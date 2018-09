Itthon találkozott az ISO önvezetős testülete (frissítve)

Fontos csúcstalálkozónak adott otthont néhány napja az NNG, a hazai cég budapesti irodájában zajlott ugyanis szeptember 9. és 14. között az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) szabványosításának G7-csúcsa, amelyen a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) közel 300 szakértője találkozott.

Magyarországról az NNG, a Commsignia, a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem és a Magyar Szabványügyi Testület, mint nemzeti szabványügyi szervezet vesznek részt az ISO intelligens közlekedési rendszerek szabványosításával foglalkozó, 204-es számú műszaki bizottság (ISO/TC 204) munkájában. A csoport egyebek mellett az önvezető járművek piacra viteléhez szükséges szabványok kialakításán dolgozik, beleértve az önvezető autós vezérlőrendszerek szabványai mellett akár a csomagszállító drónoknál elvárt specifikációkat. De az ISO/TC 204 felel az intelligens közlekedési rendszerek működtetéséhez szükséges infrastruktúra szabványosításáért is.

Az ISO/TC 204 a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet egyik legnagyobb műszaki bizottsága, amely már 1992-ben elkezdett az intelligens közlekedési rendszerekkel foglalkozni, az internethez való, kereskedelmi hozzáférés széles körű elterjedése előtt. A csoporthoz 258 már kiadott és 90, még fejlesztés alatt lévő ISO szabvány tartozik, munkacsoportjainak vezetésében pedig összesen kilenc ország, az USA, Japán, Norvégia, Svédország, Kanada, Ausztrália, Nagy-Britannia, Korea és Németország vesz részt.

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet oldalán egyébként részletesen végigböngészhető a már publikált és a fejlesztés alatt álló szabványok listája is az ISO/TC 204-re vonatkozóan, sőt a visszavont, illetve a törölt projektek megtekintésére is lehetőség van. Eszerint a szervezet jelenleg olyan kezdeményezéseken dolgozik, mint az intelligens közlekedési rendszerek rendszerarchitektúrájának adatvédelmi elvárásainak kidolgozása, az ITS szektort célzó referenciaarchitektúrák létrehozása, az elektronikus díjbekérés, vagy épp a kereskedelmi teherszállító járművekhez szánt, kooperatív telematikai alkalmazások mögé szánt keretrendszer kidolgozása.

Az esemény kapcsán Csepinszky András az NNG fejlett járműtechnológiákért felelős igazgatója elmondta: „a jövő intelligens közlekedési rendszerei szempontjából kiemelten fontos munkát végez az ISO/TC 204. A szabványok – amelyeket itt lefektetünk – fogják lehetővé tenni többek között azt, hogy az önvezető járművek valóban megjelenhessenek a világ útjain. Hihetetlenül izgalmas, jövőbe mutató munka ez.”

Az NNG kérdésünkre elmondta, hogy a rendezvényen több munkacsoport már létező, fejlesztés alatt lévő specifikációkkal kapcsolatban kért döntéseket, egyebek mellett szavazásra bocsátás és szakértői támogatás kapcsán, de fontos új kezdeményezésekben is döntések születtek.

Ilyenek voltak a járművek automatikus vezetéséhez szükséges funkciók követelményei és a tesztelésükkel kapcsolatos specifikációk (highway chauffeur és automatikus üzemmódból manuális üzemmódba váltás illetve az oldalirányú automatikus kormányzással elvégzett ütközés-megelőző manőver), de a csoport döntést hozott a teljes sebességtartományban használható adaptív sebességszabályozó rendszer specifikációjának visszahívásáról is.

A találkozón a résztvevők az RDS/TMC szabványok revíziójának megkezdésére is rábólintottak, továbbá lefektették a hálózatalapú, pontos helymeghatározást biztosító infrastruktúra követelményeit. Mindezek mellett megszületett a döntés az együttműködő IKR-ben használt jármű-információs szolgáltatás adatszerkezet-specifikáció revíziójáról, számos együttműködő IKR teszt specifikáció visszahívásáról és az új munkacsoportban kidolgozandó városi közlekedéssel kapcsolatos szabványok teljességének vizsgálatával folglalkozó (gaps and overlaps analysis) dokumentumról is.

Mivel Magyarországon első ízben rendezték meg az ISO 204-es műszaki bizottság ülését, a megbeszélés nemzetközi résztvevői a kapcsolódó hazi fejlesztésekről is képet kaphattak, a szeptember 9-én a BME-n megtartott egész napos workshopon.