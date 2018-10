Rákaptak a készpénzmentes fizetésre a magyar netezők

Készpénzmentes fizetésre nyergelnek át a magyar internetezők: az eNet kutatása szerint az ilyen fizetési módokat már a netezők 44 százaléka preferálja, és csak 28 százalék ragaszkodik a készpénzes fizetéshez. A maradék 29 százalék mindkét opcióra nyitott.

Az OTP Mobil megbízásából idén júliusban készült kutatás szerint a felnőtt vásárlók nem csak PC-n, de okostelefonos böngészőn keresztül is egyre többen fizetnek kártyával - igaz mobil esetében továbbra is inkább a dedikált alkalmazásokon keresztüli, illetve SMS-es fizetés a népszerűbb. Előbbit a megkérdezettek 31 százaléka, utóbbit 38 százaléka preferálja, összesen pedig a felnőtt internetezők 44 százaléka, mintegy 2,5 millió fő fizet mobilon. Az okostelefonokon az SMS után a banki appos átutalás a legnépszerűbb fizetési mód, ezt a megkérdezettek 23 százaléka használja, amelyet 15 százalékkal az alkalmazásból indított fizetés követ, de 14 százalékkal a mobilfizetési appokon keresztül indított tranzakciók sincsenek nagyon lemaradva, ezek közül itthon a Simple, illetve a PayPal a legnépszerűbb.

Nem csak a készpénzmentes fizetéshez való hozzáállás, de a vásárlási szokások is változtak az elmúlt évekhez képest. A mobilos vásárlások során a hagyományosan legnépszerűbb szolgáltatásoknak számító parkolójegy-, illetve autópályamatrica-vásárlás már a második helyre csúszott vissza, a dobogó első fokára pedig a webáruházas vásárlás állhatott fel. Utóbbira a hazai internetezők 41 százaléka szokta használni okostelefonját, míg parkolójegyet 31, autópálya matricát pedig 30 százalék vesz mobileszközről.

Az eNet szerint a készpénzmentes online fizetési módok népszerűsödésében az új szolgáltatások megjelenése mellett a kényelmi funkciók bővülése is komoly szerepet játszik, mint például a kártyaadatok elmentésének lehetősége, amivel a fizetési folyamat nagyban felgyorsítható. Erre egyébként a mobilappok mellett számos online felületen is lehetőség van, amiről a kutatásban megkérdezettek mintegy kétharmada hallott már. A fizetési adatok appban történő tárolásának lehetőségéről valamivel több mint a válaszadók fele tudott, ugyanakkor csak hatoduk mentette is el kártyaadatait valamelyik alkalmazásban.

Metodólógia:

A kutatást az eNet az OTP Mobil megbízásából végezte idén júliusban, 1134, 18 évnél idősebb internetező bevonásával. A felmérés a Véleményem Van (Veva.hu) online kutatási közösség tagjainak körében készült. Az adatok nem, kor és régió alapján reprezentálják a 18 évnél idősebb hazai internetezők véleményét.