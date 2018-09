Érkezik a PlayStation Classic

A Sonynak is megtetszett a Nintendo nosztalgiakonzoljainak sikere, a vállalat a japán vetélytárs sikerén felbuzdulva bejelentette, saját játékkonzoljából, az első generációs PlayStationből is piacra dob egy "mini" kiadást.

A PlayStation Classic néven rajtoló eszköz a már ismert koncepcióra épít, azaz külsőre az eredeti konzol kicsinyített mása lesz, (mintegy 45 százalékot zsugorodik) amely előre telepítve tartalmaz majd 20 klasszikus címet a legendás játékgépről. A teljes listát a vállalat még nem közölte, de annyit már elárult, a játékok között a Final Fantasy VII, a Jumping Flash, a Ridge Racer Type 4, a Tekken 3 és a Wild Arms is ott lesz. A lista további szereplőit a cég a következő hetekben-hónapokban részletezi majd.

A készüléken az eredeti gépről ismert gombokat is megtaláljuk, a "Reset" billentyűvel itt szüneteltethető a játék, az "Open" gomb, amely annak idején a konzol optikai meghajtóját nyitotta, most a virtuális lemezek közötti váltásra használható. A vállalat ígérete szerint nem csak a konzol hajaz majd az eredeti PlayStationre, de még annak csomagolását is igyekszik a cég a közel 25 éves gépéhez igazítani. A nosztalgiakonzolhoz mindjárt két kontroller is jár majd (az eredeti modellek USB-s másolatai) amelyekkel egyes játékoknál a helyi többjátékos mód is kihasználható lesz, a cég továbbá egy USB kábelt (vélhetően a tápellátáshoz), illetve egy HDMI vezetéket is csomagol az eszközhöz.

A PlayStation Classic bruttó 100 eurós ajánlott fogyasztói áron rajtol majd globálisan, december 3-án, a vállalat tehát még az idei ünnepi szezonra elérhetővé teszi majd a készüléket. A gyártó valószínűleg leszűrte a Nintnedo saját nosztalgiakonzolos hajrájának tanulságait: a rivális készülékeit, a NES és SNES Classic Editiont is villámgyorsan lepucolták a fizikai és online boltok polcairól a vásárlók, méghozzá olyan lendülettel, hogy a Nintendo nem is tudta kiszolgálni az iszonyatos vásárlói igényeket. Így aki az első rohamból kimaradt, sokáig kénytelen volt az eBay-en és hasonló online aukciós oldalakon megvásárolni az eszközöket, az eredeti ár akár többszöröséért - de még így is kapkodtak a kis gépek után. Nem csoda, hogy a NES Classic gyártósorait végül a Nintendo másodjára is beröffentette.

Valószínűleg sokan vannak, akik a Nintendo gépei mellett a Sony minikonzolját is szívesen betömnék a tévé alá, ez pedig már a vállalatot sem szabad hogy váratlanul érje, így ha minden jól megy nem kell majd olyan hamar elapadó raktárkészletekre számítani idén karácsonykor, mint a NES Classic rajtjakor. Azt is érdemes észben tartani ugyanakkor, hogy a Sony készüléke számottevően drágább lesz a nosztalgiakonozlok kategóriáját megteremtő riválisnál, a NES Classic ugyanis nettó 60 dolláros áron rajtolt - igaz csak egy kontrollerrel. A SNES Classichoz már szintén két vezérlőt csomagolt a cég, ez az árat 80 dollárra emelte fel, a Sony azonban erre is rálicitál, ugyanakkor a 100 dolláros, illetve régiónkban 100 eurós ár még mindig nem mondható csillagászatinak.

A nosztalgiahullámra egyébként szinte minden hajdani nagy gyártó igyekszik lecsapni, a Nintendo után idén áprilisban a Sega is bejelentette Mega Drive Mini készülékét, ami szintén a fenti koncepcióra épít. Utóbbi miatt ugyanakkor a Sonynak nem kell aggódnia, az eszközt ugyanis a gyártónak iparági pletykák szerint nem sikerül idén piacra dobnia, és 2019-re tolja a rajtot. Ezzel az ünnepi szezont a Sony teljes vállszélességgel rohanhatja le a PlayStation Classic minikonzollal.