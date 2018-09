Távoznak a Facebooktól az Instagram alapítói

Nyolc évvel ezelőtt alapította és hat éve adta el az Instagramot Kevin Systrom és Mike Krieger a Facebooknak 715 millió dollárért, amelyen belül a közösségi óriás eredeti ígérete szerint a szolgáltatás függetlenül működött volna. Az alapítók szerint a függetlenséget viszont egyre kevésbé sikerült már tartani, ezért távoznak a Facebooktól - erősíti meg az Instagram hivatalos közleménye. Az okok legfőképp egy májusi személycserére vezethetők vissza a TechCrunch információi szerint, mikor Kevin Weil termékfejlesztési igazgató csatlakozott a Facebook blockchain csapatához, és a helyét Adam Mosseri vette át, aki előtte a közösségi oldal hírfolyamának termékigazgatója volt, és Mark Zuckerberg "belső köreihez" tartozott.

Mosseri az iparági források szerint jobban erőltette, hogy az Instagram segítse a Facebookot, főleg mivel a kép- és videómegosztásról ismert alkalmazásnak sikerült maga mellett tartani a tizenéves korosztályt, amelyet a közösségi óriás szépen lassan elveszít. Ennek kisebb-nagyobb jelei kívülről is látszódtak, például az Instagram egy időben a Facebookról gyorsgombbal is elérhető volt, és a fontos ismerősök közt megjelentek az instagramos követetthez vezető linkek is, de az integrációt később eltávolította a cég. Ettől az évtől kezdve pedig az instagramozók közül néhányan már az appon belül látják, hogy a Facebookon értesítéseik érkeztek.

Két héttel ezelőtt pedig Marne Levine, Instagram ügyvezető igazgató is visszatért a Facebook partnerkapcsolatainak vezetéséhez, méghozzá egyelőre az utódja megnevezése nélkül. Úgyhogy a hat évvel ezelőtt felvásárolt cég a jelek szerint egyre inkább beolvad a Facebookba egy külön ágazatként, amelynek jelen állás szerint Adam Mosseri lesz az irányítója. Egy másik iparági forrás szerint ez Mosseri számára tulajdonképpen kárpótlás, hogy a Facebook alkalmazás termékigazgatói posztját szintén a májusi átszervezés során Will Cathcart kapta meg helyette.

Középen a két távozó alapító: balra Mike Krieger és jobbra Kevin Systrom

A távozó Systrom és Krieger egy több mint egy milliárd aktív felhasználóval rendelkező szolgáltatást építettek fel, amelyen 400 felhasználó tesz közzé napi szinten Stories bejegyzéseket. Ezenkívül a tavaly decemberi adatok szerint több mint 25 millió üzleti felhasználó is jelen van a megoldásban, tehát a hirdetők is látják benne a potenciált, főleg, hogy a felhasználók 80 százaléka a cég közlése szerint legalább egy márkaoldalt is követ. Az alapítók nélkül viszont biztosan megszűnik az Instagram eddig megmaradt függetlensége is, és még több integráció várható a Facebookkal. Systrom és Krieger pedig a közlemény szerint valamilyen új szolgáltatás felépítésébe kezdenek.