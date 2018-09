Már a webshopban szétdobhatjuk az ajándék árát

A csoportos fizetés kényelmetlenségei a pénzzel egyidősek, és a pénzügyi technológiák fejlődésével sem javultak sokat - sőt egyes esetekben még romlottak is. Hiszen míg készpénzes fizetésnél, mondjuk egy étteremben még aránylag egyszerűen összekalapolható a társaságtól a számla végösszege, kártyás fizetés után már sokszor késlekednek, vagy épp beváltatlanok maradnak a "majd megadom", "reggel elutalom" és hasonló ígéretek. Különösen igaz ez az online vásárlásnál, ahol jellemzően nincs is jelen a többi fél, ráadásul sok esetben kifejezetten vaskos összegről szól a tranzakció, például egy nyaralásnál a szállás lefoglalásakor

Ezt a problémát felhasználói oldalról már többen próbálták orvosolni, többek között a Venmóval vagy akár az itthon is egyre terjeszkedő Revoluttal is lehetőség van pénzt igényelni az ismerősöktől, ez ugyanakkor még mindig utólagos megoldás. A magyar Payment Courier csapata már a probléma forrásánál segítene kiküszöbölni a hasonló bonyodalmakat: a cég megoldásával nem közvetlenül a vásárlókat, sokkal inkább az online boltokat és szolgáltatásokat célozza, akik számára egy egyszerűen beépíthető, osztott fizetési felületet kínál. A Payment Courier terméke a webshopok és az általuk használt payment gateway közé ékelődik be – a felhasználó ebből annyit lát, hogy a hagyományos kártyás fizetési felület alatt feltűnnek az osztott és a delegált fizetés opciói.

Hányan, mennyit, meddig

Az osztott fizetési oldal egyszerűbb nem igazán lehetne, a megjelenő ablakban tetszőleges számú új résztvevő résztvevők adható hozzá az aktuális fizetéshez, akik neve mellett az is megadható, hogy a teljes összegből pontosan ki mennyit álljon, akár százalékos értékkel, akár pontos számmal. Ezután elindítható a fizetés, azt pedig a kereskedő állíthatja be, hogy mennyi időt ad a feleknek az egyes összegek kiegyenlítésére – ez az érték alapértelmezetten 72 óra. Ezt a felek egy az ablakban megjelenő biztonságos fizetőlinken keresztül tehetik meg, amelyet a vásárlást végző felhasználó továbbít nekik - ezt megteheti emailben, Messengeren, Skype-on vagy iMessage-ben is, de egyszerűen ki is másolhatja az URL-t. A hivatkozásra kattintva a felhasználó eljut az elosztott fizetőfelületre, ahol saját részét kiválasztva rendezheti a fizetést, a szokásos online bank- vagy hitelkártyás módszerrel. Amennyiben nem fizeti ki mindenki a rá eső részt a kereskedő által kijelölt határidőig, minden fél visszakapja a pénzét.

A szolgáltatás ráadásul nem csak a fizetés elosztását teszi lehetővé, de át is ruházható vele a teljes fizetés egy másik félre. Ez hasznos lehet céges vásárlásoknál, hiszen nem kell azokhoz a vállalati bankkártyát elkérni, sőt a funkció otthon is jól jöhet, azzal a szülőknek nem kell odaadniuk a kártyát a gyerekek online vásárlásaihoz, a fizetést maguk végezhetik, pontosan látva, hogy került-e egy plusz Fortnite skin a virtuális kosárba. A módszer nagyon hasonlít a fentiekhez, csak épp átugorva az elosztásos szakaszt: a vásárló rögtön továbbíthatja a linket a céges, netán családi kártya tulajdonosának, aki aztán az ismerős fizetőoldalon rendezheti a fizetést.

