Idei vassal, de még mindig Thunderbolt 3 nélkül jönnek az új Surface-ek

Felsorakozott a Microsoft idei Surface szériája, a vállalat a Surface Prót, Surface Laptopot, illetve az asztali Surface Studiót is frissítette, sőt, a márkanév alá egy fejhallgatót is behúzott. A frissítések a legtöbb helyen inkrementálisak, a vállalat felzárkóztatta portfólióját az idei hardverre - noha sajnos komoly hiányosságok is maradtak az új modelleken.

Szebb, jobb, de az Achilles-sarok megmaradt

A sort a Surface Pro 6 nyitja, amelynél a cég láthatóan visszatért a számozáshoz - a tavalyi modell egyszerűen Surface Pro néven került piacra. A gyártó idén is megtartotta az ismert dizájnt, kihajtható támaszával és leválasztható billentyűzetével a készülék szinte a megszólalásig hasonlít az előző generációra - a színétől eltekintve, az idei kiadás ugyanis matt fekete kivitelben is elérhető lesz. Az új színopció kifejezetten jól mutat a palettán, nem lenne meglepő, ha végül népszerűbbnek bizonyulna az eredeti ezüst kivitelnél.

A Surface Pro 6 otthoni, illetve üzleti felhasználóknak szánt kiadásban is kapható lesz: a vállalati modellbe igény szerint Intel Core i5-8350U vagy Core i7-8650U chip választható, mindkettő négymagos, előbbi 1,7 gigahertzes alap- és 3,6 gigahertzes turbófrekvenciával, míg utóbbinál az alapórajel 1,9, a csúcsérték pedig 4,2 gigahertzre kúszik fel. Noha a Microsoft weboldalán nem beszél az otthoni kiadás processzorairól, az Ars Technica értesülései szerint az i5-ös variáns itt Core i5-8250U chippel kerül a piacra - ez a fenti i5-öshöz hasonlóan négymagos, ugyanakkor turbófrekvenciája valamivel alacsonyabb, 3,4 gigahertz, illetve fontosabb különbség, hogy nem rendelkezik a vállalati felhasználók számára fontos vPro támogatással. Az is kiderült, hogy a Microsoft az m3-as lapkával szerelt kiadást elengedte, az i5-ös lett az alapmodell, 8 gigabájt RAM-mal - utóbbiból egyébként maximum 16 gigabájt kérhető a hibridbe. A 12,3 hüvelykes kijelző továbbra is 2736x1824 (267 PPI), természetesen érintőtoll támogatással.

A színen és a processzoron kívül tehát lényegében semmi nem változott - ez pedig egyben azt is jelenti, hogy még idén sem került USB-C aljzat a készülékre, sem Thunderbolt 3-mal, sem pedig anélkül. Az még a kisebbik baj, hogy a mára az iparágban alapvetőnek számító fizikai csatlakozóformátumot a cég valamiért nem akarja adoptálni, a Thunderbolt 3 hiánya viszont már annál fájdalmasabb, hiszen egy sor, a rivális eszközökön már évek óta elérhető képességtől fosztja meg a legfrissebb Surface Prót, mint például a külső GPU-k csatlakoztatásának lehetősége, amivel igazán sokoldalú munkaállomás lehetne a készülékből. A vállalati felhasználókat is nem titkoltan célzó hibrid esetében ez nem igazán érthető tervezési döntés a Microsoft részéről, árban, pozicionálásában ugyanis egyértelműen oda sorolja a cég a terméket, ahol a Thunderbolt már általános. Az USB-C helyett mindenesetre van hagyományos USB, amely USB 3.0 sebességet támogat, továbbá 3,5 milliméteres fejhallgató-jack, Mini DisplayPort aljzat, és memóriakártya-olvasó a gépen.

Miután az i5-ös lett az indulómodell, annak árából a cég igyekezett lefaragni, a Surface Pro 6 így a tavalyi nettó 999 helyett 899 dollártól lesz megvásárolható október közepétől. Az árak az otthoni modellekre vonatkoznak, az üzleti kiadások árazásáról a vállalat egyelőre nem közölt részleteket.

A Surface Laptop 2 sem nyit a Thunderbolt felé

Nagyon hasonló kezelésen esett át a Surface Laptop 2 is, amely szintén megkapta a tetszetős, fekete kivitelt - és szintén USB-C, illetve Thunderbolt 3 nélkül kerül piacra, ami esetében is ugyanolyan fájdalmas és érthetetlen mint a Sutface Pro 6-nál. A tavaly májusi debütálása óta változatlan házban érkező gépben is a fentebb már látott, végre négymagos i5 és i7-es processzoropciókat találjuk, ugyanúgy üzleti és konzumer szériákra bontva, 8 vagy 16 gigabájt RAM-mal (a 4 gigabájt memóriával szerelt opció ugyancsak eltűnt) és akár 1 terabájt SSD-vel.

