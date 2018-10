Csak hivatalos szervizekben javíthatók MacBook Prók és iMacek

Kiszoríthatja az Apple a piacról a termékeire szakosodott külső szervizcégeket: a vállalat új modelljeinél csak saját, egyedi szoftverének birtokában teszi lehetővé a javításokat. A cég belső használatra szánt dokumentumai szerint, melyek a MacRumorshoz és a Motherboardhoz is eljutottak, az új irányelv az Apple T2 biztonsági chipjével szerelt modellekre vonatkozik, amely a 2018-as MacBook Pro, illetve az iMac Pro készülékekben is ott van.

A dokumentumot a cég néhány hete küldte el jóváhagyott szervizpartnereinek, annak alapján pedig azok csak az Apple Service Toolkit 2 névre hallgató diagnosztikai szoftver birtokában tudnak majd sikeres javításokat elvégezni. Ennek hiányában a különböző komponensek cseréjét követően a készülékek szoftveroldalon zárolódnak és nem lesznek használhatók. A MacBook Prók esetében egyebek mellett a kijelzőpanel, az alaplap, a Touch ID és vezérlőlapkája, a valamint a billentyűzetet, touchpadet és a felső házrészt tartalmazó burkolatelem cseréjénél lesz szükség az Apple Service Toolkit 2-es hitelesítésre, az iMac Pro modelleknél pedig az alaplap és a flash tárhely lecserélését követően igényli azt a rendszer.

A diagnosztikai szoftver egyébként több eszközt is tartalmaz, mint a Mac Resource Inspector, amely az adott gép általános hardveres és szoftveres állapotának ellenőrzésére szolgál, illetve egy sor specializált funkció is található benne, a memória, a hűtőrendszer, a kijelző és más komponensek diagnosztizálására. Hogy a szoftverrel a javítás hitelesíthető legyen, azzal az Apple GSX (Global Service Exchange) szerverére is csatlakozni kell, ahol az adott szerviz a bejelentkezést követően kaphat zöld utat az cupertinói cégtől. Az Apple Service Toolkit 2 csak az Apple saját szervizei, illetve hivatalos partnerei számára érhető el - ennek megfelelően a független szervizek már csak a 2018 előtti modelleket nyithatják fel, működésük hosszú távon teljesen ellehetetlenül. Ugyanígy a készülékek otthoni javítása sem lesz lehetséges.

A lépés nem teljesen új a vállalattól, az az iPhone-oknál egy ideje már bevezetett hasonló intézkedéseket, igaz ott egyedül a Touch ID cseréje esetében van szükség ilyen hitelesítésre. Ennél azonban a most eszközölt megkötések sokkal súlyosabbak, lényegében minden komolyabb szervizen kívüli javítást ellehetetlenítenek a vállalat gépein. Az Apple nem reagált az értesülésekre, mindenesetre, a lépés mögött jó eséllyel az ökoszisztéma fölötti szorosabb irányítás szándéka, illetve esetleges biztonsági okok állhatnak.

Ahogy arra a MacRumors is kitér, az Apple ezzel a John Deere traktorok nyomvonalaira térhet. A mezőgazdasági gépek és a kalózok csatájáról tavaly mi is megemlékeztünk, a traktorgyártó már jó ideje, a fentiekhez nagyon hasonló módon ellehetetlenítette munkagépeinek "illetéktelen" javítását és módosítását. Ez érthető módon fájdalmasan érintheti az iparág számos dolgozóját, miután kénytelenek a cég szakembereit megvárni a javításokkal, ami nem csak lassabb, de jóval drágább is, mint a házilag elvégzett alkatrészcserék.

Ez az Apple felhasználói számára is gondokat okozhat, ráadásul a gépek elavulását is felgyorsíthatja, hiszen mikor az érintett eszközökre lejár az Apple hardveres támogatása, és az Apple szervizeiben már nem vállalja azok javítását, semmilyen mód nem lesz a gépek karbantartására.