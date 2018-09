Minden androidos app előtt megnyitja a Daydream VR kapuit a Google

Egy sor új funkciónak örülhetnek a Google Daydream VR platformját célzó fejlesztők, melyek közül talán a legfontosabb, hogy a vállalat már az okostelefonos Android appok futtatását is támogatja platformján - de ugyancsak lényeges újítás, hogy a megfelelő hardverrel szerelt headsetek esetében a cég az AR alkalmazások felé is nyit, illetve újfajta, pontosabb bevitelt lehetővé tevő kontrollereket is bevezet.

A platformon a mezei androidos appok támogatása nagyon hasonlóan működik, mint amit az asztali szoftverek esetében láthattunk a PC-khez csatlakoztatható VR-szemüvegeknél: az app egy telefon vagy épp tablet méretű ablakban a felhasználó előtt lebeg, tartalmát pedig a szemüveghez tartozó kontrollerrel bökdösve manipulálhatjuk, ugyanúgy, mint ha kézzel nyomkodnánk az érintőkijelzőt. A megoldással a fejlesztőknek nem kell az alapoktól újraírniuk alkalmazásaikat ha azokat VR felületen is szeretnék viszontlátni. A Chrome fejlesztőcsapata már élt is a lehetőséggel, és több 2D interfészt, például a beállítások menüt is áthúzta a mobilos böngészőből annak VR verziójába.

A lépés a VR műfajának legnagyobb problémájára, azaz a szegényes tartalmi palettára is pozitív hatással lehet, hiszen a Play Store alkalmazástengere előtt nyitja meg a Daydream szemüvegek kapuit. Ez persze nem egyenértékű azzal, mint ha hasonló mennyiségű dedikált VR app árasztaná el a platformot, de így is látható előrelépést jelent.

A keresőóriás emellett a See-Through Mode-ot is bejelentette, amely az eszközök előlapján lévő kamerapárosára támaszkodik, amelyeken keresztül a környezet képét közvetíti valós időben a felhasználó felé. Ezt jelenleg csak a Lenovo Mirage Solo szemüveg támogatja, amelynek kamerái nagyjából szemtávolságban helyezkednek el az előlapon - ennek hála a Google szerint az eszközzel valósághű mélységérzet is elérhető, a cég fejlesztői például különösebb gond nélkül pingpongoztak a szemüveggel a fejükön.

Mindehhez a cég a már ismert WorldSense kamerás környezetfelismerő technológiáját is hozzácsapja, így a valós idejű kép különböző AR modellekkel egészíthető ki. Ez azért fontos lépés, mert az AR alkalmazások előtt is megnyitja az eddig VR-exkluzív Daydream platform kapuit - ezekre pedig ha máshol nem a befektetők oldalán komoly érdeklődés van, amit a legjobban talán a vitatható teljesítményű Magic Leap elképesztő befektetői háttere illusztrál.

Végül de nem utolsó sorban a vállalat új, kísérleti 6DoF (6 degrees of freedom) azaz hat szabadságfokú kontrollereket is leleplezett a Daydream szemüvegekhez, amelyek a háromdimenziós tér minden irányában képesek pontosan követni a felhasználó mozgását. A PC-hez csatlakoztatható VR-headseteknél már jó ideje elérhetők hasonló vezérlők, a jellemzően okostelefonos hardverre építő Daydream modelleknél azonban eddig korlátozottabb pontosságú kontrollerekre kellett támaszkodni.

Akárcsak PC-s társaik esetében, a frissen bejelentett Dadydream kontrollerek is részben optikai követéssel dolgoznak, azonban itt külső szenzorok helyett a Daydream szemüvegeken lévő kamerák figyelik a felhasználó kezében lévő kontrollereket - illetve gépi tanulásos algoritmusok is rásegítenek a vezérlők pozíciójának kiszámítására. A külső szenzorok kiiktatása a koncepció árát is jelentősen csökkenti, az persze majd a fejlesztők visszajelzéseiből derül majd ki, fel tudja-e venni a versenyt a koncepció a PC-ről ismert megoldások pontosságával.