A kártyás fizetőfelületet nem a Payment Courier biztosítja, az továbbra is a kereskedő fizetési szolgáltatójára támaszkodik, mint például a Barintree. A koncepció nem teljesen új, házon belül hasonló funkciót fejlesztett az AirBnB, illetve az Uber is - mindkét vállalat tipikusan olyan szolgáltatást kínál, amelyet sokszor vesznek igénybe csoportosan a felhasználók, a fejlesztés tehát adta magát a cégek számára. Ugyanakkor nem csak a jármű- vagy szállásbérlő szolgáltatások profitálhatnak a megoldásból, de a mezei webshopokonak is érdekes lehetőségeket kínál.

Amellett, hogy az osztott fizetéssel megkülönböztetheti magát az online bolt a konkurenciától, a céges vásárlók számára is kényelmesebbé teheti a használatot, továbbá az olyan helyzetekre is egyszerű megoldást kínálhat mint a csoportos születésnapi ajándékvásárlás - sőt, extrém esetben akár egy személy is fizethet a felületen keresztül több kártyával. Mindezek mellett olyan üzleti stratégiák támogatására is alkalmas lehet, mint a nagy mennyiségben vásárolt termékek után adott kedvezmények - az ismerősi társaságok egyszerűbben összeállhatnak egy-egy pakk megvásárlására. Ezzel lényegében bármelyik webshop követheti a Massdrop és több hasonló weboldal modelljét, amely egy-egy termék köré megfelelő méretű érdeklődői tábort toborozva nagykereskedelmihez közeli áron tudja azt beszerezni.

Nincs szükség plusz fejlesztésre

A megoldás erőssége, hogy nem igényel plusz házon belüli fejlesztéseket a kereskedő oldalán, a már meglévő payment gateway fizetőoldalát integrálja saját platformjába - ennek megfelelően egyébként a végső kártyás fizetőfelület a megszokott banki- vagy egyéb szolgáltatói felület lesz, ennek külön testreszabására nincs mód (hacsak az adott szolgáltató nem biztosít).

A Payment Courier tehát a webshop és a PSP (Payment Service Provider) közé ágyazódik, és a fizetéseknél egy egyszerű REST API-ra támaszkodik, amelyet a kereskedő rendszere a fizetési tranzakció során meghív. A szolgáltatás ekkor visszaküldi a fizetőoldalhoz tartozó URL-t, amelyre aztán a felhasználó továbbítható. Ezen az iFrame-ben megjelenő felületen a vásárló vagy vásárlók rendezik a fizetést - az osztott fizetési folyamatot végig a Payment Courier kezeli - majd ha ez megvan, a szolgáltatás értesíti az eredményről a kereskedő szerverét.

A folyamatnak ugyanakkor van néhány része, amely eltér a mezei fizetéstől és amit érdemes a kereskedőknek is észben tartani. Egyrészt a Payment Courier oldalán történő adatfeldolgozás miatt az osztott fizetés értelemszerűen valamivel tovább tarthat, mint a hagyományos tranzakciók. Másrészt a szolgáltatásnak, a payment gateway-ekkel ellentétben tudnia kell a vásárló virtuális kosarának tartalmát, miután itt sok esetben a kosarat összeválogató vásárló nem azonos a fizető féllel - utóbbinak viszont érthető módon tudnia kell, miért is fizet.

Ahogy az hasonló esetben elvárható, a Payment Courier saját felületei testreszabhatók az adott online bolt vagy szolgáltatás logójával és színsémáival. Ugyancsak könnyebbség lehet a kereskedőknek, hogy a csapat nem egy újabb szeletet akar lekanyarítani magának a tranzakciókból, helyette fix havi vagy éves árazással dolgozik, több csomagra osztva. Száz tranzakcióig havi 49 euróért vehető igénybe a szolgáltatás, 99 euró pedig már ezer fizetést fedez. Havi 199 euró ellenében már korlátlan mennyiségű tranzakciót oszt szét, vagy delegál más fizető partnerhez a cég - de a kezdeti időszakban egyedi árazás is lehetséges.