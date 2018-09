Rengeteg újítással érkezik a Google kereső

Több módosítást is végez a Google a keresőben a szolgáltatás 20. évfordulója alkalmából - derült ki a San Francisco-ban tartott Future of Search tájékoztatón. A változtatások nagy része a felhasználók keresési előzményeinek és érdeklődési körének hangsúlyosabb megjelenítésére irányul, melyet strukturált adatokkal és természetesen gépi tanulással szeretne elérni a cég. Ennek értelmében változik többek közt a mobilos Google.com oldal, az androidos Google alkalmazás kezdőképernyője és a találati oldal több része.

Megváltozik a mobiloldal

Szembetűnő újítás lesz, hogy a mobilos Google.com oldalon a keresőmező mellett megjelennek majd a felhasználó válogatott keresési előzményei. Ugyanis a Google közlése szerint egy adott hónapon belül minden nyolcadik keresés egy korábbi ismétlése, azaz a felhasználókat huzamosan ugyanazok a témák érdeklik. Erre hivatkozva, a Google a főoldalon szeretné majd személyre szabottan kiemelni többek közt ezeket a gyakori kereséseket - idézi a TechCrunch.

Ezenkívül a mobilos főoldalra beköltözik a Google alkalmazásból megismert Google Feed, amely ezentúl a Discover nevet viseli. A funkció kiemeli a kereső óriás szerint a felhasználót érdeklő híreket, videókat, "örökzöld tartalmakat" és egyéb információkat. A megjelenő "kártyákat" egyébként szerkeszteni is lehet a mostani appos megoldáshoz hasonlóan, tehát beállíthatóak a kedvelt témák különböző témakörökben (sport, film, zene, részvények stb.), valamint hogy a felhasználó szeretne-e időjárási vagy közlekedési értesítéseket kapni. A mobilos oldalon a szolgáltatás a "következő hetekben" jelenik meg, és a Google itt írt róla részletesebben.

Még személyesebb találati lista

További személyre tartalom jelenik majd meg a találati oldalon, ahol a begépelt keresőkifejezéssel kapcsolatban feltűnnek a Google szerint releváns keresési előzmények - nem minden esetben, csak ha az algoritmus úgy ítéli meg. A cég példája szerint, ha valaki a sátorozásra keres, akkor megjelennek lehetséges keresésekként a 2-3 nappal ezelőtt böngészett családi sátorozásra, legjobb sátrak ismérveire utaló keresőkifejezések egyaránt. Természetesen a cég kérdésre gyorsan hozzátette, hogy bármelyik előzményt el lehet tüntetni, vagy ki lehet kapcsolni véglegesen is az előzmények megjelenítését - ettől függetlenül a Google továbbra is követni fogja a kereséseket, csak nem emeli ki főoldalon.

A keresések figyelésére és rendszerezésére már csak azért is szükség van, hogy az azonos szóval leírható, de valójában különböző témakörbe tartozó kifejezéseket szemantikus hálóba gyűjtse a rendszer. Múlt héten, a magyar újságíróknak tartott belső képzésen Daniel Rzasa, a Google News Lab oktatója a Lincoln kifejezést hozta fel erre példaként, amely egyszerre lehet az amerikai elnök, egy film vagy egy autómárka is. A vállalat tájékoztatása szerint a kereső automatikusan kártyákat készít majd a kapcsolódó témakörökből a találati lista tetején, amelyek a kattintás után kilistázzák a témához köthető összesített információkat.

Ezenkívül a felhasználó saját keresései is elmenthetőek lesznek Pinterest-szerű gyűjteményekbe, amelyben a címmel és képpel megjelenő találatok képezik a "pineket". A Google gépi tanulása figyeli az egymáshoz kapcsolható kereséseket, és így a rendszer is felajánlja majd a felhasználóknak a gyűjtemények készítését, akár például a sátorozással vagy a Lincoln autómárkával kapcsolatban. A felsorolt újításokról a keresési útvonalakról szóló bejegyzésben számolt be a cég részletesebben

Vizuális tartalmak

A szöveges tartalmak mellett nyilvánvalóan egyre nagyobb hangsúlyt kap a vizualitás, amely a Google szerint a 2000-es Grammy Díjátadó után Jennifer Lopez "zöld ruhájának" keresésével kapott hatalmas indulólökést. A mobileszközök terjedésével pedig egyre fontosabbá vált, hogy a kis képernyőről is gyorsan tudjanak a felhasználók információkat befogadni. Úgyhogy a neves évforduló alkalmából a Google a képkeresésben is pontosabb találatokat ígér, a közlemény szerint kereséskor is pontosabban előtérbe hozza kapcsolódó videókat és képeket, a képek találati oldalán információt jelenít meg, valamint a Google Lens mögött működő technológia integrálásával kapcsolódó képeket is fog majd tudni mutatni.

Ráadásul a gyűjtemények vagy a témaköröket összesítő kártyák mellett a Google-ben is megjelenik majd a Stories funkció, amelyet az AMP tartalmak kapcsán mutatott be féléve a vállalat. Ebben az esetben nem a felhasználó teheti közzé saját tartalmait a felületen, hanem a Google egyesíti ebben a formátumban a keresőkifejezésekhez kapcsolódó népszerű cikkeket, képeket és videókat. Először a cég a hírességekkel és neves sportolókkal kezdi a kísérletezést, azaz a gépi tanuló rendszer velük kapcsolatban készít sztorikat, amelynek elemeit kattintható cikkek alkotják. A megoldás a kereső főoldalán kívül a Google képkeresőjében és a Discoverben is megjelenik az ígéret szerint. Ezzel viszont a vállalat megint fejlesztésre kényszeríti a kiadókat, hogyha szeretnék a tartalmaikat kiemelt helyeken közzétenni, akkor AMP sztori-formátumban is el kell készíteniük a cikkek összefoglalóit.