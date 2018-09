A Vodafone is megcsinálta a saját 5G-demóját

Javában készülnek az operátorok, a kapcsolódó technológiai szektor szereplői, valamint többek közt a rendelkezésre álló spektrummal gazdálkodó állam is a mobilhálózatok következő generációjának, vagyis az 5G-nek a bevezetésére. A Magyar Telekom nyári demója után most a Vodafone Magyarország is igyekezett bemutatni a technológiában rejlő előnyöket az Internet Hungary konferencia első napján. A Vodafone demójához már olyan frekvenciát használt, melyre több mint két éve érvényes licenccel rendelkezik, de az újabb spektrumpályázat így is elkerülhetetlen lesz az 5G széles körű bevezetéséhez.

Stream a lelke mindennek

Az 5G demó központi részeként az Esport Universum szervezésében a Vodafone budapesti székházában zajló Hearthstone Magyar Kupa tartalmát a siófoki kihelyezett stúdióban valós időben vágták és kommentálták, az adás pedig ezt követően 5G tesztkapcsolaton keresztül került fel a világhálóra, ahol az érdeklődők a Twitch felületén, a Fusion TV csatornáján követhették az élő, HD minőségű videó streamet. A szolgáltató ehhez a rendelkezésére álló, 3,5 GHz-es spektrumot használta, a meglévő 4G hálózattól teljesen függetlenül. Az 5G ezen válfaját (Standalone 5G NR) egyébként éppen a nyár elején szabványosították, bár a szabványalkotó munka ezzel korántsem ért véget, hiszen az 5G és a régebbi (legacy) hálózatok megfelelő interakciójához szükséges specifikációk még nem véglegesek, és jó pár hónapig nem is lesznek azok.

Bár a mostani teszt elsősorban valós idejű HD-streamingre fókuszált, az 5G-ben rejlő lehetőségek - részben az ultra alacsony késleltetésnek köszönhetően - jóval szerteágazóbbak, ám iparági szereplők egyöntetű véleménye szerint a lakosság számára kínált mobiladat-szolgáltatások esetén kecsegtet rövid távon a legkevesebb előnnyel az új generációs hálózat. Az 5G-t helyette elsősorban különböző ipari-üzleti célokra használják majd.

Aukció jövőre

Az operátorok számára ugyanakkor láthatóan komoly kihívás a szolgáltatási környezethez leginkább passzoló üzleti modell kiválasztása, már csak azért is, mivel a hálózat működéséhez elengedhetetlen spektrumlicenc megvásárlása nem 2-5 éves, sokkal inkább 10-20 éves előre tervezést feltételez. Egyelőre még az sem egyértelmű, mikor juthatnak hozzá a licenchez a szolgáltatók, bár a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jelen lévő elnöke, Dr. Karas Monika az eseményen előrevetítette, hogy jövő nyáron indulhatnak az 5G-s spektrumpályázatok.

A Vodafone a mostani tesztrendszerhez használt spektrumot egyébként egy 2016. júliusában zárult aukción nyerte el, akkor 60 MHz-nyi FDD blokkhoz jutott hozzá a 3,5 GHz-es spektrumban a cég. Érdekesség, hogy ezen az aukción csak a Vodafone és a DIGI adott be pályázatot, sem a Telekomnak, sem a Telenornak nem kellettek a meghirdetett spektrumszeletek. A két nyertes cégnek egyébként az aukció kiírási dokumentuma szerint két évük volt, hogy kikérjék a rádióengedélyt az elnyert spektrumra, és legkésőbb további két év múlva - azaz 2020 nyarán - meg kell kezdeniük a szolgáltatást a sávban.