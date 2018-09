Beperelték az IBM-t a leépített idősebb dolgozók

Három korábbi IBM-dolgozó csoportos pert indított a vállalat ellen a manhattani szövetségi bíróságon, mivel véleményük szerint a cég az életkoruk miatt diszkriminálta, és bocsátotta el őket. Az elmúlt néhány évben az IBM stratégiailag előre megtervezett szervezeti átalakítást végzett, melynek keretében leépítette az idősebb alkalmazottakat, hogy 1980 utáni születésű munkaerőre cserélje őket - írják a panaszosok. Az állításuk egyébként megfelel a ProPublica márciusban közzétett riportjának, amely szerint a vállalat több mint 20 ezer alkalmazottat rúgott ki 2012 óta a negyven éven felüliek közül, így megszegte az életkori diszkriminációt tiltó törvényt.

Az átszervezés már évek óta folyamatosan zajlik, melynek során a vállalat több tízezres leépítéseket hajt végre. A cél látszólag nem a diszkrimináció, hanem a kevésbé jövedelmező, hagyományosabb üzletágak megszüntetése, és átállás a felhős szolgáltatásokra, adatelemzésre, mobilos és biztonsági területekre. Illetve ezzel párhuzamosan a nagy indiai kitelepedés, ahogy a cég fokozatosan leépíti a drága országokban (Európában, Amerikában) dolgozó élőerőt és azt keleti munkásokkal pótolja. Az ebből fakadó masszív leépítési hullámokról a HWSW is rendszeresen beszámolt, mely szerint az IBM az amerikai dolgozók harmadát indiai kiszolgálóközpontokra cserélte fel, értékesítőcsapatokat is menesztett, majd a kiszervezés területéről és legutóbb a Watson Health-től küldött el dolgozókat. A szempontok között viszont ezek szerint az is szerepelt, hogy a leépítésben elsősorban az idősebb munkaerő vegyen részt a fiatalítás érdekében.

Már korábban kiderült, hogy az IBM az átlátható kommunikáció helyett sokszor inkább burkolt leépítést végez, például teljesíthetetlen célokat tűz ki, majd pedig teljesítménybeli vagy fegyelmi problémákat jelez a dolgozóknak a felmondásban. A Pro Publica szerint azonban előfordult, hogy az IBM kifejezetten jól teljesítő idősebb szakértőket épített le, hogy ezzel költségeket takarítson meg, és helyükre alacsonyabb bérigényű fiatalokat vegyen fel.

Különösen visszatetsző gyakorlat, hogy a cég belső áthelyezést helyez kilátásba, a munkatársakat pedig megbízza saját utódjuk betanításával, az új munkakör helyett azonban végül mégis elbocsátja az alkalmazottat. Arra is volt azonban példa, hogy az elbocsátása után szerződéses munkára vette a szakembert az IBM, de a korábbinál sokkal alacsonyabb összegért és juttatásokért.

"A munkaerőben bekövetkező változások a készségekről szólnak, nem pedig az életkorról" - írta Ed Barbini, az IBM szóvivője a Bloomberg kérdésére. A szóvivő állítása szerint 2010 óta nincs változás az amerikai munkaerő átlagéletkorában a cégen belül, viszont a dolgozók készségeinek profilja valóban "drámaian" megváltozott a vállalati fókusz újrapozicionálása miatt. A cég álláspontja szerint emiatt fektet aktívan a készségfejlesztésekbe és az átképzésbe, viszont ez kitérő válasznak tűnik a valódi kérdés elől. Úgy tűnik, hogy a cég kevésbé az idősebbek átképzésével szeretne foglalkozni, hanem inkább a fiatalok betanításával.

Az életkori diszkrimináció "nyílt titok" a ProPublicának nyilatkozó esélyegyenlőségi szervezet (Equal Employment Opportunity Commission, röviden: EEOC) megbízott elnöke, Victoria Lipnic szerint. Azonban hozzátette, hogy ezt nagyon nehéz egy cégre bizonyítani. Az EEOC összegyűjtötte az IBM elleni panaszosokat és célzott vizsgálatot indított egy iparági forrás szerint, de az ügy jelenlegi állásáról a szóvivő nem nyilatkozott a Bloombergnek.

Az IBM leépítési gyakorlatát viszont most már a bíróság is tárgyalja, és ha a bíró megengedi a csoportos per elindítását, akkor hosszú jogi csatára lehet számítani. Ha a bíróságon sikerül bebizonyítani, hogy a vállalat megszegte a diszkriminációs törvényt, akkor akár több száz millió dollárba is kerülhet a korábbi alkalmazottak kártalanítása.