Már a Wall Street elemzői sem bíznak a Snapchatben

Több Wall Street-i elemző is úgy döntött a múlt héten, hogy csökkenti a Snap részvényeinek eladási célértékét, mivel meglátásuk szerint a részvényárfolyam még tovább fog romlani a jövőben. A BTIG elemzője 5 dollárra vitte le az értéket, a Citi 8 dollárra, a Jefferies pedig 11 dollárra. Ennek hatására pedig 8,90 dollárra zuhant a cég részvényárfolyamának értéke a tőzsdén, azaz soha nem látott értékig bukott. Azóta egyébként sikerült visszakapaszkodni a cég részvényárfolyamának 9 dollár fölé, de már fényévekre van a 24 dolláros tőzsdei nyitástól 2017 márciusában. Másfél éve a HWSW által megkérdezett elemzők 10-15 dolláros árra lőtték be a részvények valós értékét, de látható, hogy azóta még borúsabban látják a befektetőcégek a helyzetet.

A legkritikusabb a BTIG elemzője, Richard Greenfield - megfogalmazása szerint már "belefáradt" a Snap folyamatos mentegetőzésébe az alulteljesítő eredmények miatt. Az elemző kifejtette a cég ügyfeleinek, hogy már egyáltalán nem biztos a platform további monetizálhatóságában - idézi a CNBC. Úgyhogy Greenfield szerint a következő évben még a mostaninak is a felére fog zuhanni a Snap részvényárfolyama, azaz 2019 szeptemberére már csak 5 dolláros papírértéket jósol.

A probléma több összetevőből is áll, ami az Instagramon lemásolt Stories funkcióval kezdődött, melyet a Facbook sokkal nagyobb sikerre vitt az ötletet eredetileg bevezető Snapchatnél. Azóta az Instagram Stories már duplaannyi (400 millió) napi felhasználóval rendelkezik mint a Snapchat összesen (188 millió). Evan Spiegel cégének pedig a tőzsdei rajt óta nem sikerült újabb ütős innovációt kitalálnia. Greenfield már egyáltalán nem lát esélyt a változásra, véleménye szerint az Instagram egyszerűen "kiinnoválta" a Snapchatet.

Más elemzők is követték a BTIG példáját, és tetézték a helyzetet. A Jefferies elemzője, Brent Thill a cég ügyfeleinek kifejtette, hogy a Snap harmadik negyedévében is folyamatos csökkenést tapasztal az alkalmazásban töltött időben és a felhasználók számában több régióban - az Egyesült Államok mellett Ausztráliában, Európán belül például az Egyesült Királyságban és Németországban. Azaz folytatódik a második pénzügyi negyedéves jelentésben bemutatott tendencia, mikor 3 millióval csökkent a felhasználók száma. A folyamat logikus, ugyanis ha egyes felhasználók elpártolnak - például akár az elbaltázott felületi módosítások miatt, akkor a barátaik is valószínűleg el fognak, és kevesebbszer is nyitják meg az alkalmazást. A látogatók elpártolásának viszont súlyos pénzügyi vonzata van, mivel a hirdetők érdektelenségéhez is vezet. A reklámozó cégek érdeke ugyanis a kampányokban lévő skálázódási lehetőség, amit a növekvő felhasználószámmal kaphatnak meg.

Szintén a héten jelentette be a cég, hogy Imran Khan stratégiai igazgató és egyébként korábbi Wall Street-i elemző is elhagyja a céget. A pénzügyi igazgató, Andrew Vollero pedig korábban távozott, és helyét az Amazontól érkező Tim Stone vette át. Az elemzők szerint a Snap igazgatóságában történt cserék is megkérdőjelezhetővé teszik, hogy mennyire jó irányba megy a vállalat. A tőzsdére lépés óta a cég története hasonlóságot mutat a kuponos közösségi vásárlásról ismert Grouponnal, amely az első tőzsdei napján szintén 26 dollár felett zárta a napot, majd a papírok értéke 2012 novemberében érte el a mélypontot 2,6 dollárral. A cég a Snaphez hasonlóan folyamatosan az elemzői várakozások alatt maradt, majd végül 2014-ben az igazgatótanács az akkori elnök-vezérigazgató távozását követelte - Andrew Mason végül teljes felelősséget vállalt a Groupon mélyrepüléséért. A hírek egyelőre nem szólnak Spiegel esetében a lemondatásáról, de a forgatókönyv mindenesetre elég hasonlónak tűnik a két cég estében.