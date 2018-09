Ignite: digitális ikrek és az egységes kereső

Egységes (vállalati) keresés

Az idei Ignite talán legígéretesebb bejelentése az egységes keresőmező lehet. A Microsoft feltett szándéka, hogy a változatos felületein megtalálható keresődobozok működését és keresési tartományát egységesítse, így a Windows, az Office, a Bing és más szoftverek felületei is azonos működést és azonos találatokat adjanak ki - vállalati környezetben.

A még tavaly lefektetett elképzelést idén a cég tovább finomította, eszerint a mindenhol jelenlévő keresőmezők olyan egységes infrastruktúrára fognak támaszkodni, amely a munkát segítő, hatékony információkeresést tesz lehetővé a dolgozók számára. Ehhez a Bing for Business, az Office alkalmazások és számos más keresőelem egységesedni fognak, és ugyan a kontextusfüggőség megmarad, a kereső által bejárt terület, a találatok merítése egységessé válik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az office.com-on végrehajtott (bejelentkezett) keresés és a SharePoint szerveren történő keresés ugyanazokat a céges fájlokat és adatokat hozza majd fel.

Az egyszerűen Microsoft Search névre keresztelt megoldás a Bing for Businesst is váltja (legalábbis márkázásban, a szoftver igazából annak további kiterjesztése), és megjelenik majd a vállalati Windows-telepítések alsó keresőmezőjében is, illetve az Edge böngészőn belül is.

A keresés kiváló példája annak, hogy mit is jelent a Microsoft 365 a gyakorlatban: a céges ügyfelek számára az Office kliensek, az Office szervertermékek és online szolgáltatások, illetve a Windows is ugyanannak a szolgáltatásnak a részei, így magától értődő, hogy ezek ugyanúgy működnek és ugyanazokat a funkciókat kínálják. Ezt célozta egyébként az a céges átszervezés is, amely sokkal közelebb hozta a Windows divíziót és az Office-csoportot.

Az új keresési megoldás már a héten élesedik az Office 365-előfizetők számára bizonyos pontokon, a teljes élmény azonban 2019-re fog kiteljesedni.

VDI, felhőből

Hosszú ideje nyílt titok, hogy készülőben a Microsoft VDI-aaS megoldása: ezzel a nagyvállalati környezetben nem csak a vastagkliensek, de az asztali operációs rendszert futtató szerverek is kidobhatóak, a felhős környezet képes ezt a speciális igényt is kiszolgálni. Az új szolgáltatás neve WVD, ami egyszerűen a Windows Virtual Desktop rövidítése.

A csavar a viszonylag egyértelmű történetben: a WVD nem csak Windows 10-es asztali környezetet kínál, hanem Windows 7-et is. Utóbbit ráadásul nem csak a hivatalos terméktámogatás lejártáig, 2020 januárjáig, hanem a (már fizetős) támogatással megspékelve 2023-ig. Ez a nagyvállalatoknak kínált, egyedi támogatás pedig a WVD-előfizetőknek ingyenesen elérhető lesz. A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy a szokásos VDI-érvrendszer mellett a Microsoftnak van egy vadonatúj ütőkártyája: a Windows 7-et valamiért elhagyni képtelen vállalatok könnyen válthatnak virtualizált gépekre a Windows 10-zel nem kompatibilis kritikus alkalmazások futtatása így megoldott lehet.

A WVD fejlett funkciókat is nyújt, alapesetben képes egy teljes, Windows 7-es vagy 10-es virtuális gépet kínálni, de igény esetén csak egyes alkalmazások is elérhetőek, legyenek azok Store-os vagy hagyományos alkalmazások. Licencelési szempontból faék egyszerűségű a WVD, a Windows Enterprise E3 és E5 előfizetések mellé automatikusan jár egy Windows 10 Enteprise for Virtual Desktops licenc is, ez használható fel a WVD-vel. A felhős Windowst tehát nem kell külön megvenni, azt a Microsoft adja alapból, a WVD számlázása így ezt nem takarja, csupán az Azure-ben elhasznált számítási és tárolási kapacitást, értelemszerűen használatalapon.

A szolgáltatás a tervek szerint előnézeti formában még idén elindul, aki ki szeretné próbálni, jelezze érdeklődését a Microsoft felé. A hivatalos rajtra egyelőre nincs tipp, a 2019-es és a 2020-as indulás is elképzelhető.

Digitális ikrek

A digitális ikrek kifejezés a fizikai környezet pontos digitális leképezését jelenti (mind a fizikai eszközök, mind a működési folyamat szintjén), amely lehetővé teszi, hogy digitálisan szimulációkat futtassunk, elemzéseket végezzünk. Egy gyártósor esetében például a digitális iker használatával tesztelhetjük a hatékonyságjavító intézkedések hatását anélkül, hogy megakasztanánk a termelést. Az IoT-ben utazó vállalatok sorra jelentik be digital twin-megoldásaikat is, az IBM már tavaly belépett, most az Azure is kap ilyen funkciót.

Az Azure Digital Twins rendszere teljes platformot kínál a digitális modellekhez, interakció-elemzéshez, a térbeli modellekhez változatos térérzékelő eszközök kapcsolhatóak. A lényeg, hogy például az IoT-szenzorok adatai immár nem csak egy lista elemeiként jelennek meg, hanem gazdag kontextussal láthatóak el, kezdve a közöttük lévő fizikai távolságtól a fizikai környezet tetszőleges részleteiig. A Microsoft szerint ez az extra réteg az, amitől tényleg felokosíthatóak lesznek a városok vagy gyárak, ezt a réteget azonban eddig az ügyfélnek kellett az adatokkal párosítania, immár erre nem kell külső eszközt bevetnie.

A Digital Twins október 15-től érhető el előnézet formájában, a hivatalos rajtról egyelőre nincs információ.

Masszív bejelentések

A fentiek csak karcolják a Microsoft bejelentéscunamiját. Jellemző, hogy a cég kiadott egy Book of News című összefoglalót is, amely 27 (!) oldalon sorolja a konferencián tett bejelentéseket és linkel tovább a tulajdonképpeni bejelentést tartalmazó blogbejegyzésekre. Az idők szavára jellemző, hogy az AI és Data szekció az egyik leghosszabb, a cég roppant gyorsan növekvő területen rengeteg bejelentést tett - és az is jellemző, hogy a cikkben feljebb említett keresőt is ide, nem pedig a Microsoft 365 bejelentések közé tett a vállalat.