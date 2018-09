Az Azure Stackkel és Sphere-rel házasítthatja a Cosmos DB-t a Microsoft

Az Azure Stackbe és az Azure Sphere-be is elhozhatja Cosmos DB következő generációs adatbázisát a Microsoft - közli a céget érintő ügyekben jellemzően jól informált Mary Jo Foley. Az újságíró szerint a redmondi vállalat hamarosan megtörheti az Azure Stack körüli csöndet. Foley információi szerint a hibridfelhős csomag rendkívül népszerű a partnerek körében, a Microsoft pedig nagyon elégedett a termék értékesítéseivel. Többek között ezen felbuzdulva házasíthatja a Stacket és Cosmos DB adatbázisát a vállalat, amely e mellett Azure Sphere IoT-biztonsági end-to-end rendszerében is elérhetővé teszi elosztott adatbázisát.

Mi is az a Cosmos DB?

Azure Cosmos DB a Microsoft legújabb, már az alapoktól kifejezetten a modern felhős felhasználáshoz tervezett adatbázisa, amit elsősorban a manapság divatos felhasználási területekhez mobilappokhoz, AI-hoz, vagy éppen IoT-hez igazítottak a készítők. A relációs és nem-relációs adatbázisok előnyeit ötvöző és sémafüggetlen, globálisan elosztott, többmodelles termékkel rugalmasan és függetlenül méretezhető az átviteli sebesség és a tárterület, akár több földrajzi Azure-régióra kiterjedően is.

A Cosmos DB támogatja az összes népszerű adattípust (pl. a gráfokat is), miközben 99,99%-os rendelkezésre állású SLA-t és valamint 99,999%-os olvasási rendelkezésre állást ígér, az esetek 99 százalékában 1 milliszekundum alatti válaszidő mellett. A Cosmos DB-t egyébként a Google Cloud Spanner ellen indította a Microsoft, amely globális adatbázis-technológiáját még a tavaly év elején jelentette be a keresőóriás. A redmondiak ki is hangsúlyozzák is, hogy fejlesztésük harmadannyiba kerül, mint Google fejlesztése vagy az ugyancsak hasonló AWS DynamoDB.

Mindezek tükrében logikusan hangzik az Azure Stack integráció, amellyel tovább terjedhet a nagyvállalati ügyfelek körében a Cosmos DB. A Stacknek hála a kvázi komplett Azure futtatható saját adatközpontban, úgy, hogy a rendszer egyúttal teljes átjárást biztosíthat a privát és publikus Microsoft-felhők között. A lehetőség különösen azok számára lehet vonzó, akik többségében amúgy is Azure publikus felhőszolgáltatásokat használnak, így ugyanis viszonylag fájdalommentes bevezetést és üzemeltetést kaphatnak.

Ennek könnyítésére az Azure Stack az Azure kvázi teljes IaaS és PaaS funkcionalitását kínálja, vagyis a saját adatközpont pontosan olyan virtualizált-automatizált, önkiszolgáló felhős rendszerré alakítható, mint a "nagy Azure". A fejlett közös funkciók olyan területekre is kiterjednek, mint a védett VM-ek (shielded VM) és védett host (guarded host), amely két zero-trust (vagy zero-knowledge) titkosítási megoldás, különösen érzékeny adatok számára.

Az IoT-hez is igazított Cosmos DB ugyanakkor a Stack mellett az Azure Sphere-be is megérkezhet, hisz azt alapvetően okosított, IoT termékek biztonságához fejlesztette a Microsoft. A Sphere egy end-to-end rendszer, amely a felhős infrastruktúrától a beágyazott mikrokontrollerig (MCU) nyúlik és egységesen, egyben kezelhető - és tartható biztonságosan.