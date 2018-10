A korábbi pletykákkal ellentétben a Project xCloudhoz nem szükséges majd dedikált hardvert vásárolni, a felhős gaminghez saját meglévő vasakat használhatnak az előfizetők, legyen szó táblagépről vagy akár okostelefonról. A fejlesztés alatt álló szolgáltatással a tömegeket célozza majd a Microsoft, amely a legjobb konzolos élményre vágyók kedvéért még jó darabig megtartja klasszikus Xbox termékvonalát.

A bejegyzés a gaming liberalizációjával vezeti fel a bejelentést, a redmondi vállalat videojátékos jövőképében egy a mainál is szélesebb réteget vizionál, amely ott, akkor, illetve olyan eszközön játszik aktuális kedvencével, ahol, amikor, és amin csak szeretne. A Project xCloud on demand felhős játékstreaming szolgáltatás ehhez nyújtana mankót, a Microsoft elképzelése szerint ugyanis a jövőben kvázi bármilyen eszközön élvezhetik a kínálatukban elérhető bármelyik címet, a konzol és a PC mellé bekerülnek a kor legnépszerűbb (mobil)eszközei, vagyis az okostelefonok és a táblagépek.

Blogján a komoly felhős kompetenciával bíró vállalat kifejtette, hogy a komplex kihívást jelentő xCloud fejlesztése már több éve folyik, a megfelelő minőség eléréséhez ugyanis számos akadályt kell(ett) leküzdeni. Ez többek között egy egyedi adatközpontos hardver építését jelentette, amelynek az Xboxra íródott címekkel való kompatibilitás mellett meg kellett felelni a Microsoft adatközpontos követelményeinek is. A vállalat nem árult el részleteket a blade formátumú szerverekről, annyi azonban valószínűnek tűnik, hogy abba az Xbox One bizonyos komponensei kerültek.

A másik, nagyobb kihívást a késleltetés jelenti, amely a felhőalapú, streaminges játék Achilles-sarka. A bármilyen okból fennálló lassú vagy ideiglenesen belassult adatcsere jelentősen ronthatja a felhasználói élményt. Bár a Microsoft világszerte már 54 darab Azure régióval rendelkezik, az alacsony késleltetésű, stabil adatközpontos kapcsolat nem triviális feladat. Ugyancsak problémát jelenthet a felhasználó oldalán lévő internetkapcsolat minősége, a stabil és gyors elérés ugyanis továbbra sem számít magától értetődőnek. A vállalat arra számít, hogy az 5G-s hálózatok terjedése sokat javíthat majd a helyzeten, ám ennek széleskörű elterjedése alaphangon még legalább 5 évre van, ameddig a már kiépített 4G-s, illetve különféle vezetékes kapcsolatokra kell támaszkodni. Bejegyzésében a Microsoft megjegyzi, hogy a tesztelést 10 megabites sávszélesség mellett végzi, ami alátámasztja, hogy a játékélmény sokkal inkább a késleltetésen áll vagy bukik majd.

Vélhetően utóbbi miatt (is) tartja meg a klasszikus konzolkoncepciót a Microsoft, az azonnali váltáshoz egyszerűen még nem jött el az idő. Az Xbox One X közvetlen utódjáról egyelőre vajmi keveset tudni a nyilvánvalón túl, vagyis, hogy a játékgép borítékolhatóan felülmúlja majd a jelenleg piacon lévő csúcsmodellt. A redmondi vállalat szavai szerint az Xbox és az xCloud sokáig megfér majd egymás mellett, előbbit ugyanis elsősorban a legjobb konzolos élményre vágyó réteg választják, amely jelenleg nagyképernyős, 4K felbontású játékot jelent.

Az Nvidia után szabadon

A videokártyáiról ismert Nvidia például már jó ideje kínál előfizetés-alapú felhős gaminget. Ez gyakorlatilag egy felhőben futó, bérelhető virtuális gép, erős grafikus processzorral. A szolgáltatás ennek megfelelően is viselkedik, elindítva a felhasználó beléphet saját Steam (vagy Origin vagy Uplay) fiókjába, letöltheti és futtathatja saját játékait, a rendszer pedig a terheléstől függően dinamikusan allokálja a játék alá a CPU és GPU erőforrásait. A GeForce Now szolgáltatást tavaly leplezte le az Nvidia, ám az vélhetően feljebb ecsetelt kihívások miatt azóta is csak beta formában érhető el.