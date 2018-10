Android One-nal és notch-csal jön a Nokia 7.1

Legújabb zászlóvivőjével a Nokia, pontosabban a finn márkanév mögötti telefonokat gyártó HMD Global is felszáll a notch-vonatra: a frissen bejelentett Nokia 7.1 tetején ott az iparágban az iPhone-ok által meghonosított kijelzőbevágás, amellyel együtt az 5,84 hüvelykes panel 19:9-es képarányúra nyúlik. A dizájnnal ezzel a készülék is beolvad az idei csúcsmodellek közé, mint az LG vagy épp a Huawei készülékei - noha a motorháztető alatt a HMD-től megszokott módon középkategóriás hardver dolgozik.

Az alumíniumházas, üveg hátlappal érkező készülék egész pontosan egy Snapdragon 636 lapkára támaszkodik, nyolc darab 1,8 gigahertzes Kryo 260 maggal, és kétféle kivitelben, 3 gigabájt RAM és 32 gigabájt belső tárhely, illetve 4 gigabájt RAM és 64 gigabájt belső tárhely kombinációjával lesz elérhető. A tárterület mindkét esetben bővíthető microSD kártyával. A notch-csal megspékelt IPS kijelző felbontása 2244x1080 pixel, azaz a gyártó egy Full HD panelt húzott ki a 19:9-es képarányra.

A készülék hátoldalán két kamera figyel, egy 12 és egy 5 megapixeles szenzor, a Huaweitől is megismert hagyományos, illetve fekete-fehér érzékelős felállásban. A kamerák mellett ott virít a Zeiss felirat, a HMD szokás szerint a vállalattal együttműködésben fejlesztette a kamerákhoz tartozó optikát. Az előlapon egy 8 megapixeles kamerával lőhetünk szelfiket. A cég kameraappját is átrajzolta, abba már egy "professzionális" üzemmód is helyet kapott, ahol manuálisan állíthatók olyan értékek mint a fehéregyensúly, az ISO, vagy épp a záridő. A készülékben egy 3060 mAh kapacitású akku teljesít szolgálatot, amelyet USB-C aljzaton keresztül tölthetünk, a gyártó szerint fél óra alatt 50 százalékra - ez nem az egyetlen csatlakozó a készüléken, annak tetején továbbra is ott van a 3,5 milliméteres audio-jack.

Akárcsak a Nokia 7 Plusra, az új modellre is felkerült az Andorid One matrica, azaz a telefonon sallangmentes Google-Androidot találunk, amelyre két évig garantáltan érkeznek rendszerfrissítések, három évig pedig havi biztonsági frissítések. Ez sok csúcsmodellel szemben is komoly versenytény, amely a középkategóriás hardvert is új perspektívába helyezi. A Nokia 7.1 várhatóan Android 8.1 Oreóval a fedélzetén kerül piacra, és a gyártó ígérete szerint röviddel a megjelenés után megkapja az Android 9 frissítést. A készülék október 22-én jelenik meg, a kisebb tárterülettel-memóriával szerelt kiadás 319, a másik modell pedig 349 eurós ajánlott fogyasztói áron.