Bejelentette nyolcmagos mainstream Core i9 processzorát az Intel

A 9000-es sorozatba érkező három új processzor környékén felesleges bármiféle innovációt, vagy az Intel portáján még nem látott fejlesztést keresni. A vállalat mérnökei a Coffee Lake első eresztésénél látott módszerrel igyekeztek feljebb srófolni az elérhető számítási teljesítményt, amelyhez elsősorban újabb két Skylake magot hívtak segítségül. Ezzel a 2015 augusztusában bemutatott mikroarchitektúra életútját még legalább további egy évvel toldotta meg az Intel, amire a felsőkategóriás termékpalettát tekintve nehéz lenne másik példát találni a vállalat elmúlt bő két évtizedéből. A gyártó szerencséje, hogy a tavasszal piacra került Zen+ mag ellen továbbra is elég a Skylake, ám a jövő év második felére datált Zen 2-vel szemben vélhetően már nehezebb dolga lesz az Intelnek, így kardinális, hogy a 10 nanométeres problémák miatt elnapolt Ice Lake majd az AMD fejlesztésével nagyjából párhuzamosan kerüljön piacra.

Utóbbi megérkezéséig azonban jobb híján a Coffee Lake-kel kell majd beérni az asztali PC-s tábornak, amely csúcsát immár a Core i9-9900K jelenti. Ez a Core i7-8700K-hez képest kettővel több processzormagot, 4 megabájttal nagyobb L3-as gyorsítótárat, illetve magasabb, kereken 5 GHz-es maximális turbó órajelet takar. Ez alá sorakozik be a Hyper-Threadingtől megfosztott Core i7-9700K, amely kisebb, 12 megabájt L3-as tárat, 100 MHz-zel alacsonyabb turbót, illetve természetesen barátságosabb árcédulát kapott kapott.

forrás: AnandTech

A harmadik, Core i5-9600K jelölésű processzornál már a magszám is csorbult, a hat darab Skylake egységnél ráadásul már a Hyper-Threading sem aktív, valamint a harmadszintű gyorsítótár kapacitása is csak 9 megabájt, a kompromisszumokért cserébe ugyanakkor az i5 árát nettó 262 dollárra lőtte be az Intel. Az i7-9700K-ért nettó 374 dollárt kér majd a gyártó, az új mainstream csúcsmodellért pedig nettó 488 dollárt, amely az egykori Extreme Edition modellek 1000 dolláros árcédulájától eltekintve új magaslatnak számít a mainstream processzorpiacon.

A relatíve egyszerű inkrementális fejlesztések, vagyis a magszám, a gyorsítótár, illetve az órajel növelése mellett két említésre méltó változtatást eszközölt új processzorainál az Intel. Az egyik a gyártástechnológia, a nyolcmagos modellek ugyanis a bő 4 éve alkalmazott 14 nanométeres eljárás legutolsó, 14++ verziójával épülnek. Ennek hála lehetett 5 GHz-re felhúzni az i9 turbóórajelet, azonban ennek most ára van, a 14/14+-hoz képest ugyanis kereken 20 százalékkal nőtt a gate pitch értéke, amely egységnyi területen kevesebb tranzisztor elhelyezését eredményezi.

Valószínűleg amikor az Intel a gyártástechnológia ilyen irányú módosítása-fejlesztése mellett döntött, még ez tűnt az optimális lépésnek, a nagyobb csíkszélességgel ugyanis a szivárgási áram (és vele a fogyasztás) csökkenthető. A körülmények viszont nem a várakozásnak megfelelően alakultak, a 10 nanométeres gyártás továbbra sem tudja átvenni a CPU-k termelését a 14 nanométeres gyártósoroktól. Így viszont ez a lehető legrosszabbkor jött az Intelnek, amely jelenlegi gyártókapacitásával képtelen kiszolgálni az elmúlt pár hónapban megugrott piaci igényeket. Az Anandtech kalkulációi szerint egyébként a nyolcmagos Coffee Lake 17 százalékkal nagyobb lapkaterületet kíván hatmagos elődjénél, aminek tükrében nem csoda az áremelés.

forrás: AnandTech

A másik újítás a forrasztott fémkupak. Az Intel több év után végre belátta, hogy a pasztás hővezetéssel a túlhajtásra pályázó vásárlók nagy részé elégedetlen, ráadásul ezen csak némi kockázat és garanciavesztés árán lehet változtatni. Vélhetően ugyancsak motivációt jelenthetett, hogy az AMD a tavaly bemutatott Ryzeneknél kivétel nélkül a jobb hőátadással kecsegtető ónt választotta. A három új, 9000-es számozással piacra kerülő Coffee Lake tehát várhatóan alacsonyabb lapkahőmérsékleteket produkál majd a forrasztásnak hála, amely az energiamenedzsment sajátossága miatt akár magasabb turbó órajelet, illetve nagyobb számítási teljesítményt eredményezhet.

A friss CPU-khoz egy új felsőházas lapkakészlettel is előrukkolt az Intel. A Z390 hat darab natív USB 3.1 (vagy hivatalos nevén 3.1 Gen 2) portot, integrált AC-s Wi-Fi és Bluetooth kontrollert, valamint az alaplapi hangkeltőkhöz kifejlesztett SoundWire Digital Audio Interface-t mutat be. Az Intel ugyanakkor nem köti ehhez három új processzorának használatát, BIOS frissítést követően a Z370-es alaplapokban is működnek majd a tegnap bejelentett nyolc- és hatmagos modellek. Az új termékek pontos képességeire, azaz az első független tesztekre még tíz napot kell várni, a titoktartási nyilatkozat október 19-én délután 3-kor jár le.