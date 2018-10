Intel: rekord rekord hátán

50 éves fennállásának legjobban sikerült három hónapjáról adott hírt az Intel. A chipgyártó az idei második negyedévben 19,2 milliárd dolláros forgalmat bonyolított, amely 19 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 16,1 milliárdos összeget. A forgalom mellett a profit is nőtt, ráadásul kiugró mértékben. Az egy évvel korábbi 4,5 milliárd dolláros összeget 42 százalékkal felülmúlva 6,4 milliárdon állt meg a nyereséget jelző mutató. A rendkívül erős számok mögött az egyes divíziók acélos teljesítménye áll, ugyanis a PC-s, az adatközpontos, az IoT-s, a memóriás (NAND és 3D XPoint) részleg, valamint a Mobileye is rekordforgalmat könyvelt el.

Tovább húz a kliens

A bevétel továbbra is legnagyobb részéért felelős Client Computing Group (elsősorban a PC-khez értékesített chipek) 10,2 milliárd dollárt hozott a konyhára, amely 16 százalékos gyarapodás az előző évben könyvelt 8,9 milliárdhoz képest. Ezzel párhuzamosan az üzemi eredmény is számottevően javult, a 3,6-ról 4,5 milliárdra nőtt összeg nagyjából 26 százalékos gyarapodást jelent. Az Intel számos terméket sorol a kategóriába, így például ide tartoznak a noteszgépek és asztali lapkák (processzorok és chipkészletek), valamint az egyéb mobilos termékek, azaz a 4G modemek is.

Ez utóbbi terület még az iPhone 7-tel kapott szárnyra, a szeptember első felében bemutatott legújabb Apple okostelefonokba pedig már kizárólag Intel rádiós egységek kerültek. A kategória továbbra sem kap külön bontást, így nem világos, hogy mindez pontosan mekkora forgalmat (és profitot) hozott a cégnek. Az Intel jelentős, 66 százalékos forgalomnövekedésről beszél a kábelmodemes és a set-top boxos termékekkel együtt, amely bővülés oroszlánrészéért a legújabb iPhone-ok felelnek, a 4G rádiós modemekből ugyanis 131 százalékkal több bevétel folyt be a negyedév során.

Az értékesített notebookos "platformok" (CPU+chipset) leszállított darabszáma 8 százalékkal nőtt, ám még ennél is jobb hír, hogy a forgalom ennek bő duplájával, 13 százalékkal gyarapodott. Ennél szinte szokás szerint valamivel rosszabb képet festenek az asztali PC-s platformok, ugyanis itt a darabszám mindössze 1 százalékkal gyarapodott. Az Intelt ugyanakkor ez vélhetően kevésbé zavarja, hisz eközben a forgalom 9 százalékkal ugrott meg a magasabb átlagos eladási árnak (ASP) hála. Ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy a belépő kategóriás PC-k helyét több esetben átvették az (ARM-os) tabletek és phabletek, ezzel egy időben viszont élénkül a kereslet a drágább, prémium kategóriás számítógépek (és processzorok) iránt. A gyártó ennek megfelelően ki is emelte a gaminget, a játékosok által vásárolt PC-kbe ugyanis jellemezően drágább, közép- és felsőkategóriás CPU-k kerülnek.

Ismét szóba került a problémás 10 nanométer. A vállalat ezt nehezen is tudná elkerülni, az eredményeket taglaló konferenciahíváson ugyanis több gyártástechnológiai kérdés is felmerült. A vezetőség ezekre jóformán ugyanazt válaszolta, mely szerint az első 10 nanométeres termékekre még nagyjából legalább egy évet kell várni. A kérdések másik fele az ellátási nehézségre irányult. Ahogy arról a HWSW korábban beszámolt, az Intel kifutott 14 nanométeres gyártókapacitásából, amelyet többek között a termékmix módosításával (a drágább modellek termelését priorizálva), illetve újabb gyártósorok telepítésével igyekszik orvosolni. Ehhez kapcsolódó friss információmorzsa, hogy a vállalat már a 10 nanométeres gyártáshoz megvásárolt eszközök egy részét is befogta a 14 nanométeres lapkák előállításához.

A Xeonok is brillíroztak

Az adatközpontokhoz tervezett termékek kategóriája (DCG) ismét tetemeset gyarapodott, a tavalyi 4,9 milliárdos forgalom 26 százalékkal 6,1 milliárdra nőtt, először átlépve a 6 milliárdos határt. Ez még mindig messze van a kliensekbe szánt termékek bevételétől, a dinamikus növekedést elnézve ugyanakkor gyorsan zárul az olló. Az üzemi nyereséget tekintve szintén remekelt a DCG, az elkönyvelt 3,1 milliárd dolláros profit ugyanis 37 százalékkal múlta felül a tavalyi 2,3 milliárdot. Ennek egy része most is a központi egységeknek (Xeonoknak) és az azokhoz szükséges lapkakészleteknek köszönhető, az ezekből befolyt összeg ugyanis 27 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Az értékesített darabszám 15, az átlagos eladási ár pedig 10 százalékot nőtt. Előbbihez kapcsolódóan az Intel elárulta, hogy a negyedév során nagyjából 8 millió darab Xeon CPU-t szállított le. A cég hozzátette, hogy a felhős szolgáltatók oldaláról 50, a telkók térfeléről pedig 30 százalékos forgalombővülés történt, miközben a nagyvállalati-kormányzati piac csupán 1 százalékos bővülést mutatott.

Bár a vállalat külön kategorizálja, de szintén adatközpontokban kötnek ki az FPGA-k, amelyek értékesítése a maga 496 millió dolláros forgalmával szűk 6 százalékot bővült tavalyhoz képest, miközben az üzemi eredmény szerény 106 millión állt meg, amely viszont már 6 százalékos zsugorodást jelent. Ezt a részleget (Programmable Solutions Group) még az Altera 16,7 milliárd dolláros felvásárlásával állította oldalára az Intel még nagyjából 3 évvel ezelőtt.

IoT és NAND

A többi, 1 milliárdos forgalom környékén, vagy valamivel az alatt mozgó részleg közül a nem volatilis memóriákkal foglalkozó részleg vitte a prímet. A NAND és az új generációs 3D Xpoint technológiákkal foglalkozó Non-Volatile Memory Solutions Group egy év leforgása alatt 21 százalékkal 1,08 milliárd dollárra növelte bevételét, amihez 160 milliós nyereség társult.

Az IoT divízió jól teljesített. A különböző vertikumoknak kínált célmegoldásokat gyártó részleg 919 millió dolláros rekordbevételt könyvelt el, ami az előző év hasonló időszakához képest 8 százalékkal magasabb. Ezzel együtt az üzemi eredmény is javult, a tavalyi 146 milliós összeget ugyanis sikerült közel 120 százalékkal felülmúlni, amelynek hála 321 millión állt meg a számláló.

A következő, utolsó negyedévre 19 (+-0,5) milliárd dolláros bevételt remél az Intel, ami nagyjából 1 százalékkal múlná felül 2017 hasonló időszakának forgalmát. Végül a vállalat hozzátette, hogy az év eleji prognózishoz képest már 6 milliárddal, 71,2 milliárdra nőtt a várt éves forgalom.