4,75 milliárd dollárért szerzi meg az Adobe a Marketót

Eddigi legnagyobb akvizícióját jelentette be az Adobe, amely 4,75 milliárd dollárért készül felvásárolni a Marketo marketingautomatizációs platformot a Vista Equity Partners befektetőcégtől. A cég bekebelezésével a köztudatban inkább a multimédiás tartalomszerkesztő eszközökről ismert, de a B2C marketinges technológiában is kiemelkedően erős Adobe a B2B hirdetési megoldások területén szeretne terjeszkedni, és tovább növelni a versenyt elsősorban a Salesforce Marketing Clouddal. Néhány hónappal ezelőtt az Adobe az e-kereskedelmi megoldásokról ismert Magento 1,68 miliárd dolláros felvásárlását jelentette be, amely szintén főként a Salesforce e-kereskedelmi uralma ellen irányult. Úgyhogy mindkét cég, vagyis a Marketo és a Magento felvásárlását nagyjából párhuzamosan vezényli a vállalat, és az eszközeiket egyszerre szeretné majd beépíteni az Adobe Experience Cloudba.

A felhő-alapú Marketo közel 5 ezer céges előfizetővel rendelkezik, és nagyjából 500 partnercéggel - az viszont nem derült ki, mi lesz vajon a roppant szoros Google stratégiai partneri viszonnyal. Úgyhogy az Adobe lényegben megint egy új lábat vásárolt az eddigi szolgáltatásai mellé, az eszközökön túl a teljes ökoszisztémával együtt. A befektetés nyilvánvalóan hosszútávú, mivel az Adobe a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentése szerint az augusztussal záruló negyedévben összesen 2,29 milliárd dolláros bevétellel rendelkezett, amelyből az Experience Cloud 614 millió dollárt tett ki. Ehhez képest a Marketo egész éves bevétele nagyjából 400 millió dollár lesz a Pivotal Research elemzője, Brian Wieser előrejelzése szerint. A két cég eszközeinek integrációjával viszont az Adobe tervei alapján a jövőben nagyobb bevételre tehet szert, és megközelítheti a Salesforce, az Oracle, a Microsoft vagy az SAP marketingautomatizációs és CRM szolgáltatásainak sikerét.

Úgyhogy a jövőben a Marketo B2B szolgáltatásai az Adobe hirdetési, analitikai, e-kereskedelmi és marketinges felhőjéhez fognak kapcsolódni. Az integrált eszközök a tervek szerint segítenek majd a cégeknek azonosítani az új ügyfeleket, akiket a rendszer ügyfélalapú hirdetésekkel fog elérni emailben, közösségi médián keresztül vagy más csatornákon. A Marketo platformja ugyanis lehetővé teszi például, hogy a vállalatok egyéni, testre szabott kedvezményekkel vagy ösztönzőkkel bombázzák a potenciális vásárlókat. Egy jókor megjelenő hirdetés vagy kedvezmény üzleteket tud eldönteni, ezt tette eredetileg is automatizálhatóvá a Marketo.

Továbbá az Adobe ígérete szerint a vállalatok még több adatot fognak kapni az ügyfelekről az értékesítési és marketinges döntésekhez, mivel a Marketo eleve rengeteg adatot gyűjt, a webes és a fizikai térben is követi a felhasználókat a profilépítés érdekében - emiatt korábban egy jogvédő szervezet panaszt is tett az EU-nál. Ennek értelmében pedig nem meglepő, hogy az Adobe ígérete szerint a kibővült Experience Cloud is egyszerre többféle csatornán működik majd, vagyis a felhasználók ugyanazokkal a személyre szabott hirdetésekkel találkozhatnak weben, mobilon, emailen, a webáruházon belül vagy személyesen a Marketóval közös jövőbeli megoldásokon keresztül.

A felvásárlás várhatóan 2018 utolsó negyedévében zárul le, a szabályozók jóváhagyását követően. Addig a két cég a közlemény szerint egymástól függetlenül folytatja a tevékenységét, és az integrációk kiépítése csak az akvizíció végleges lezárulása után fog elindulni a két vállalat termékei között.