Elindult a hazai Mesterséges Intelligencia Koalíció

Létrejött a magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíció, amelyet Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője jelentett be a héten rendezett Infotér konferencián Balatonfüreden. A mesterséges intelligencia fejlesztésekkel foglalkozó közös platform igényét nagyjából egy hónappal ezelőtt vetette fel a miniszter az IVSZ Menta konferencián, és ekkor hívta fel az iparági szereplőket az új kooperációra, hogy abban az állami szereplők, a kutatók, a fejlesztők és a szervezetek együtt dolgozzanak. Mostanra pedig több mint 70 magyar és nemzetközi cég, tudományos műhely, szakmai- és közigazgatási szervezet gyűlt össze a Digitális Jólét Program (DJP) által működtetett MI Koalícióban, hogy egymást támogassák a hazai fejlesztésekben.

A kezdeményezés célja ugyanis, hogy a közös kereten belül ossza szét a támogatásokat, valamint koordinálja a fejlesztési erőfeszítéseket. Ennek eredményeként pedig megoldja a tyúk-tojás problémát, mely szerint azért nincs most jó termék, mert a kutatás-fejlesztésre nincs pénz, de azért nincs pénz, mert nincs bevételt generáló termék. Ezenkívül a szakmai és együttműködési fórum szeretné meghatározni a hazai mesterséges intelligencia fejlesztések jövőbeli irányait és kereteit is, úgyhogy a koalíció kiemelt feladata lesz Magyarország MI stratégiájának kidolgozása, amely megteremti a gazdasági és a szabályozási környezetet.

A szabályozás egy különösen érdekes kérdés a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ugyanis néhány területen feszegeti a meglévő jogi korlátokat, míg máshol még egyáltalán nincsenek korlátok. Úgyhogy a most létrejött fórum fogja meghatározni a kiszámítható jogszabályi környezet, amely biztosítja a szereplők számára, hogy hosszú távon tervezzenek fejlesztéseikkel. Másrészt pedig az egyesülés feladata lesz majd a mesterséges intelligenciával összefüggő társadalmi és gazdasági hatások elemzése is. A különböző területek kidolgozására hamarosan munkacsoportok jönnek létre, amelyek a "következő hónapokban" kezdik el munkájukat.

A hazai MI Koalíció alapító tagjai

Az állam az MI Koalíciótól is azt várja az 5G Koalícióhoz hasonlóan, hogy Magyarország a területen a fejlesztésekből részt kaphasson, a nemzetközi MI közösségek "referenciapontjává váljon", és ennek hatására erősödjön a hazai vállalkozások versenyképessége. Továbbá az állam fogyasztóként is szeretne megjelenni, és igénybe venni a fejlesztések eredményeként létrejövő magasabb színvonalú közszolgáltatásokat - mondta el Palkovics a Menta konferencián. A koalíció egyik alapító tagja például a Magyar Nemzeti Bank, amely a Fintech Lab szervezeti egységén keresztül próbálja előmozdítani a pénzügyi technológiai innovációkat, emellett pedig az Innovation Hub szabályozói támogató és nemzetközi kooperációs platformot is működteti.

Továbbá az MI koalíció létrehozása azért is volt fontos az államnak, mivel az Európai Unió 2021-2027 között jelentős forrásokat fog a vonatkozó fejlesztésekre fordítani, amelyet az eleve élen járó megoldásokkal rendelkező országok használhatnak ki "érdemben" - teszi hozzá a Microsoft közleménye. Úgyhogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium erre a felismerésre alapozta a hazai koalíció létrehozását, amely iránt láthatóan nagy az érdeklődés. A 70 cég alapító mellett már további 20 szervezet jelezte a csatlakozási szándékát, és mivel a koalíció nyitott, ezért abba később is bármely cég vagy szervezet bekerülhet.