivel új megközelítéseket bátorítani a szegmensben.