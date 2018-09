Szövegfelismerésbe kezd a Street View-konkurens Mapillary

Egy érdekes újítás bevezetését tervezi a svéd gyökerű Mapillary az Amazonnal együttműködésben, amelynek 350 millió képből álló adatbázisát 80 százalékban a felhasználók utcafotói alkotják. Bejelentette a cég, hogy az Amazon Rekognition mélytanulás-alapú képfeldolgozó rendszere segítségével felismerteti a feliratokat az Amazon S3-ban tárolt valamennyi képén - írja a vállalat blogbejegyzése. Így a felhasználók további információkhoz juthatnak majd a rendszerből különböző appok formájában.

A Mapillary első alkalmazása egy előre meg nem nevezett amerikai nagyváros adataiból készül, melyben a parkolási táblákról leolvasott szövegek lesznek kereshető formában is elérhetők. A svéd cég vezérigazgatója, Jan Erik Solem szerint ugyanis a parkolási adatok után kutatnak a felhasználók leggyakrabban a Mapillary-ban, és a képek alapján próbálják leolvasni az információkat, például a parkolóhelyek elérhetőségéről a környéken, vagy a parkolás áráról.

A városi térképek jellemzően analóg formában elérhetők, általános parkolási szabályokat tartalmaznak, de nem mutatnak aktuális képet a helyzetről. Így a helyi intézmények számára jelentős időbeli és pénzügyi befektetést jelentene a parkolótáblák kézi összeírása, miközben viszont a probléma jelentős. Az INRIX tanulmánya szerint a megoldatlan parkolási helyzet évente 73 milliárd dolláros gondot okoz az Egyesült Államokban, beleértve például a parkolási hely keresése közben elégetett benzint vagy a parkolási bírságokat.

A Mapillary viszont könnyedén ki tudja gyűjteni a nagyméretű, felhasználók által generált adatbázisából a parkolási információkat tartalmazó képeket. Az azokon szereplő szövegeket viszont nem tudja a rendszer felismerni, úgyhogy ehhez szükséges a képeken feliratokat azonosító Rekognition DetectText API. Az eddigi tesztek szerint 40 ezer parkolótábla 95 százalékát ismerte fel az eszköz helyesen, míg a maradék 5 százalék vélhetően hiányos vagy elmosódott szövegeket tartalmazott a képeken - az eredmény azért is jelentős, mert a politikusokat és bűnözőket megkülönböztető teszteken közel sem szerepelt korábban ilyen jól a Rekognition.

Az Amazon és a svéd térképes cég együttműködése keretében azért valószínűleg ennél többről is van szó, de erről már nem nyilatkoznak a vállalatok. A kereskedelmi óriás ugyanis rengeteg logisztikai információval rendelkezik a csomagok kiszállítása kapcsán, például hogyan lehet a leghatékonyabban begyűjteni és kézbesíteni az árut a városokban. Ráadásul a Google Maps fejlesztői megoldásához hasonló saját térképes API-val is rendelkezik, amelyet különböző Amazon eszközökön lehet igénybe venni helyalapú szolgáltatások fejlesztéséhez.

A két cég partnerségében van potenciál, még ha egyelőre elég homályosan is fogalmaznak a szóvivők ezzel kapcsolatban. A jövőben a parkolási adatok más városokban is megjelenhetnek, hiszen a Mapillary térképes szolgáltatását a cég közlése szerint 190 országban használják. Másrészt pedig a szövegfelismerés ettől különböző területeken is felhasználható, mint például az épülethomlokzatokon elhelyezett feliratok leolvasására, így a jövőben új alkalmazások megjelentetését is tervezi a cég - mondta el Solem a TechCrunch-nak. Tudomásunk szerint a konkurens Google Street View nem nyújt ehhez hasonló szolgáltatást (csak például az utcaneveket és házszámokat ellenőrzi), bár a technológia a keresőóriásnál is adott lenne, de a viszonylag lassan frissülő képek nem adnak elég információt a gyorsan változó területekről.

Magyar kátyúkat is lehet jelenteni

A Mapillary egyébként Magyarországon sem egészen ismeretlen, a hazai Járókelő online szolgáltatással is együtt dolgozik tavaly óta, hogy ennek keretében a felhasználók teljes utcaképeken örökíthessék meg az aktuális állapotot, és az utakon javításra váró hibákat. A Járókelő a tavalyi közleményében is kiemelte, hogy gyakran a Google Street View-n keresztül többéves képeket kap a bejelentésekhez, ezért volt szükség a Mapillary együttműködésére a friss és verziózható utcaképekhez. A svéd cég szintén számítógépes látással és mély neurális hálózatokkal szeretné felismerni automatikusan is a kátyúkat, amelyhez a Járókelők kátyúfotós adatbázissal nyújtott segítséget. Egyelőre nem tudunk róla, hogy az automatizált kátyúfelismerés elkészült volna vagy a parkolójelek felismerése hazánkban is megjelenne, de mindkettőre van esély.