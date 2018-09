Frissítette kiszolgálós kínálatát a Lenovo

Ez négy különböző, ThinkSystem all-flash és hibrid tárolórendszert jelent, amelyek mellé ugyancsak ThinkSystem márkanevű szerverek, illetve ThinkAgile hiperkonvergens rendszerek érkeztek. Az új termékek célja, hogy helyrerázzák a továbbra is köhögő adatközpontos, DCG üzletágat. Bár a legutóbbi negyedéves számok alapján csökkent a veszteség (114-ről 33 millió dollárra), a divízió teljesítménye továbbra is számottevően elmarad PC-s részlegétől.

Az újdonságok listáját kezdjük a friss ThinkSystem termékekkel! Ez a család üzleti kritikus kiszolgálóktól kezdve, rack, torony, blade szervereket, közép- és felsőkategóriás all-flash tárolókat, illetve Fibre Channel és Ethernet hálózati switcheket tartalmaz. Általánosságban elmondható, hogy ezen a piacon ma már kevés igazán átütő újdonsággal tudnak előrukkolni a gyártók. A műszaki paramétereket és a gazdaságossági mutatókat érdemben meghatározó innovációt elsősorban a szoftverfejlesztők, majd pedig a chipgyártók végzik, így a rendszereket összeállító és értékesítő számára csak viszonylag szűk mozgástér marad.

A Lenovo ezen egy új partnerséggel próbál segíteni, a vállalat ugyanis együttműködésre lépett a tárolópiac harmadik számú szereplőjének számító NetAppal. A frissen bejelentett kooperációnak ráadásul a ThinkSystem DM és DE szériás tárolók személyében már gyümölcsei is vannak. A DM szériás termékek úgynevezett "unified" tárolók, ami azt jelenti, hogy egyszerre képesek ellátni NAS és SAN funkciókat, másképp fogalmazva fájl- és blokkszintű elérést is nyújtanak. A széria összesen négy modellel érkezett, amelyek közül kettő all-flash, kettő pedig hibrid kiépítésű. Az AFA-k közül a legfeljebb 4 millió IOPS-os teljesítményre képes DM7000F jelenti a csúcsot, ebbe ugyanis maximum 4608 darab SSD illeszthető, amellyel NAS scale-out kiépítés esetben akár 281 petabájtig is felskálázható az effektív kapacitás, SAN scale-out kiépítésnél pedig ennek épp fele érhető el. A másik, DM5000F típusjelzésű tároló elsősorban szerényebb kapacitásában különbözik, a legfeljebb beépíthető 1728 darab SSD-vel ugyanis "csak" 96,7 petabájt effektív tárhely hozható létre.

A hibrid, tehát SSD-t és merevlemezt egyaránt tartalmazó tárolókból összesen három modellel készül a Lenovo. Ezek közül a DM7000H jelenti a csúcsot, amely NAS konfigurációban összesen 5760 darab meghajtót (SSD-t és HDD-t vegyesen) képes fogadni, amellyel a nyers kapacitás 57 petabájtig skálázható. Ebben maximum 576 terabájtnyi lehet az úgynevezett flash pool (SSD), illetve 48 terabájt a az NVMe flash-alapú gyorsítótár (SAN esetében az értékek feleződnek). A két kisebb, DM5000H és DM3000H típusjelzésű modellek között viszonylag kevés az eltérés. Maximális kapacitásban a 3000-es kínál többet (17 vs 15 petabájt NAS esetében), azonban ezt kevesebb meghajtóból kell összelegózni, hisz míg DM5000H 2U kontrollere 24, addig a DM3000H-é csak 12 drive fogadására képes.

