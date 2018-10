Mérsékelt újításokkal és ódon dizájnnal jönnek a Pixel 3 modellek

Menetrend szerint lezajlott a Google őszi hardveres eseménye, amelyen a várakozásoknak, illetve a szokottnál is nagyobb mennyiségű kiszivárgott információnak megfelelően bemutatkoztak a harmadik generációs Pixel telefonok, valamint a vállalat első Chrome OS-es táblagépéről is lehullt a lepel. A rendezvényen emellett a Google-nek az Amazon őszi otthoni hardverdömpingjére is volt válasza, sőt fű alatt még a népszerű Chromecastot is frissítette, igaz ez utóbbi modellre egyáltalán nem szánt időt a színpadon.

A bejelentések közül a legtöbben valószínűleg a telefonokat várták, noha nem igazán volt olyan részlet, ami az elmúlt hetekben ne látott volna napvilágot a Pixel 3 és a Pixel 3 XL kapcsán. Ahogy lenni szokott, a kisebb és nagyobb modell jelentősen eltérő dizájnnal érkezik - amelyek közül egyik sem hat különösebben modernnek. Annak ellenére hogy "Az" androidos zászlóvivőről van szó, a Pixel 3 alul-felül vaskos kávái első blikkre inkább 2-3 évvel ezelőtti modelleket idéznek, a Pixel 3 XL tetején pedig minden idők legmagasabb notch bevágása éktelenkedik, amely szinte kétszer annyira belelóg a kijelzőbe, mint a hasonló dizájnelemmel operáló idei csúcsmodellek esetében. Emellett a vaskos alsó perem is megmaradt a telefonon. Ami a hátlapot illeti, az eddig megszokott fém borítást mára a Google is üveglapra cserélte, noha a Pixelek védjegyének számító matt alsó rész és fényes felső sáv továbbra is megmaradt a telefonokon. Bár emiatt a telefon kevésbé strapabíró mint a korábbi években, cserébe végre a vezeték nélküli töltést is támogatja.

A maga 5,5 hüvelykjével a kisebb modell sem sikerült apróra, a 18:9-es képarányú kijelző felbontása itt 1080x2160 pixel (443 PPI). A Pixel 3 XL-en egy 6,3 hüvelykes panelt találunk, 1440x2960-as felbontással (523 PPI) amelyből látható, hogy az ormótlan notch-nak hála még inkább megnyúlt a kijelző, 18.5:9-es képarányra. A dizájntól és a paneltől eltekintve a két modell ugyanazt a hardvert kapta, az idén elvárt Snapdragon 845 lapkával, a kategóriában inkább átlagosnak tekinthető 4 gigabájt RAM-mal, illetve igény szerint 64 vagy 128 gigabájt tárterülettel.

Amire a Google idén is igyekezett rágyúrni az a kamera, ez azonban az eddigi információk alapján inkább szoftveroldalon kapott frissítéseket, első ránézésre ugyanis a cég a tavalyról megismert, 12,2 megapixeles kamerát építette az idei Pixelekbe is. A hátlapon tehát idén is egyetlen szenzor figyel, ami a folyamatosan szaporodó hátlapi kamerák világában merész húzás, ugyanakkor miután tavaly is a Pixelek lőtték talán a legjobb fotókat az okostelefon-piacon, idén is megelőlegezhetjük a Google-nek a bizalmat ezen a téren.

A szoftveres újításoknál a cég három funkciót emel ki, ezek a Night Sight, a Top Shot és a Super Res Zoom. Az első az éjszakai vagy gyenge fényviszonyok között lőtt fotókat hivatott megszépíteni azáltal, hogy több, különböző záridő mellett készített képet fésül össze egyetlen fotóvá, a Top Shot pedig sorozatképet készít, amelynek tagjaiból gépi tanulással választja ki a legszebbet. A legérdekesebb talán a Super Res Zoom, amellyel a Google jó minőségű közelítést ígér optikai zoom nélkül is. A kamera itt is sorozatképeket készít, majd az ezek közötti eltérések alapján határozza meg a kép részleteit és hoz létre egy végleges fotót. Az előlapon két 8 megapixeles szenzort találunk, ezek egyikét hagyományos, a másikat széles látószögű lencsével.

