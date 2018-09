Szervezeti modell váltásra készül az AMP

Átalakítja a Google által elindított Accelerated Mobile Pages (AMP) a szervezeti felépítését egy friss bejelentés szerint, abban reménykedve, hogy így kevesebb kritika fogja érni a projektet a jövőben, és többen fogják használni a mobilwebes formátumot. Az AMP a Google 2015 óta ismert webes szabványa, mely új alaptechnológiák bevezetése nélkül, elterjedt szabványokra építve vagy éppen azoktól megszabadulva (például JavaScript nélkül és a CSS korlátozásával) segíti a mobiloldalak gyorsabb betöltődését. A jelek szerint a konkurens Facebook Instant Articles és Apple News kezdeményezések közül is győztesként került ki, és a vállalat folyamatosan fejleszti a megoldást.

Az AMP fogadtatása mégsem teljesen pozitív a fejlesztői körökben, amit egy januárban közzétett nyílt levél is bizonyít. A szerzők szerint a formátum csak a keresőóriás dominanciáját erősíti, miután az AMP oldalak készítőinek fő motivációja, hogy a formátumnak hála előrébb kerüljenek a találati listákban, ezzel párhuzamosan viszont az AMP-ot hanyagoló fejlesztők hátrányba kerülnek. Ráadásul mikor a felhasználók egy AMP oldalra kattintanak, akkor akaratlanul is a Google ökoszisztémáját veszik igénybe, mivel az AMP az oldalakat a Google Cloud CDN-en (Content Delivery Network) tárolja a gyors betöltődés érdekében.

A Google most a szervezeti átalakítással reagál az AMP-ot érő kritikára és a szabad szoftveres fejlesztéseknél megszokott open governance modellre áll át. Ez azt jelenti, hogy az AMP formátum és a kapcsolódó szabványok felügyeletét egy független testület viszi tovább, amelybe más szereplők is jelölhetnek tagokat.

Eddig ugyanis a projekt gyakorlatilag egy Google JavaScript infrastruktúrával foglalkozó mérnök, Malte Ubl kezében összpontosult. A mérnök szerint ez az "agilis" modell megfelelő volt a projekt kezdeti szakaszában, de a skálázódáshoz már nem elég. Úgyhogy mostantól a projektvezetést egy technikai irányítóbizottság (Technical Steering Committee) veszi át, amely az AMP "sikerébe befektető" vállalatok képviselőiből áll. Végcélként pedig a közlemény szerint az AMP szeretné elérni, hogy egyik cég (Google) se birtokolja az igazgatói helyek több mint harmadát. Emellett a Google egy tanácsadói testületet és munkacsoportokat is elindít, amelyeknek tagjai a projektben folyó munkáért fognak felelni, és a mostani informális csoportokat váltják fel.

A távlati tervek között pedig az AMP közleménye megemlíti, hogy a projekt egy alapítványhoz kerülne át a Google helyett, amely a TechCrunch szerint például akár az Apache Software Foundation vagy pedig a Mozilla Foundation is lehetne, de maga az AMP nem említ konkrétumot. Valamelyest bizonyítja, hogy a formátum fejlesztése iránt a nyílt forrású szoftverfejlesztők is elkötelezettek, hogy annak készítésében már 710 fejlesztő működött közre, akik háromnegyede nem Google-alkalmazott.

Az új irányítással az AMP céljai közé tartozik, hogy még többen hozzá tudjanak szólni, milyen új funkciók és hibajavítások készülnek. Egyértelműbb legyen, hogy egy magánszemély vagy cég hogyan módosíthatja vagy hagyhatja jóvá a technikai- és termékfejlesztési ütemtervet. Továbbá a projekt irányítója miatt ne lassuljon a munka, és az elvégzett fejlesztések hatása is csak semleges vagy pozitív lehessen, de semmiképpen ne legyen negatív hatása az AMP formátumot használó oldalakra. Azért, hogy ezek az elvek érvényesülhessenek, a közlemény szerint az "AMP csapata" több nyílt forrású projekt (példul Node.js, Kubernetes) és a JS Foundation működését is tanulmányozta.

Elképzelhető, hogy a nyíltabb vezetés és egyéb szervezeti átalakítások miatt más böngészők is támogatni kezdik a formátumot és a nyílt forrású projekteken dolgozó közösség is jobban mögé áll, de ez egyelőre még távoli célnak tűnik. Az AMP jövő héten tart találkozót a közreműködők számára a Google Mountain View-i központjában, ahol a tervek szerint a szervezeti és a technikai változásokról is több részletet fog elárulni. A szervezeti átalakulás tervezetéhez és egyéb fejlesztési ötletek megvitatásához ezen a GitHub oldalon keresztül lehet csatlakozni.