Nagyot javulhat a Pokémon Go lefedettsége

Eddig Pokémon Góban a játékhoz szükséges labdákat, gyógyítókat és egyéb eszközöket csak olyan helyszínekről (PokéStop és Gym) lehetett beszerezni, amelyek a Niantic másik, korábbi játékához, az Ingresshez kötődnek. Ez viszonylag sok bosszúságot jelent a játékosoknak, mivel az egyébként műemlékekhez kapcsolt helyszínek eléggé véletlenszerűen jelennek meg az alkalmazásban. Azonban a Pokémon Góhoz képest bonyolult Ingressben is magas szinten kell lenni a helyszínek kijelöléséhez, ezért erre nem minden játékos szeretne időt szánni. Így sok felhasználó számára hasznos lesz a Pokémon Go újítása, amelyet jelenleg Brazíliában és Dél-Koreában tesztel a blogbejegyzés szerint.

A tesztelésben résztvevő játékosoknak 40-es (vagyis a legmagasabb) szinten kell lenniük, hogy a Pokémon Góban maguk is javasolhassanak helyszíneket a Nianticnak. Egy hét alatt egy felhasználó összesen hét PokéStop-javaslatot küldhet be, de ennek a folyamata nem bonyolult, csak egy fényképre és rövid leírásra van hozzá szükség. A javaslatokat az Ingress Operational Project Recon webalkalmazáson keresztül bírálja el a cég és emailben értesítik a felöltőt az eredményről, hogy a javaslat alapján létrejön-e a PokéStop vagy akár a Gym. Nagyon valószínű, hogy a tesztidőszak után a cég a funkciót globálisan is kiterjeszti, amelynek egyik jele, hogy a gyakran ismételt kérdésekben is megjelentek folyamat lépései és az elfogadható PokéStopok ismérvei.

Természetesen nem minden helyszínjavaslatot fogad el a Niantic, bár az eddigi tapasztalatok szerint azért sok minden átcsúszik a szűrőn. Elméletben a PokéStopok főleg történelmi emlékhelyek lehetnek, oktatási értékkel bíró pontok, népszerű helyi találkozópontok, parkok, könyvtárak, egyházi helyek, tömegközlekedési csomópontok vagy aminek "egy jó története van" - nem is beszélve az ütős bevételeket hozó szponzorált helyekről. Jellemzően viszont a felhasználók a pontokat a saját lakóhelyük vagy a munkahelyük közelébe szeretnék tenni, ezért kis graffitiket vagy például kocsmacégéreket is kineveznek fontos helynek. Azonban a Niantic szabályzata szerint a Stopok nem lehetnek időszakos jelenségek, felnőtteknek szóló szolgáltatások (úgy mint kocsmák, italboltok vagy dohányboltok), de egyébként iskolák, privát lakóterek, természeti látványosságok és veszélyes helyek sem.

PokéStopok a szerkesztőség körül

A lépés sokat javíthat a Pokémon Go lefedettségén. A játék szempontjából nagyon fontosak ezek a fizikai lokációk, azok azonban elsősorban a nagyvárosokban találhatók, kisvárosok, falvak lefedettsége gyengébb, az itt élő játékosok élményét csorbítja. Ahogy John Hanke vezérigazgató is írja a közleményben, a helyi játékosok tudják a legjobban, hogy milyen közösségi helyszínek számukra a legfontosabbak. További hozadéka lehet a módosításnak, hogy kevesebben próbálják meg távoli helyszínekről, vagyis csalással működtetni a játékot, hanem inkább helyben építenek ki pokémonozós központokat.

A játékot a nagyjából két évvel ezelőtti, kezdeti lelkesedéshez (500 millió letöltéshez és 20-25 milliós napi aktivitáshoz) képest egyébként kevesen használják, de az aktív játékosok körében továbbra is népszerű, sőt a felhasználószám május óta 35 százalékkal ismét magasabb lett a Niantic közleménye szerint. A pontos számot nem árulja el a cég, de "több tízmillió" játékost számlált, akik a nyár folyamán bejelentett barátnak jelölő funkcióval már több mint 113 millió baráti kapcsolatot kötöttek és 2,2 milliárd ajándékot küldtek egymásnak ezen keresztül. A nagyvárosokban szervezett találkozókon pedig 400 ezer játékos jelent meg. A Pokémon Go népszerűsége tehát nem töretlen, de a mobiljátékok körében azért viszonylag hosszan tartó, amihez az új PokéStopok létrehozásával akár teljesen új és visszatérő játékosok is csatlakozhatnak.