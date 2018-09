Egy sor funkciótól búcsúzik a Windows 10 1809-es kiadása

Ismét kigyomlál több elavultnak ítélt funkciót a Windows 10-ből a Microsoft, a vállalat a 1809-es frissítésre vonatkozó dokumentációjában taglalta, hogy mely képességek távoznak az új kiadással, illetve melyek azok, amelyeknek már meg vannak számlálva a napjai.

A redmondi óriás egyebek mellett leállította Companion device dynamic lock API-k fejlesztését: a CDF (Companion Device Framework) API-k feladata az volt, hogy külső eszközökkel, például viselhető eszközökkel tegyék lehetővé a PC-k zárolásának feloldását. Miután azonban a rendszer már a 1709-es frissítéssel megkapta a Dynamic Lock funkciót, a fenti API-k fölöslegessé váltak - a Dynamic Lockkal bizonyos párosított Bluetooth eszközök felismerésekor feloldható a zárolás, ha pedig azok kiérnek az adott gép hatóköréből, a PC automatikusan lezárható. A CDF API-k használata emiatt a Microsoft szerint nem is igazán terjedt el.

A közkedvelt Snipping Toolon sem dolgozik tovább a cég, a teljes, vagy részleges képernyőfotók készítésére használt praktikus eszköz helyére egy új, UWP-s szoftver érkezik Snip & Sketch néven, amely a Snipping Tooltól megismert funkcionalitást további képességekkel egészíti ki. A Snip & Sketch alapértelmezetten a WIN+Shift+S billentyűkombinációval, vagy a Start menüből lesz indítható. Ugyancsak leáll a OneSync fejlesztése, a vállalat a Mail, Calendar és People appok adatait szinkronizálni hivatott szolgáltatást is jégre teszi, miután az Outlook app saját, hasonló feladatot ellátó szinkronizációs motort kapott.

A 1809-es Windows 10 kiadásból teljesen eltűnik a DSM (Distributed Scan Management) vagy Business Scanning, amely a szkennerek vállalati szintű kezelését volt hivatott ellátni - a megoldás vélhetően nem sokaknak fog hiányozni, miután a cég szerint a funkciót egyetlen eszköz sem támogatja. Mindezek mellett a válaszfájlok (unattend.xml) létrehozásakor nem lesz többé szükség a FontSmoothing funkcióra, amely így el is tűnik, az egyes betűkészletek antialiasing beállításait szabályozó megoldást ugyanis a Windows 10-ben a ClearType már teljesen leváltotta. A vállalat a Hologram apptól is megválik, annak funkcionalitását a Mixed Reality Viewer, valamint az egy ideje már elérhető Paint 3D váltja le. Elbúcsúzik a TPM (Trusted Platform Module) kezelőkonzol is, amelynek képességei a Windows Defender Security Centerben található Device Security lapra kerülnek át.

Nincs maradása a telefonon tárolt fotók, zene vagy épp dokumentumok szinkronizálására szánt Phone Companionnek sem, annak funkcióit a cég egytől egyig a beállítások "Phone" menüjébe helyzi. A búcsúzó appot ne keverjük össze a Your Phone alkalmazással, amely már SMS-eket is kezel és hosszú távon vélhetően az összes telefonos funkciónak otthont ad majd. Említést érdemel továbbá, hogy a vállalat nem ad ki több frissítést Windows Embedded Standard 8-hoz és Windows Embedded 8 Standardhoz a WEDU (Windows Embedded Developer Update) szerveren keresztül, ugyanakkor a frissítések a Microsoft Update Catalogból elérhetők lesznek.