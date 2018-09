Az Apple csak családbarát sorozatokat gyártana

Az Apple fokozatosan igyekszik áttérni a szolgáltatás alapú üzleti modellre, ahogy például a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentésből is látszik. Ebbe a körbe sorolja a cég például az Apple Pay-t, az App Store bevételeit és a digitális tartalmakat, amelybe hamarosan a videókat is nagyobb súllyal szeretné beleérteni. Ennek érdekében 2022-ig a vállalat 4,2 milliárd dollárt költene videós tartalomgyártásra az elemzők előrejelzése szerint, amelyből csak az idei évre 1 milliárd dollárt különített el. Azonban most a The Wall Street Journal riportjában felmerült néhány részlet, ami a befektetők aggodalmára adhat okot.

Tim Cook vezérigazgató szerint ugyanis az Apple gyártásában készülő, Dr. Dre hip-hop előadó életét feldolgozó Vital Signs nem volt kompatibilis a vállalat értékeivel, mivel túl sok drogozást, orgiát és fegyvert ábrázolt. Úgyhogy Cook kijelentette, hogy az Apple nem hajlandó ilyen tartalmakat bemutatni, mivel a márka a vezérigazgató szerint nem fér össze az erőszakos, profán, indokolatlan szexuálist mutató, politizáló és úgy általában véve a merész történetvezetésű filmekkel. A sorozatot az iparági forrás szerint újraforgatták, amivel viszont a rapper nem volt elégedett, úgyhogy végül a homályba veszett, mikor készül el a drog- és fegyvermentes rapper életmű.

Ha megnézzük a konkurens Amazon Prime, HBO vagy akár a Netflix kiinduló sikerfilmjeit - például a Kártyavár (House of Cards) vagy az Orange is the New Black sorozatot -, akkor gyakorlatilag a felsoroltak tűnnek a nézőket bevonzó tartalmak receptjeinek. A Netflix ellen azonban legfeljebb úgy tiltakozhat a felhasználó, hogy nem fizet elő a szolgáltatásra, míg az Apple szempontjából nagyobb kockázat, hogy ha nem tetszenek a digitális tartalmai, akkor a vásárlók a telefonokat, laptopokat vagy egyéb eszközöket sem veszik meg - érvelt Preston Beckman, az NBC és a Fox korábbi programigazgatója a WSJ kérdésére. Az Apple-nek tehát nagyon is sok vesztenivalója van a filmgyártással, hiszen nem ezen a területen nőtt naggyá, ezért nem is nagyon ismeri ki magát a szabályok és a lehetőségek között. Valószínűleg nem is véletlenül halasztott már el a cég többször is az első műsorok megjelentetését, ami jelen állás szerint jövő márciusban vagy még később várható.

A sikerhez nem lesz elég a saját gyártású sorozat (Forrás: Quartz - Hub Entertainment)

Az Apple több mint egy tucat családbarát műsort vásárolt, például Emily Dickinson amerikai költőnő és Kevin Durant kosárlabdázó éltét szeretné bemutatni egy-egy sorozatban, ezenkívül Oprah Winfrey-vel és a Sesam utca producereivel is szerződést kötött. A tervezett műsorok közül azonban csak nagyon kevéstől várható a felnőtt kategóriájú besorolás, mint például az M. Night Shyamalan által rendezett pszichológiai thrillertől a gyereküket elvesztő szülőkről vagy a George Michael életét feldolgozó műsortól. Azonban ezekben az esetekben is vélhetően következetes marad a cég, azaz mellőzni fogja a politikát vagy akár a vallási vonalat, így állítólag leszedette például a thrillerben szereplő keresztet a szülők házából.

A családbarát szemlélet erőltetése miatt a WSJ értesülései szerint már sok konfliktusa akadt a cégnek, a Steven Spielberg-féle Amazing Stories újragyártása kapcsán otthagyta a vállalat a sorozatért felelős menedzser. Ezenkívül a reggeli hírműsor készítését bemutató, Jennifer Aniston és Reese Witherspoon főszereplésével készülő dráma kapcsán is több személyi ellentét merült fel, miközben az Apple a készülő sorozat humorára kritikus megjegyzéseket tett. Úgyhogy az epizódonként 12 millió dollárba kerülő műsor jelenleg hatalmas csúszásban van, ami miatt a feszes időbeosztású Witherspoonnal is egyeztetési problémák akadtak.

Tehát a konzervatív, családbarát megközelítés több szempontból is gondot okoz az Apple számára a forgatásoknál, ami súlyos anyagi költségeket is jelent a cégnek. Másrészt viszont az is kétséges, hogy ebben a formában az Apple saját gyártású sorozati menyire okozhatnak konkurenciát akár a Netflixnek vagy az Amazonnak, amelyek pont az Apple által kifogásolt tartalmakkal viszik a sorozataikat hatalmas sikerre. A profán tartalom és erőszakmentes vonalon viszont az Apple-nek szintén akad kihívója, hiszen a Disney is pont 2019-re tervezi a saját streaming szolgáltatás elindítását, amely hagyományosan rengeteg családbarát sorozattal rendelkezik, míg az Apple csak most próbálja ki magát ezen a területen, és mint látható, egyelőre nem sok sikerrel.