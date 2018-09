Bemutatkozott az Oculus új, önálló VR-szemüvege

Eldördült a rajtpisztoly a Facebook ötödik Oculus Connect fejlesztői konferenciáján, amelyen már az első nap lehullt a lepel a vállalat legfontosabb új VR fejlesztéseiről. A rendezvény újdonságai között a legtöbben valószínűleg a cég legújabb, önálló VR-headsetére kapták fel a fejüket, amely az ígéretek szerint jövő tavasszal lesz megvásárolható. A korábban Project Santa Cruz néven ismert Oculus Quest a vállalat második önálló VR-szemüvege, az első ilyen modell, az Oculus Go egy évvel ezelőtt mutatkozott be - azonban míg utóbbit a cég olcsó VR-belépőnek szánja, a Quest felhasználói már teljes értékű "VR-polgárok" lennének.

Hogy ezt a vállalat milyen hardverrel éri el, arról a bemutatón nem sok szó esett, mindössze annyi ismert, hogy a készülék szemenként 1600x1440 pixeles felbontást kínál majd, ezzel a PC-hez csatlakoztatható Oculus Riftet maga mögött hagyva, illetve hogy a headsetre 64 gigabájt tárterület jut majd, továbbá akárcsak a tavaly bejelentett modellnél, itt is kerülnek majd beépített hangszórók az eszközre.

Ennek megfelelően valószínű, hogy az Oculus Góhoz hasonlóan (amely a Xiaomi zászlaja alatt Kínában is piacra került) a készülék az okostelefonokból megismert hardverre épít majd. Ezt megerősíteni látszik, hogy a rendezvényen Mark Zuckerberg arra is kitért, az Oculus Quest nem lesz natívan kompatibilis az Oculus Rifthez megjelent PC-s szoftverekkel, ugyanakkor már tudható, hogy azok átiratai több esetben elérhetők lesznek a készülékre. A közösségi óriás tehát igyekszik elkerülni új készülékénél a szegmenst jellemzően sújtó tartalmi szárazságot, és ígérete szerint már a megjelenéskor több mint 50 játékot tesz elérhetővé az Oculus Questre. Ezek teljes listáját ugyanakkor a cég még nem közölte, mindössze néhány címet említett, mint a PC-s Oculusról már ismert lövöldözős Robo Recall, a The Climb vagy a Moss. A készülékkel továbbá egy Star Wars témájú cím is debütál majd, Darth Vader főszereplésével, Vader Immortal néven.

Pontosabb mozgáskövetés, külső szenzorok nélkül

Az egyelőre ismeretlen grafikus teljesítmény mellett az Oculus Góhoz képest a legfontosabb különbség, hogy az új modellhez két 6DoF azaz hat szabadságfokú kontroller is tartozik majd, amelyekkel a PC-s verzióhoz hasonló vezérlési élmény lesz elérhető. Utóbbihoz a vezérlők külsőre és kezelésben is nagyon hasonlítanak, sőt, a cég szerint a későbbiekben PC-s Rifttel is használhatók lesznek. Mindez az Oculus Quest új, Oculus Insight névre hallgató szenzorrendszerével egészül ki: a szemüveg élein négy, ultraszéles-látószögű szenzor figyeli a felhasználó környezetét, ahol a bútorokat, falakat, egyéb tereptárgyakat "letapogatva" épít egy pontfelhő-alapú térképet az adott szobáról.

Ehhez képest az Oculus Go csak három szabadságfokot kínált, azaz legfeljebb az egy helyben álló vagy ülő felhasználó fejmozgását tudta követni - a Quest feloldja ezt a korlátot és a Facebook ígérete szerint mozgás közben is pontosan követi majd a felhasználót. Ráadásul miután az ehhez szükséges szenzorok a szemüvegre kerültek, szemben a PC-s Oculus Rifttel, amely külső érzékelőket használ, elméletben az eszközzel bejárható játéktér méretének sincs korlátja, noha erről a cég egyelőre nem beszélt részletesen - a cég "Guardian" megoldása mindenesetre itt is elérhető, azaz a felhasználó felállíthat magának korlátokat a virtuális térben, hogy biztos ne essen át játék közben a kanapén.

