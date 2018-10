Visszavonta a Windows 10 frissítését a Microsoft

Röviddel a hivatalos rajt után leállította a Windows 10 October 2018 (1809) terjesztését a Microsoft és visszavonta a kiadást. A frissítést jelenleg nem szolgálják ki a cég szerverei, az manuálisan elindítva sem töltődik le. Az ok egyszerű: a múlt heti cikkünkben is jelzett, adatvesztési hiba annyira súlyosnak bizonyult, hogy ehhez a drasztikus lépéshez folyamodott a Microsoft.

A bejelentés szerint a cég most vizsgálja az adatvesztést okozó hiba forrását, és hamarosan kiadja a javított verziót - addig viszont a frissítést felfüggesztette. Az egyelőre nem világos, hogy a hiba hány felhasználót (vagy a felhasználók milyen arányát) érinti.

Adatvesztés felsőfokon

A hiba leírása meglehetősen prózai: a felhasználói visszajelzések szerint a felhasználó dokumentum-mappája (alapértelmezésben %userprofile%\Documents) tartalma teljesen törlődik, a telepítés után ez a könyvtár üres. Ez komoly probléma, alapértelmezésben a Windows itt tartja a felhasználó összes személyes adatát a játékmentésektől a dokumentumokig, letöltésekig, fotókig. A törlés nem válogatós, a hiba vagy egészében törli a mappa tartalmát, vagy minden állományt érintetlenül hagy, így ha maradt néhány fájl, akkor biztosak lehetünk benne, hogy mind ott van, egyenként nem szükséges ellenőrizni.

A Microsoft terméktámogatási oldala szerint a hiba nem csak a Windows 10-et érinti, hanem az IoT Core és Enterprise LTSC verziókat is. Az már egészen meredek, hogy emellett a Windows Server 2019 és a Windows Server version 1809 esetében is jelentkezhet a probléma, tehát nem csak a kliens operációs rendszer, hanem a jóval magasabb minőségi szintet képező szerveres kiadásoknál is átcsúszott az otromba hiba.

Fontos részlet, hogy a most visszavont szoftver nem valamilyen tesztkiadás, amelyet a felhasználók saját felelősségükre telepítenek. Ez a teljesen hivatalos, stabilnak minősített, GA (generally available) szintű frissítés, amelyet a szoftverház mindenki számára letölthetővé tett. Az pusztán elméleti különbségtétel, hogy a teljesen automatizált terítés még nem indult el és első körben csak saját kérésre települt a szoftver. Az eredeti tervek szerint ugyanis pontosan ugyanezeket a binárisokat terítette volna az októberi patch kedd alkalmával a Microsoft frissítési rendszere.

A történetben több rendkívüli részlet is van. Egyrészt a hiba már a frissítés rajtjakor ismert volt, a média hangos volt a felhasználók történeteitől, a Microsoft azonban több, mint 48 órát várt a frissítés visszavonásával. Végfelhasználókról lévén szó, feltételezhető, hogy biztonsági mentéssel csak nagyon kevesen rendelkeznek, az adatvesztés pedig messze a legsúlyosabb csapás, ami érheti ezt az ügyfélkört. A 48 órás terjesztéssel nagyon sokan megégették magukat, a gyorsabb reakcióidő sok felhasználó adatait menthette volna meg.

Ennél is botrányosabb, hogy (ahogy azt Rafael Rivera Windows-szakértő észrevette), a Windows Insider tesztprogram visszajelzéseit gyűjtő oldalon, a Feedback Hubon már három hónappal ezelőtt is érkeztek adatvesztésre vonatkozó hibajelzések. Azonban a közösség nem emelte ki ezeket a hibákat a tömegből, a hasonló hibákat automatikusan összevonó rendszer nem egyesítette a visszajelzéseket, így azok a fejlesztők és a hibavadász csapat radarja alatt maradtak.

Undelete FTW

Az elveszett fájlokat egy egyszerű visszaállítás nem hozza vissza (a tapasztalatok szerint), biztonsági mentés kell az adatok hibátlan visszaszerzésére. Sima törlésről lévén szó az adatok természetesen nem vesznek el (legalábbis nem azonnal), a fájlrendszer egyszerűen üresnek minősíti a fájlok által elfoglalt helyet, emiatt az adatok nagy része szerencsés esetben visszaállítható megfelelő célszoftverekkel.

A Microsoft ezért azt kéri, hogy aki adatvesztést szenvedett, az lehetőleg egyáltalán ne használja a gépet, így kisebb az esélye a még meglévő adatok felülírásának. A visszaállításban pedig a Microsoft segít, a szoftvertámogatási telefonszámot tárcsázva a szakemberek végigvezetik a felhasználót az ehhez szükséges lépéseken. Szerencsére ilyen szám magyar nyelven és magyar számmal is van (természetesen), ezek listája a Microsoft oldalán elérhető.

A szoftvertesztelés vajon mi?

A Windows Insider program a Windows-ökoszisztémában különleges helyet foglal el. Ez a gigantikus, mintegy 15 milliós tesztelői kör próbálja ki (sokszor élesben) a legújabb Windows termékeket, ad visszajelzéseket azok működésével kapcsolatban, a roppant részletes telemetrián keresztül pedig személyesen is kísérleti fehér egérként viselkedik. A program sokat segít abban, hogy a Windows 10 stabilabb, gyorsabb, megbízhatóbb legyen, az automatikus adatgyűjtés az ilyen paramétereket jól vizsgálhatóvá teszi. Még a szubjektív elemek is mérhetővé válnak, például A/B teszteléssel.

A program azonban most elbukott a nehezen reprodukálható és a telemetriában nem jelentkező hibák kiszűrésére nem igazán hatékony: a teljesen hiteles, reprodukálható hibabejelentéseket a Feedback Hub gyakorlatilag eltemeti, függetlenül attól, hogy azok mennyire relevánsak - legalábbis ez szűrhető le a fórumokon megszólaló haladó felhasználók (és Windows-fejlesztők) keserű visszajelzéseiből.

Mindennek kevés jelentősége lenne, ha a Windows Insider program a hagyományos (és bizonyos periódusokban ragyogóan működő) microsoftos szoftvertesztelés mellett működne. Sajnos nem ez a helyzet, a hivatásos tesztmérnökök helyett indult a program, a 2014-es masszív kirúgási hullám és átszervezés ugyanis gyakorlatilag felszámolta a klasszikus tesztelési divíziót, a megmaradt specialisták pedig beolvadtak az egyes fejlesztőcsapatokba.