A magszám duplázásán kívül tehát itt sincs érdemi változás, a kijelző az ismert 2256 x 1504 felbontású 3:2-es panel, amellyel ugyancsak használható az extraként vásárolható Surface Pen érintőtoll, és megmaradt az Alcantara borítású billentyűzet is. Mindenesetre jó hír, hogy a 4 gigabájt RAM-os verzió távozásával az immár alapmodellnek minősített 8 gigabájtos kiadás lesz elérhető az otthoni Surface Laptop 2 nettó 999 dolláros indulóáráért. A nagyvállalati árazás még itt sem ismert.

Surface Studio 2 (majdnem) idei vassal

Első blikkre a gyártó méretes, asztali érintőkijelzős PC-jének idei kiadása, a Surface Studio 2 sem hoz sok változást, közelebbről megvizsgálva azonban több fontos újítás is feltűnhet az eszközön - pontosabban annak belsejében.

A Surface Studio 2 hatalmas, 28 hüvelykes, dönthető kijelzője megtartotta 4500x3000 pixeles felbontását és 3:2-es képarányát, ugyanakkor attól a vállalat 22 százalékkal jobb kontrasztot és 38 százalékkal nagyobb fényerőt ígér - a kijelzőkön emellett a cég továbbra is egyenként végzi el a színkalibrációt. A frissített panelhez természetesen új GPU is párosul, az előző generáció Nvidia GeForce GTX 965M és 980M egységeit a cég jóval erősebb GTX 1060, illetve GTX 1070 grafikára cseréli, előbbi 6, utóbbi 8 gigabájt GGDDR5 memóriával érkezik. Az új GPU-kkal a Surface Studio 2 a Microsoft szerint akár 50 százalékkal jobb grafikus teljesítményt produkál majd.

Processzor terén ugyanakkor nem sikerült a Microsoftnak felzárkóznia a hordozható Surface-vonal korszerűségéhez, az asztali modellben egy 45 wattos Intel Core i7-7820HQ lapka található, 4 maggal, továbbá 2,9 gigahertzes alap- és 3,9-es turbóórajellel. Egyelőre nem világos miért nem a legfrissebb ilyen chipet választotta a cég, mindenesetre ez a lapka is előrelépés az előző generáció processzorához képest. A gép 16 és 32 gigabájtos RAM-opciókkal érhető el, a cég tehát itt is leszámolt a legkisebb, 8 gigabájtos kiadással. A Microsoft emellett a meglehetősen retró merevlemezektől is elköszön, a Surface Studio 2 már csak SSD-vel lesz elérhető, ebből 1 vagy 2 terabájt kapacitású tároló választható az eszközbe.

Ha a hordozható modelleknél nem is, az asztali Surface-nél már végre megjelenik az USB-C aljzat, a Thunderbolt 3 támogatás azonban sajnos itt is várat magára, a cég egyelőre nem részletezi, a csatlakozó mögé pontosan milyen protokollokat állít - jó eséllyel azonban azok között ott van a DisplayPort és a 3.0-s vagy 3.1-es USB. Emellett egy memóriakártya-olvasót, négy hagyományos USB 3.0 aljzatot, egy gigabites Ethernet portot, illetve egy 3,5 milliméteres jack-aljzatot is találunk a gép talapzatán. A Surface Studio 2 novemberben kerül piacra, nettó 3499 dolláros indulóáron.

És egy bónusz fejhallgató

Meglepetésként érkezett a Surface Headphones névre hallgató, Bluetooth-os fejhallgató. Az eszköz érzékeli, ha lekerül a felhasználó fejéről, és automatikusan szünetelteti a zenelejátszást, továbbá mindkét oldalán található egy tárcsa, egyikkel a hangerő, másikkal pedig az aktív zajszűrés szintje szabályozható - utóbbi összesen nyolc mikrofonra támaszkodik, amelyeknek hála a fejhallgató telefonos headsetként is használható. Egy feltöltéssel az eszköz nagyjából 15 óra zenehallgatást bír ki - ezt követően USB-C porton keresztül tölthető, ami úgy tűnik előbb talál utat a Microsoft fejhallgatóira, mint zászlóvivő hibridjeire. A Surface Headphones még idén piacra kerül, az árat ugyanakkor a Microsoft még nem árulta el.