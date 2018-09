MMD: kiszervezett IT-t kínál a Microsoft

Új szolgáltatáscsomaggal jelentkezik a Microsoft. A Microsoft Managed Desktop (MMD) egy teljesen új elem a kínálatban, amely egyben tartalmazza a Microsoft 365 előfizetést, az informatikai eszközt (leginkább laptopot) és az üzemeltetést is. Ezzel a cég immár letette a névjegyét egy teljesen új területen is, az asztali gépek üzemeltetését teljesen át tudja vállalni az ügyfelektől.

Az MMD hatalmas lépés a Microsoft számára. A cég ugyan építgette az elmúlt időszakban a szolgáltatásportfóliót ebbe az irányba, fokozatosan a teljes vállalati portfólió átállt előfizetéses modellre, eddig azonban a klasszikus üzemeltetést a Microsoft partnerei végezték. Most a cég saját portfólióban is kínál ilyent, amelybe természetesen beletartozik a kliensgépek távoli felügyelete, a hardverek karbantartása és kiosztása - gyakorlatilag minden, amit a belső vagy kiszervezett IT eddig elvégzett.

És az MMD mellett szóló Microsoft-érvek is pontosan azok, amelyet bármely külsős IT-szolgáltató el tudott mondani: a kiszervezéssel a cég fókuszálhat a saját üzletére, nem kell az informatikai infrastruktúrával foglalkoznia, azt menedzselnie. A költségek kiszámíthatóak, használat alapon, előfizetéses konstrukcióban kell fizetni, ami leköveti az alkalmazottak számát is.

Az MMD "lelke" az analitika - állítja a Microsoft. Ezt nem az ügyfelek nézegethetik, hanem a Microsoft: a cég ezt használja a felügyelt géppark menedzsmentjére, ezen keresztül figyeli a működési paramétereket. Így az egyes frissítések stabilitását, bizonyos alkalmazások kompatibilitási mutatóit, de például a digitális fenyegetéseket is. Mivel az MMD alá várhatóan hatalmas géppark tartozik majd, ez egy fontos előny lehet a Microsoft oldalán.

A Petri.com információi szerint a Microsoft 3 éves frissítési ciklust ígér a kihelyezett gépekre, meghibásodás esetén pedig másnapi cserét kínál. A beüzemelést valószínűleg a Windows Autopilot rendszerén kezeli majd az MMD, ez az első indulásnál automatikusan "cégesíti" a PC-t, letölti a megfelelő alkalmazásokat és profilokat, így a felhasználó gyorsan használatba veheti azt, a gyártótól való érkezés után nem kell még az IT-nek is kezelésbe vennie az eszközt.

Izgalmas kérdés a PC-ké: a Microsoft nem csak saját gyártmányait, a Surface sorozatot kínálja majd a konstrukcióban, felveszi a nagyobb PC-gyártók egyes termékeit is a portfólióba, így lesz Dell és HP is. További stratégia partnerként a DXC, a HCL, a Computacenter, az Accenture is szerepel a közleményben, feltételezhető, hogy ők az élőerőt adják majd a szolgáltatáshoz.

Kinek a kenyere?

A Microsoft üzleti stratégiájában mindig kulcsszerepet játszottak a partnerek, a cég platformjai körül kialakult széles és színes ökoszisztéma. Ez nem csak a fejlesztőkre volt igaz, hanem az üzemeltetésre is: céges környezetben a windowsos kliensek üzemeltetése a Microsoft-féle vagy külsős megoldásokkal kiváló megélhetést biztosít rengeteg kisebb és néhány igazán nagy vállalatnak. A Microsoft ezt az elmúlt időszakban erősítette is, bátorította a partnereket arra, hogy találjanak ki saját szolgáltatási csomagokat, amelyek előfizetéses konstrukcióban tartalmaznak számítógépeket, üzemeltetést és szoftverlicenceket is - ehhez a cég a Windows és az Office licencfeltételeit is módosította korábban.

Erre szükség is volt: az Office 365 bevezetésével és szélesebb értelemben a felhős átállással a Microsoft rengeteg létező, bevett üzleti modellt írt nullára, ami azzal fenyegetett, hogy az oly fontos partneri ökoszisztéma szétesik. A cég ezért sietett olyan alternatív üzleti modellt kínálni, amelyből a partnerek is meg tudnak élni és továbbra is sikerrel tudják értékesíteni a cég szoftvereit és szolgáltatásait.

Leginkább emiatt meglepő az MMD bejelentése, ezzel ugyanis a korábban egérútként kínált szolgáltatások piacára lép be a Microsoft és újra azzal fenyeget, hogy lenyúlja a partnerek kenyerét. Arról persze szó sincs, hogy az MMD minden szerződésből minden partnert kiszorít, de abban egészen biztosak lehetünk, hogy a Microsoft értékesítői is megcélozzák majd az igazán zsíros üzleteket, amelyeknél pedig a cég beépített árelőnye komoly fejtörést okozhat a cégtől függő partnereknek.

Az egyelőre nem világos, hogy az MMD elindul-e Magyarországon, első körben csak néhány brit és amerikai ügyfélnél rajtol el a szolgáltatás, hamarosan pedig Kanadában, Ausztráliában és Új-Zélandon folytatódik a hadművelet 2019 elején. Ennek keretében a Microsoft további tapasztalatokat gyűjt majd, ezeket beépítve indul majd a teljes(ebb) offenzíva 2019 második felében.

A felmerült kérdésekkel megkerestük a Microsoft hazai képviseletét is, ha sikerül választ kapnunk, frissítjük a cikket.