A Quest szenzorain keresztül egyébként a külvilág képe is megjeleníthető a headseten, ami később az AR alkalmazások előtt is utat nyithat. Nem lenne meglepő, ha ez utóbbira a Facebook is komolyabb hangsúlyt fektetne a jövőben, a Google fejlesztéseinél is egyre inkább fókuszba kerülnek az AR appok. A vas mellett még egy nagy kérdőjel maradt a rendezvényen az Oculus Questtel kapcsolatban, méghozzá az önálló eszköz akkus üzemideje, amelyről a Facebook egyelőre mélyen hallgat - pedig a siker jelentős részben múlhat azon, mennyit tudnak az eszközzel egyhuzamban játszani a felhasználók. A Quest jövő tavasszal, nettó 399 dolláros áron kerül piacra.

Jön a YouTube VR Oculus Góra

Az eseményen azért a VR-ökoszisztéma belépő eszközének szánt Oculus Góról sem feledkezett meg teljesen a cég: mint a rendezvényen kiderült, a készülékre végre megérkezik a YouTube VR, amellyel a Google videómegosztójának mintegy 800 ezer 360 fokos videója is elérhetővé válik az eszközön. De a készülék egy-két fontos szoftveres újítást is kap, mint a fixed foveated rendering - a technikával a Go képes a megjelenített tartalmak központi elemeit részletesen renderelni, míg a szélekre, háttérbe eső részeket kevésbé, így takarékoskodva a számítási kapacitással. A Go továbbá egy cast funkciót is kap, amellyel tartalmai a közeli tévéken is megjeleníthetők lesznek.

Természetesen a klasszikus Oculus Riftnek is jutott idő a színpadon, a PC-hez csatlakoztatható VR-headsetre is több új játék érkezik, mint a Lone Echo II, a Detector, a Final Assault, a Space Junkies, illetve a bejelentéssel rögtön le is tölthető Vox Machinae, amelyben a játékosok óriás robotokkal eshetnek egymásnak. Az új játékok mellett végre az Oculus Mobile appra is megérkezett a Rift-támogatás, így azon keresztül a felhasználók nem csak tarthatják a kapcsolatot az ismerősökkel, de akár játékokat is vásárolhatnak, amelyeket távolról telepíthetnek PC-jükre.

Mindezek mellett a Core 2.0, azaz a Rift asztali szoftverének legújabb verziója is elhagyja a béta címkét és októberben mindenki számára elérhető lesz. Az új kiadással egy sor új funkció is érkezik, mint a már tavaly belengetett Dash virtuális asztali felület, amelyen a VR környezetben futtathatók hagyományos asztali szoftverek, illetve a személyre szabható Home "VR-szoba" is frissül, amelyben a felhasználók egyebek mellett a játékokban szerzett trófeáikat helyezhetik el. A Home szebb megjelenítést, illetve új dekorációs elemeket is kap, illetve a játékosok már saját 3D modelljeiket is importálhatják abba.

Az Oculus Connecten a fenti bejelentéseken túl Mark Zuckerberg kitért híres célkitűzésére is, amely szerint egymilliárd VR-felhasználót toborozna - ahogy a Facebook-vezér beismerte, ennek még egy százalékát sem sikerült elérni. Ennek ellenére Zuckerberg optimista, továbbra is úgy véli, idővel el fogják érni ezt a számot, noha arra nem tért ki, mikorra saccolja a tekintélyes felhasználóbázis kiépítését. A piac nem tükrözi Zuckerberg derűlátását, az IDC legutóbb közzétett számai szerint a szegmens az idei második negyedévben több mint harmadával zsugorodott, mentőövet pedig a fenti termékek által is célzott otthoni felhasználók helyett épp a vállalati szektor jelenthet számára.