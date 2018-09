Bő két éven belül Androidra vált a Renault-Nissan-Mitsubishi trió

Komoly autóipari együttműködést jelentett be a Google: a vállalat a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetséggel lépett partnerségre, amelynek értelmében néhány éven belül a gyártók Androidra cserélik járműveik infotainment rendszereit. A terjeszkedés várható volt, a keresőóriás már tavaly év elején elárulta, hogy a telefongyártók után az autógyártóknak is testreszabható módon kínálja majd rendszerét. A Google első ilyen partnere a Fiat-Chrysler volt, azóta pedig tavaly a Volvóval és az Audival is megegyezett, amelyek egyes járműveiben már jövőre feltűnhet a cég szoftvere. A Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség várhatóan 2021-ben kezdi el árulni az első Androiddal szerelt autókat.

A nappali után a vezetőülésért folytatódik a harc

A kezdeményezésben említett Androidot ne keverjük össze az Android Autóval, amely a járműben csatlakoztatott okostelefonokon futó alkalmazásait teszi elérhetővé az autó kijelzőjén, vezetőbarát formában - legalábbis a funkciót támogató készülékek esetében. A friss megállapodás egy teljesen önálló, Android alapú infotainment rendszerről szól, az okostelefontól teljesen függetlenül. Ennek megfelelően közvetlenül az autóban lehet elérhető a Google Play Store, illetve a cég hangalapú virtuális asszisztense a Google Assistant is, természetesen olyan szolgáltatások mellett mint például a Google Maps.

A Google Assistant számára az autók különösen fontos csatateret jelentenek, hiszen a járművekre, amelyekben a felhasználók reggeleik-délutánjaik nem elhanyagolható részét töltik (különösen az Egyesült Államokban), már több riválisa is szemet vetett, élükön az Amazon Alexával. Az Alexa már most elérhető a Ford és a Lincoln egyes modelljeiben, illetve a BMW-nél is folyamatban van a megoldás integrációja. Az Amazon nemrég egy SDK-t is kiadott a gyártók számára az Alexa egyszerűbb integrációja végett. Eközben a Google Assistant, illetve az Apple-től megismert Siri is csak az Android Autón, valamint annak a cupertinói cégtől ismert megfelelőjén a Carplay-en keresztül voltak elérhetők.

Miután a Google újdonsült partnerei tavaly összesen mintegy 10,6 millió járművet értékesítettek, az Androidra támaszkodó infotainment rendszerek a következő évtized elején jól látható növekedésnek indulhatnak, ami a Google Assistant számára is komoly lökés lehet, már csak azért is, mert a hangalapú vezérlés autóvezetés közben még több hozzáadott értéket jelent, mint otthon a nappaliban, ahol nem kell az utat figyelni.

És az Android Auto?

Az Android Autót a Google még 2014-es I/O fejlesztői konferenciáján leplezte le. A megoldás akkor többek között azért tűnhetett a dedikált androidos fejegységeknél járhatóbb koncepciónak, mert a rendszert futtató hardverek még a csúcstelefonokban sem voltak 1-2 évnél időtállóbbak, ennek megfelelően az ennél jóval hosszabb távra vásárolt autók élettartamának töredékén nyújtottak volna csak vállalható felhasználói élményt, ezért a cégek a hardvert inkább a jóval gyakrabban leváltott okostelefonéval próbálták helyettesíteni. Ennek ugyanakkor megvolt a maga hátránya, vagyis hogy nem csak az autó, de a telefon részéről is szükség volt Andorid Auto támogatásra, ami jócskán szűkítette a potenciális felhasználók halmazát. Mára azonban a területen a Google is több tapasztalatot gyűjtött, illetve az Android alatt dolgozó hardverek is hosszabb távon bevethetők, ami az autós felhasználásra is alkalmasabbá teheti őket - persze akár évtizedes távlatban még így is sok a kérdőjel a várható felhasználói élmény kapcsán.

Az egyik ilyen tisztázatlan terület a Google Play Store, az ugyanis bár jelen lesz az autós rendszereken, nem ugyanazt az alkalmazáspalettát kínálja majd, amelyet okostelefonokon megszokhattunk, hiszen más kijelzőhöz és felhasználási környezethez kell hozzáidomulnia. Ennek megfelelően az autós platformok támogatásához a fejlesztőknek is faragniuk kell majd szoftvereiken, ez azonban jócskán elodázhatja, hogy olyan méretes ökoszisztéma alakuljon ki az autós Play Store-ban is, amint amilyet telefonon megszokhattunk. Az Android Autós felülettel rendelkező appoknak (mint a Waze) valószínűleg nem lesz sok plusz dolguk, ugyanakkor nem véletlen, hogy a bejelentések egyelőre csak a Google alkalmazásairól beszélnek az autókban.

A bejelentés is megerősíti, hogy az Android rendszer a telefonos kiadáshoz hasonló konstrukcióban lesz elérhető a gyártók számára, azaz magát az egyébként nyílt forrású szoftvert, illetve hozzá kapcsolódó, fentebb sorolt szolgáltatásait a Google szállítja, a cégeknek azonban lehetőségük lesz saját szájízük szerint teljesen alakítani a felhasználói felületet, illetve saját funkciókat húzni rá a platformra. A Wall Street Journal értesülései szerint továbbá a Google hozzáfér majd az autós appok által generált adatokhoz, ugyanakkor ehhez a telefonokon is ismert felhasználói engedélyekre is szüksége lesz.

A trió a rendszerhez tartozó over-the-air frissítéseket az egyebek mellett távoli diagnosztikához is használt Alliance Intelligent Cloud szolgáltatásán keresztül juttatja majd el az autókba. Az ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy ezeket a frissítéseket a gyártók milyen gyakorisággal adják majd ki, ami különösen a biztonsági frissítések esetén fontos. Ez a területen még az androidos telefonoknak is bőven van hova fejlődni, az autók esetében pedig értelemszerűen még inkább kritikus fontosságú - a biztonsági frissítések kapcsán azonban egyelőre a felek hallgatnak.