Toborzók kezébe ad újabb eszközt a LinkedIn

Egy évvel ezelőtt jelentette be a Microsoft a vállalatok HR-es szakembereinek szánt LinkedIn Talent Insights fejlesztését, ami eddig zárt bétában futott, de most általánosan elérhetővé vált az előfizetők számára. A megoldás része a Microsoft törekvéseinek, hogy minél több (fizetős) szolgáltatást és például a Dynamics 365-tel integrálható funkciót építsen a 26 milliárd dollárért felvásárolt platformba. Ezúttal viszont nem az értékesítők vagy marketingesek számára vezette be az újdonságot, hanem a platformot egyébként is aktívan használó toborzóknak, és ezen belül is főleg a szakmára nagyobb rálátással rendelkező toborzási csoportvezetőknek. A Talent Insights szolgáltatással ugyanis a toborzók mélyebb betekintést kaphatnak az adatokba a kereséskor vagy az új munkaerő felvételekor a szakmai közösségi oldal 575 millió felhasználójának adatai alapján.

A rendszer két fő nézetből áll, amelyből a Talent Pool a lehetséges jelöltek körét mutatja be egy-egy speciális keresés kapcsán, például melyik városban élnek jelenleg és hol dolgoznak jelenleg a cég számára szükséges adatkutatók vagy gépi látással foglalkozó mérnökök. A jelentésből kiderül, hogy mely városokban érdemes elsősorban keresni, és így akár hová érdemes költöztetni a cég irodáját. A másik fő funkció pedig a Company Report, amely a felhasználó saját vállalatának és versenytársainak adatait gyűjti össze. A rendszer bemutatja, hogy mely készségek fejlődnek leggyorsabban a cégen belül, illetve miből van hiány, vagy éppen melyik városból ingázik a legtöbb dolgozó. Az adatok alapján pedig a vállalatok HR részlegei fejleszthetik a saját folyamataikat, finomhangolhatják a szükséges, mondjuk a versenytársnál már meglévő készségeket.

Eddig is volt ingyenes és prémium keresési lehetőség is a rendszerben, amelyek továbbra is megmaradnak, de az új megoldás az ígéret szerint még ennél is többet nyújt, akár a saját vállalathoz és a versenytársakhoz kapcsolódó elemzéseken keresztül. A megoldás fejlesztéséhez a LinkedIn több toborzási technológiával foglalkozó startupot is felvásárolt korábban, mint például a Careerify-t és a Connectifiert, úgyhogy valószínűleg ezeknek a funkció is a Talent Insights-ba épültek be. Emellett pedig a cég továbbra is vásárol vagy legalábbis felhasznál adatokat más forrásokból, amelyek egyébként nem találhatók meg az adatbázisban, mint például a hivatalos munkaügyi statisztikák.

A következő lépés pedig az lenne, hogy a cégek betölthessék a saját adataikat is a rendszerbe - mondta el Dan Francis, a Talent Insights egyik termékmenedzsere a TechCrunch kérdésére. A toborzók számára ugyanis elég nagy problémát jelent, hogy bár a LinkedIn hatalmas adatbázissal rendelkezik, de az adatok a rendszerben gyakran elavultak vagy félrevezetőek. A Microsoftnak viszont látszólag nincs kapacitása, hogy a Twitterhez vagy a Facebookhoz hasonlóan ellenőrzött profilokat hozzon létre. A termékmenedzser szerint a LinkedIn soha nem is pozicionálta úgy az adatokat, hogy az teljesen átfogó képet mutat, hanem inkább egy nagyméretű minta, amelyet viszont pontosabb adatokkal is igyekszik kiegészíteni a cég a fizetős szolgáltatásokban.

Egy másik probléma a LinkedIn számára, hogy a nyilvánosan elérhető adataira más cégek is építenek, méghozzá az adatok megfizetése nélkül. Az Egyesült Államok egyik szövetségi bírósága pedig egy éve döntést is hozott arról, hogy a Microsoft nem akadályozhatja meg ezt a fajta adatszkennelést, ezért el kellett távolítani a nyilvános információgyűjtést akadályozó eszközöket. A fizetős adatokhoz és szolgáltatásokhoz viszont továbbra sem férhetnek hozzá a külsős cégek, ezért a Microsoftnak is jól felfogott érdeke ezekre építeni. A Talent Insights megoldással a cég valószínűleg elsősorban a nagyvállalatokat vagy a nagyobb toborzócégeket célozza, de az árakról nem érhető el nyilvános információ.