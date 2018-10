Finn csalásgátló-startupot vesz az Epic Games

Csalásgátló szoftvert fejlesztő startupot vásárol az Epic Games. A népszerű Fortnite készítője az Easy Anti-Cheat megoldás mögött álló, Kamu névre hallgató finn startupot kebelezi be. Ahogy a cég közleményében taglalja, a 2013-ban alapított Kamu több, kifejezetten videojátékokat célzó szolgáltatást kínál, a biztonsági megoldásoktól a telemetrián át egészen a játékkezelésig.

A Kamu legismertebb terméke, az Easy Anti-Cheat több mint nyolcvan címben található meg, köztük például a FarCry 5-ben és a Tom Clancy's Ghost Recon Wildlansben is, összesen pedig a vállalat szerint mintegy 100 millió PC-s játékos használja. A szoftver párhuzamosan kliens- és szerveroldalon is elemzi a játékosok viselkedését, ahol egy sor ismert csalási technikát képes felismerni - ezek listáját a fejlesztő folyamatosan bővíti. Az együttműködés az Epic Games csapatával nem most kezdődik, a cég termékeit a játékfejlesztő a multiplayer Fortnite esetében már jó ideje használja.

A felvásárlással, amelynek pontos összegét a felek nem közölték, a Kamu nem fordít hátat többi ügyfelének, a szolgáltatások fejlesztése változatlanul folyik majd tovább és meglévő partnereit is az eddigieknek megfelelően támogatja majd a cég, akkor is ha azok nem az Epic által is alkalmazott Unreal Engine-re támaszkodnak játékaikban. Az Epic Games eközben kihasználja a Kamu finnországi székhelyét, és Helsinkiben saját jelenlétét is kiépíti, egyebek mellett a helyi alkalmazottak toborzására.

Miután a Fortnite mára az egyik legnépszerűbb online játékká nőtte ki magát, a megfelelő védelemre is komoly szükség van - a játék több mint 125 millió regisztrált felhasználóval rendelkezik, ami a csalók számára is vonzó célponttá teszi. Nem csoda, hogy a vállalat szükségét látta, hogy házon belül is rendelkezzen csalásgátló megoldással, amire a céggel már egyébként is partnerséget ápoló, és az akvizícióra is nyitott Kamu terméke ideális választásnak bizonyult.

Az Epic Games egyébként híresen szigorú álláspontot képvisel a csalások terén játékainál, a Fortnite-ból például több ezer felhasználót tiltott ki emiatt, egy 14 éves gyerek ellen pedig pert is indított, mondván az a csalás során "törvénytelenül módosította" a játékot, illetve YouTube csatornáján különböző, videojátékokhoz bevethető csalószoftvereket is népszerűsített.