A DE sorozatot már kifejezetten SAN-hoz tervezte a Lenovo (és a NetApp). Ahogy a DM esetében, úgy itt is egyaránt vannak all-flash, illetve hibrid modellek. Előbbiek köztük a DE6000F jelenti a csúcsot a maga legfeljebb 1 millió IOPS-os teljesítményével, 100 mikroszekundum alatti késleltetésével, 21 GBps-es átviteli sebességével, valamint maximum 1,84 petabájtos nyers tárkapacitásával. A bővítőkkel együtt 120 drive fogadására képes 2U tároló legfeljebb 15,3 terabájtos SSD-k fogadására képes. A kisebbik, DE4000F modell esetében be kell érni 300 000 IOPS-szal és 10 GBps átviteli sebességgel, illetve legfeljebb 96 darab SSD-vel, amelyek együttesével 1,47 terabájt tárkapacitás állítható össze.

A tárolók mellé több szerver is érkezett. Ezek közül a ThinkSystem SR670-et a manapság egyre divatosabb gépi tanulásos munkafolyamatokhoz ajánlja a Lenovo, amely ezzel konkurenseihez hasonlóan meglovagolja a piac aktuális hívószavát. A kifejezetten számításigényes feladatokhoz tervezett kiszolgáló két Skylake-SP processzort és 768 gigabájt memóriát tartalmazhat, ám ennél fontosabb, hogy mindehhez akár négy darab gyorsítókártya is társulhat. Ez a piac jelenlegi leggyorsabb megoldását, az Nvidia Tesla V100-at takarja, amelynek hála a szerver akár 500 TFLOPS számítási kapacitást is nyújthat.

Ennél lényegesen szerényebb teljesítményt kíván az ugyancsak a ThinkSystem családba tartozó két új toronyszerver. Az idehaza továbbra is népszerű kiszolgálótípus két egyprocesszoros modellel bővült. A Xeon E processzorsorozatra épülő ThinkSystem ST50-et és ST250-et egyaránt a KKV-nek szánja a Lenovo, utóbbit akár GPU-s gyorsítóval is szállítja a gyártó. Ahogy az összes ThinkSystem szerverhez, úgy a szóban forgó tornyokhoz is jár az XClarity Controller. Ez a Lenovo saját fejlesztésű infrastruktúrafelügyeleti rendszere, amellyel központosítottan lehet menedzselni Lenovo komplett új portfólióját, a szerverektől a hálózati eszközökig bezárólag. A szoftver segítségével könnyebb programozható és magasabb szinten automatizálható a teljes rendszer, vagyis egy-egy változtatáshoz kevesebb kézi adminisztrációs műveletre lehet szükség, ergo az átkonfigurálás gyorsabban elvégezhető, a kiszolgáló számítási, tárolási és hálózati erőforrásai könnyebben kioszthatóak.

A hiperkonvergens kínálat is frissült

A ThinkSystem újdonságok mellett a frissítés másik fontos momentuma a hiperkonvergens rendszereket takaró ThinkAgile, illetve annak újabb tagjainak bejelentése volt. Ez a sorozat olyan termékek ellen megy, mint a Dell EMC VxRail és/vagy VxRack. A márkanév ernyője alá hyper-converged infrastructure appliance-ek (hiperkonvergens infrastruktúra-célgépek), vagyis szervert, hálózatot és (szoftveres) tárolót egyaránt tartalmazó építőkockák sorakoznak fel, amelyekből virtualizált infrastruktúra hozható létre könnyen és gyorsan. Ezeken a rendszereken előre konfigurált és tesztelt szoftverek futnak, a vevő pedig gyakorlatilag egy "kulcsrakész" megoldást kap, amit ideális esetben néhány nap alatt integrálhat meglévő informatikai rendszerébe, például hibrid felhőhöz vagy SDS-hez.

Lenovo ezeket már több partnerrel is megállapodott, így született meg tavaly a Microsoft Azure Stackjére épülű ThinkAgile SX. A kínálat most a Nutanix fejlesztésére építve bővült, négyfoglalatos szerverre alapozó ThinkAgile HX ugyanis HCI-s és SDS-es szoftverekre specializálódott fejlesztőcég előtelepített csomagjával vásárolható meg.