Egy sor optimalizációs eszközzel érkezik az Android Studio 3.2

Elrajtolt a Google androidos fejlesztői környezete, az Android Studio legújabb, 3.2-es stabil verziója. A frissített IDE egy sor új funkciót hoz, a keresőóriás pedig mindenkit arra buzdít, telepítse az új verziót, és azzal vegye használatba az új Android App Bundle alkalmazáskiadási formátumot. A 3.2-es kiadás egy sor optimalizációs eszközt is hoz, továbbá az IDE-t a Hyper-V-vel is megbarátkoztatja.

De kezdjük az App Bundle-lel, amelyhez az új Android Studio széles körű támogatást biztosít. Az App Bundle-lel az egyes alkalmazások tárhelyigénye optimalizálható, az első tesztelőknél a Google szerint a 11-64 százalékkal lettek karcsúbbak a Play Store-ba feltöltött appok a hagyományos APK-hoz képest. Mindez a Google új, Dynamic Delivery néven ismert alkalmazáskiszolgáló modelljének köszönhető, amely az App Bundle csomagokból minden egyes készülékkonfigurációhoz képes dedikált, optimalizált állományokat létrehozni, így a felhasználók letöltéskor csak a számukra feltétlenül szükséges részeket töltik le.

Szintén fontos újdonság az Android Emulator Snapshots funkciója: ezzel pillanatkép készíthető az emulátor aktuális állapotáról, beleértve a kijelzőn megjelenített tartalmakat, beállításokat és futó appokat is. A pillanatképben rögzített állapot a Google szerint bármikor, 2 másodperc alatt bootolható és használatba vehető.

A Microsoft Hyper-V támogatásra sem kell tovább várni, az Android Emulator már bekapcsolt Hyper-V mellett is futtatható a Windows 10-es gépeken - noha a keresőóriás siet kiemelni, hogy az Intel HAXM továbbra is az alapértelmezett hypervisor az Android Emulatornál. Utóbbi egyébként már az AMD processzorokat is támogatja (Windows 10 alatt), illetve a csatlakoztatott eszköz kijelzőjének illetve hangjának rögzítésére is lehetőséget ad, bármilyen API szint mellett. Mindezek mellett a cég az AR fejlesztéseknek is igyekszik hátszelet adni, az emulátorba ezért a Virtual Scene kamera is utat talált, kifejezetten ARCore appok készítéséhez.

Az IDE mindezek mellett CMake támogatást is bővíti, ennek az alkalmazásaikban C-t vagy C++-t használó fejlesztők örülhetnek, akiknek egyebek mellett az automatikus kódkiegészítés is elérhetővé válik a gyakori CMakeList build script parancsoknál. Ugyanezeket a fejlesztőket célozza a JNI Reference Tracking is, amellyel a JNI kód memóriaallokációi követhetők a Memory Profileren keresztül. A Google az Android Studio 3.2-höz az IntelliJ 2018.1.6 kiadást is hozzácsomagolja, illetve az új verzió Kotlin 1.2.61-et is tartalmazza, természetesen a Kotlinbarát Android 9 Pie SDK támogatásával. Említést érdemel továbbá, hogy az Android Studio 3.2 végre megkapta a Slices támogatását, amellyel az egyes appok belső tartalmai is megjeleníthetők a Google keresés találatai között, vagy épp a Google Assistant keresési eredményeiben.

A cég a régebbi készülékek és a friss Java között a D8 Desugaring funkcióval igyekszik közös nevezőt találni: utóbbi a régebbi androidos telefonok számára is elérhetővé teszi az új Java nyelvi funkciókat, amelyekek egyébként egyebek mellett saját nyelvi API-kra is szükségük lenne. A megoldás ezeket az API-kat és bájtkódokat a build folyamat során automatikusan lecseréli az régiekre - a vállalat szerint a funkciónak hála a legtöbb új nyelvi funkció továbbra is használható marad akkor is, ha fejlesztő régebbi eszközöket céloz.

Energy Profiler

Az újítások közül a Google ugyancsak kiemeli az Energy Profilert, amellyel az egyes alkalmazások energiahatékonyabbá tehetők, ezáltal javítható az azokat futtató eszközök akkus üzemideje. Az optimalizáláshoz az új System Trace funkció is jól jöhet, azzal részletesen követhető, hogy az app milyen rendszererőforrásokat használ, illetve a Debug API új funkciója is, amellyel automatikusan rögzíthető a CPU tevékenysége.

Az Android Studio 3.2 tehát már letölthető, a változások részletes listájáért pedig érdemes felkeresni a Google kapcsolódó fejlesztői weboldalát. Eközben persze már a 3.3-as verzión is gőzerővel folyik a munka, annak előnézeti kiadása már olyan újításokat hoz, mint az Instant Appok teljes körű támogatása az Android App Bundles keretében, a hatékonyabb Java fordítás, átrajzolt projektstruktúra-ablak, illetve a Clang-Tidy támogatása a statikus kódanalízishez. Az Andorid Studio 3.3 jelenleg a Canary 11-es előnézeti kiadásnál jár, ezt a kísérletezőkedvűek már ugyancsak letölthetik.