Triplázza az offline letöltési korlátot a Spotify

Jócskán megemelte letöltési korlátját a Spotify, ezzel pedig keményvonalas felhasználóinak régi fájdalmát enyhítette. A zenestreaming szolgáltatásban ugyanis eddig legfeljebb 3333 különböző dal offline tárolására volt lehetőség, még ha az adott készüléken a rendelkezésre álló tárterület ennél jóval többre is elég lett volna. A felhasználók zömének igényeinek persze vélhetően ez a mennyiség is bőven megfelelt, ugyanakkor voltak akik szűkösen, vagy egyáltalán nem fértek be a keretbe. Nekik túl szigorú lehetett az a megkötés is, hogy saját profiljukkal egyszerre legfeljebb 3 eszközön tárolhattak offline számokat.

Most azonban a Spotify jóval megengedőbb lett: a szolgáltatás háromszorosára növelte az eddigi letöltési keretet, a felhasználók így akár már 10 ezer zeneszámhoz is hozzáférhetnek offline üzemmódban, ráadásul az ehhez használható készülékek darabszámát is megemelte a cég, 3-ról 5-re, legyen az telefon, PC vagy akár okosóra - így az eszközök között szétosztva a felhasználók akár 50 ezer számot is letölthetnek. A változásnak amelyről elsőként a Rolling Stone magazin számolt be, sokan örülhetnek, a korábbi megkötések ellen ugyanis a streaming szolgáltatás körüli párbeszédre alakult subredditen az elmúlt hónapokban sokan kikeltek. Persze azért így is van hova csiszolni a szolgáltatáson, ahogy a The Verge is rámutat, a személyes zenekönyvtárba továbbra is csak 10 ezer számot lehet maximum elmenteni.

A Spotify-nak pedig jó lesz minél inkább a felhasználók kedvére tenni, hiszen bár továbbra is jócskán vezet a zenestreaming piacon, egyre komolyabb ellenfelekkel kell szembenéznie. A MIDiA nemrég közzétett jelentése szerint 2018 első felében a cég 36 százalékos piaci részesedést tudhatott magáénak, mintegy 83 millió előfizetővel - ez ugyanakkor a kutatócég szerint nem jelent érdemi piacrész-növekedést a tavalyi értékekhez képest. Nem úgy a jelenlegi legnagyobb rivális, az Apple Music esetében, amely 43,5 millió előfizetőjével már 19 százalékot kanyarít ki magának a piacból, 3 százalékponttal többet mint tavaly. De az Amazon zenestreaming megoldása is tempósan növekszik, a tavalyi év végén az Amazon Music Unlimited prémium szolgáltatása 3,3 millió felhasználót számlált, ami 2018 közepén már 9,5 milliónál járt. Ehhez jön még hozzá az Amazon Prime Music amellyel együtt összesen 27,9 millióan hallgatják a cég zenestreaming termékeit, ami 12 százalékos piaci részesedést hoz az Amazonnak.

A leggyorsabban tehát egyértelműen az Apple Music növekszik, a szolgáltatásnak persze megvan az az előnye, hogy hazai pályán, azaz az iPhone-okon előre telepítve érkezik. Nem csoda tehát, ha a Spotify igyekszik a felhasználók kedvében járni, hiszen ha a cég növelni akarja piacrészét (ami az elmúlt időszakban nem sikerült neki) nem engedheti meg magának, hogy előfizetői hónapokig elégedetlenkedjenek.