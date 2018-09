Egyetlen kábelről kapnak 75 Gbps-t és 230 wattot a csúcstévék

Rejtett iparági kincsre bukkant az idei IFA kiállításon az AnandTech: a lap a Samsung csúcstévéihez használt One Invisible Connection kábelre csodálkozott rá, méghozzá nem véletlenül. Igaz, a vezeték a Samsung csúcs QLED kijelzőivel már most elérhető, képességei azonban nem mindenki számára ismertek.

Nézzük is rögtön a nyers számokat: a notebooktöltőkhöz hasonló vékonyságú kábel nem csak 4K videó átvitelére képes, másodpercenként 75 gigabites sebességgel, de az adott kijelző energiaellátását is biztosítja, egészen 230 watt teljesítményig. A tévékhez jellemzően csomagolt kábel 5 méter hosszú, a technológia azonban igény szerint akár 15 méteres vezetékhosszúságot is támogat. A vékony vezeték nem meglepő módon egy optikai kábel köré fonódik, további erekkel kiegészítve a tápellátáshoz, az egészre pedig teflon borítás került. A technológiához a Samsung szerint védelem is párosul, esetleges túlmelegedés esetén a One Invisible Connectionre támaszkodó készülékek automatikusan lekapcsolnak.

Az egyetlen kábelre építő kialakítást a Samsung nem csak arra a célra tervezte, hogy a tévétől a falon a drótcsokor helyett egyetlen vezeték kígyózzon a kiegészítők felé, hanem épp hogy maga a tévé is könnyebben mozgatható legyen a nappaliban. Ahogy a vállalat fogalmaz, a "mobilitás a TV-dizájn jövője", kutatásai szerint ugyanis a felhasználók egyre kevésbé használják a "tradicionális", helyhez kötött módon készüléküket, azt időről időre új helyre mozgatják.

A megoldás tehát nem újdonság a vállalat kínálatában, egyelőre azonban csak a csúcskategóriában érdemes keresni, miután a vezeték támogatásához szükséges hardver, mind a tévé, mind a csatlakoztatott kiegészítők oldalán elég borsos árcédulával érkezik. Utóbbi egyébként egy Xbox-nál nem sokkal nagyobb, hosszúkás doboz, amelyhez egy sor kiegészítő csatlakoztatható, legyen szó akár az említett konzolról, netán Blu-Ray lejátszóról - lényegében a tévéken egyébként megszokott csatlakozópalettát költöztette ki a Samsung a One Invisible kábel végére.

A koncepció más gyártóktól is ismerős lehet, már az LG tavaly januárban mutatott W7 OLED tévéjével is hasonlót lépett és egy a hangszóróknak is otthont adó külső dobozba költöztetett át a panelen kívül szinte minden hardvert, amelyet egy vékony szalagkábel kötött a tévéhez - igaz ez nem kínált olyan mozgásszabadságot mint a tárgyalt Samsung megoldás. Persze mindez még abszolút a csúcskategória zenéje, ugyanakkor érdekes megfigyelni, hogy mikor a gyártóknak minimális anyagi megkötés mellett (vagy akár anélkül) kell dolgozniuk a végfelhasználói árat illetően, milyen erőfitogtatásra képesek.