A Pixel 3 ára nettó 799, a Pixel 3 XL-é pedig nettó 899 dollárról indul, a készülékek várhatóan novemberben kerülnek fel a polcokra. Magyarországon persze idén sem lesznek elérhetők (hivatalos úton) az eszközök - megkerestük a Google-t, hogy mikor várható hardvertermékeinek elérhetősége hazánkban, ha válasz érkezik a cégtől cikkünket frissítjük.

A Chrome OS is új zászlóvivőt kap

Persze a tegnapi eseményen nem csak a telefonokra jutott idő, a vállalat Chrome OS-es táblagépét, a Pixel Slate-et is leleplezte. Az eszköz a Surface-ektől megismert koncepciót ülteti át a Google asztali platformjára, azaz egy billentyűzetes-háttámaszos tok is elérhető hozzá (igaz esetében ezt külön kell megvásárolni), továbbá érintőtollal is használható (ez is külön kapható). A 12,3 hüvelykes, 3000x2000-es kijelzőfelbontású gépet a Google négyféle konfigurációban teszi elérhetővé, az Intel Celeron processzorral, 4 gigabájt RAM-mal és 32 gigabájt tárterülettel szerelt alapkonfigurációtól egészen az izmos, Core i7 lapkával, 16 gigabájt memóriával és 256 gigabájt tárhellyel szerelt variánsig - a cég a processzorok pontos típusát egyelőre nem közölte.

A tablet bekapcsológombba épített ujjlenyomat-olvasóval érkezik, a Chrome OS-es eszközök között elsőként, továbbá mindkét oldalán találunk egy-egy USB-C aljzatot, amelyeken keresztül a töltés mellett 4K videokimenetet is támogat, noha azt egyelőre nem tudni, pontosan milyen szabványt használ ehhez. A táblagép indulóára nettó 599 dollár ez azonban az erősebb konfigurációkkal egészen 1599-ig tornázható fel. A pontos megjelenési dátumról a keresőóriás egyelőre nem beszélt, mindössze annyit közölt, még idén számíthatunk rá.

Újabb okoskijelző a mezőnyben

Szépen sokasodnak az Amazon Echo Show riválisai, a Facebook alig egy napja bejelentett okoskijelzői után most a Google is előrukkolt saját hasonló hardverével, az Home Hub-bal. A héthüvelykes készülék az ismerős koncepcióra épít, azaz egy hangszóróval felszerelt talapzaton nyugvó kijelzőről van szó, a keresőóriás virtuális asszisztensével, a Google Assitanttel felszerelve. Az eszközön megjeleníthetők különböző értesítések, vezérelhetők a csatlakoztatott okosotthon-eszközök, illetve az Echo modellekkel szemben nagy előnye, hogy natívan elérhető róla a YouTube is. Fontos különbség azonban, hogy a Home Hubra a Google egyáltalán nem rakott kamerát, így videóhívások nem folytathatók az eszközről, Duón keresztül hanghívásra ugyanakkor lehetőség van. A Google szerint azért maradt ki a kamera a készülékről, hogy a felhasználók azt nyugodtabban helyezhessék el a ház minden pontján, a hálószobától akár a fürdőig. A Home Hub októberben lesz elérhet, nettó 149 dolláros áron.

Végül de nem utolsó sorban a Chromecastból is érkezik új kiadás, noha ezt az eszközt egyáltalán nem említette meg a vállalat rendezvényén. Az új modell letisztultabb dizájnnal érkezik, továbbá az előző generációnál 15 százalékkal gyorsabb, ami a keresőóriás szerint már a Full HD tartalmak 60 FPS-es streamelésére is elég, szemben az előző modell 720p-s korlátjával. A készülék szokás szerint nettó 35 dolláros áron kapható, ugyanakkor valószínűtlen, hogy meglévő eszközüket sokan cserélnék le az új kiadásra, az vélhetően inkább az új felhasználókat célozza.