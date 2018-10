Podcastokkal terjeszkedik a Spotify

Minden felhasználó számára lehetővé teszi a Spotify, hogy a streaming platformon közzétegye saját podcast műsorát a béta szolgáltatásban. A podcastos funkció valójában már 2015 óta elérhető, de eddig csak korlátozott tagság, például médiacégek használhatták. A cég tárhelyet nem ad a műsorokhoz, hanem az Apple és a Google podcastos megoldásához hasonlóan csak aggregálja a tartalmakat. Tehát ha egy felhasználó megosztja a Spotify-jal saját műsorának RSS feedjét, akkor onnantól kezdve a szolgáltatás 180 millió felhasználója folyamatosan elérheti onnan az új tartalmakat - hangsúlyozza a közlemény.

A podcastok készítői számára további előnyként kínálja a cég a hallgatói adatok alapján készített napi szintű statisztikákat. Beleértve egy-egy epizód hallgatottságát, valamint a közönség demográfiai összetételét, földrajzi helyét és az elköteleződési mutatókat. A statisztika természetesen nem csak abban segít, hogy az alkotók nagyobb hallgatóságot vonzó adásokat tudjanak készíteni, hanem az adatok a hirdetők számára is kiemelt jelentőséggel bírnak. Jelenleg általánosságban is keveset lehet tudni a podcast-hallgató közönségről, valamint az egyes podcastokhoz kapcsolódó közösségek igényeiről, amiről most a Spotify új információkat gyűjthet, és kínálhat a hirdetőknek.

Egyelőre ugyan csak a podcastok feedjeit lehet megosztani a Spotify platformjával, de a svéd streaming cég tavalyi Soundtrap felvásárlásából arra lehet következtetni, hogy a jövőben többet is szeretne kínálni az alkotóknak ezen a területen. A Soundtrap alapötlete ugyanis az volt, hogy a szolgáltatásuk segítségével bárki képes legyen a zenekészítésre és a podcast-felvételekre, ezért a megoldás például oktatási verzióval is rendelkezett tanárok és diákok számára, valamint hangmintákkal a műsorok készítéséhez. A Spotify számára jó lehetőség lenne, ha az alkotókat sikerülne meggyőzni a további szolgáltatások használatáról, a kisebbeket például a zenei- és poadcast eszközök, a nagyobbakat pedig az előadói szolgáltatások részleg igénybevételéről.

Érdemes terjeszkedni

A zenestreaming piacon egyre nagyobb a verseny, úgyhogy a Spotify-nak ezért is érdemes új területekre terjeszkednie. Bár a MIDiA legutóbbi jelentése szerint 36 százalékos piaci részesedéssel még mindig a svéd cég vezet, de a felhasználószám növekedése lassult az idei évben. Eközben viszont az Apple Music gyors tempóban növekedik, a második helyen áll 19 százalékos piaci részesedéssel, ráadásul az Egyesült Államokban már több előfizetővel rendelkezik mint a Spotify.

A podcast piacon a svéd streaming cégnek szintén az Apple-lel kell majd felvenni a versenyt, amely a 2017-es adatok szerint kiugróan jelentős, 55 százalékos piaci részesedést tudhat magáénak ezen a területen. Az Apple dominanciája viszont a 2007-es 96,5 százalékos részesedéstől kezdve évről-évre fokozatosan csökken a piac átalakulásával, amelyen idén júniusban a Google is saját alkalmazással jelent meg. Úgyhogy a podcast piacon az erőviszonyok még nem rendeződtek, sőt még csak most indul az igazi harc. Az IAB reklámszakmai szervezet szerint 2017-ben az amerikai cégek 86 százalékkal többet (314 millió dollárt) költöttek a podcastok hirdetéseire, úgyhogy ez a dinamikus növekedés is jól mutatja, hogy a műsorok készítése és streamingje mellett a podcastok hirdetési piaca is felívelő terület, amit most a Spotify is megpróbál kihasználni.

Időközben a HWSW heti podcastja is felkerült a Spotify kínálatába, az egyes epizódok ide kattintva érhetőek el.